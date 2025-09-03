Praėjusios savaitės pradžioje susižeidė Tadas Sedekerskis, vėliau sekė pagrindinio įžaidėjo žygį Europos čempionate užbaigusi Roko Jokubaičio trauma, o dabar čiurną susižeidė ir M.Normantas...
„Nevaikštau į bažnyčią, bet turbūt jau reiks pradėti, jei taip yra visiems“, – į situaciją žvelgė Lietuvos rinktinės puolėjas Ą.Tubelis.
23-ejų vilnietis ant parketo trečiadienį žengė pirmojo kėlinio pabaigoje ir sėkmingai įsijungė į žaidimą.
Ą.Tubelis per 24 aikštėje praleistas minutes įmetė 12 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir surinko 23 naudingumo balus.
Tiesa, 208 cm ūgio krepšininkas pripažino, kad rungtynių klampumui įtaką galėjo daryti ir faktas, kad tiek Lietuvai, tiek Švedijai šis mačas nieko nereiškė – abi komandos jau turėjo bilietus į atkrintamąsias varžybas.
„Negražios žiūrovui rungtynės. Nežinau, daug klaidų, mūsų mažus užspaudė. Buvo sunku pirmoje pusėje, dėl to ir atsilikome, puolime taip pat galbūt turime daugiau Joną (Valančiūną) išnaudoti. Jis prašo kamuolio, bet nepažiūrime, kartais to ir trūksta, kad pažiūrėtume.
Buvo nesusipratimų puolime, nes turime puses apkeisti – Rokas (Jokubaitis) yra kairiarankis, o A.Velička – dešiniarankis. Turime dvi dienas, pasiruošime, bus treniruočių. Didelė problema be Roko, bet stengsimės užpildyti ją kiek galim“, – samprotavo lietuvis.
Dar čempionato pradžioje Ą.Tubelis teigė, kad grupių etape labiausiai laukia akistatos su Švedijos rinktinės lyderių Pelle Larssonu.
Abu krepšininkai yra gerai pažįstami, nes buvo komandos draugai Arizonos universitete, tad Lietuvos aukštaūgis pridūrė norintis „pasitikrinti“ su šiuo oponentu.
„Tas pasitikrinimas. Čia juoko forma. Taip, įdomu žaisti prieš jį, žinau, koks tai žaidėjas. Parodė, kad žaidžia NBA, jis to vertas“, – kalbėjo aukštaūgis.
Rungtynių su Švedija metu Ą.Tubelio „apdainuotas“ varžovas buvo įsivėlęs į nedidelį žodžių karą su Lietuvos rinktinės gynėju Ignu Sargiūnu.
Ą.Tubelis šią dviejų žaidėjų akistatą pavadino šunų dvikova.
„Jie tokie patys. Jie „nagli“. Universiteto laikais (P.Larssonas) „ėjo per galvas“, ne veltui NBA žaidžia. Sutiko tokio pat charakterio I.Sargiūną ir susipešė du šunys.
Sakiau Ignui palikti jį ramybėje, tegul jis vienas nervuojasi, nes jei su Pelle nervuosiesi, jis galų gale laimės“, – šypsojosi vilnietis.
R.Kurtinaičio auklėtiniai trečiadienį užbaigė pirmąjį Europos čempionato etapą ir per penkerias žaistas rungtynes B grupėje iškovojo keturias pergales.
„Gerai. Keturios pergalės, vienas pralaimėjimas. Pasaulio čempionams tik nusileidome“, – paklaustas, kaip vertina rinktinės Tamperėje vykusias kovas, atsakė Ą.Tubelis.
Dabar rinktinė vyks į Rygą (Latvija), kurioje vyks turnyro atkrintamos varžybos. Jos mūsų kaimyninėje sostinėje startuos nuo rugsėjo 6 dienos.
„Yra nerimo, bet turime tai pakelti į gerą emociją, nes ką dabar padarysi? Turi skristi ir kovoti“, – samprotavo Ą.Tubelis.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai, 81:78 palaužta Suomija, 74:71 įveikta Švedija.