Sensacija A grupėje: turkai palaužė Serbiją ir užėmė pirmąją vietą

Antri liko serbai, treti latviai ir ketvirti portugalai.
Europos čempionate taip pat penkias pergales po grupių kovų turi pasaulio čempionė Vokietija.
Jau aišku, kad pirmenybių aštuntfinalyje Turkija šeštadienį kovos su B grupėje ketvirta likusia Švedija, o serbai susikaus su trečiąją vietą B grupėje iškovojusia Suomija, Lietuva grumsis su latviais, o Vokietija – su portugalais.
Itin atkakliose varžybose nė viena ekipa neturėjo dviženklės persvaros, o naudingiausias NBA žaidėjas Nikola Jokičius buvo priverstas prakaituoti.
Po trijų kėlinių turkai pirmavo 74:73, o lemiamame kėlinyje likus grumtis 6 min, serbai sugebėjo atitrūkti 83:79.
Tačiau turkai sugebėjo likus žaisti 2 min. sumažinti skirtumą iki 86:88, o galiausiai Sehmus Hazeras tritaškiu išvedė Turkiją į priekį 89:88.
Nikola Jokičius paskutinę minutę išvedė saviškius į priekį 90:89.
Likus grumtis 41 sek. Alperenas Sengunas baudų metimais vėl išvedė saviškius į priekį 91:90. Savo atakoje serbai prarado kamuolį ir Shane Larkinas stojo prie baudų linijos ir rezultatas tapo 93:90.
Serbų ekipoje lyginti rezultatą siekė Marko Guduričius, tačiau metimas buvo netikslus.
Serbija: Nikola Jokičius 22 (8/10 dvit., 2/6 trit., 9 atk. kam., 3 per. kam., 31 n. b.), Marko Guduričius 12, Filipas Petruševas 11, Nikola Jovičius ir Stefanas Jovičius (6 rez. perd.) po 10, Vanja Marinkovičius 8, Aleksa Avramovičius, Vasilije Micičius ir Nikola Milutinovas po 5.
Turkija: Alperenas Šengunas 28 (6/10 dvit., 4/7 trit., 4/5 baud., 13 atk. kam., 8 rez. perd., 5 kld., 37 n. b.), Shane‘as Larkinas 23 (5/8 trit., 9 rez. perd., 29 n. b.), Cedi Osmanas 16 (4/7 trit.), Ercanas Osmani 10, Furkanas Korkmazas 8, Kenanas Sipahi 5.