Vokietija grupės etapą baigė be pralaimėjimų – sudaužė suomius, tačiau 100 taškų neįmetė

2025 m. rugsėjo 3 d. 22:31
Lrytas.lt
Triuškinančia pergale grupių etapą Europos čempionate užbaigė Vokietijos krepšininkai. Be pralaimėjimų žengiantys vokiečiai Tamperėje 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12) sutaršė varžybų šeimininkę Suomijos rinktinę, kuriai tai buvo antroji nesėkmė iš eilės. Suomiai gali tik pasidžiaugti, kad pasaulio čempionai vokiečiai neįmetė 100 taškų.
Prieš tai buvusiuose keturiuose mačuose Vokietija Juodkalnijai įmetė 106 taškus, Švedijai – 105, Lietuvai – 107 ir Didžiąją Britanijai – net 120 taškų.
Intriga mače laikėsi tik du kėlinius. Pradžioje vokiečiai pirmavo 14:6, o po pirmojo kėlinio pirmavo 21:19.
Antrame kėlinyje vokiečiai sugebėjo atitrūkti po šeštosios suomių klaidos 30:23, o likus grumtis 4 min. vokiečiai įgijo dviženklę persvarą 41:29.
Po dviejų kėlinių pasaulio čempionai pirmavo 50:36.
Trečiame kėlinyje Vokietija it toliau išlaikė 12–16 taškų persvarą, pirmaudama 56:40, 59:44.
Baigiantis trečiam kėliniui rezultatas tapo triuškinantis – 66:48 ir tik didėjo. Tai buvo skaudžiausias suomių pralaimėjimas Tamperėje.
Vokietija: Franzas Wagneris 23 (6/8 dvit., 1/5 trit., 8/8 baud., 7 atk. kam., 27 n. b.), Dennisas Schroderis 16 (7 atk. kam., 9 rez. perd., 6 kld.), Johannesas Thiemannas 12 (7 atk. kam.), Tristanas Da Silva 11, Isaacas Bonga (4 per. kam.) ir Maodo Lo po 7.
Suomija: Olivier Nkamhoua 16 (6/12 dvit., 1/6 trit., 1/2 baud., 11 atk. kam.), Lauri Markkanenas 11 (4/10 dvit., 0/5 trit., 3/3 baud., 9 atk. kam., 4 per. kam.), Edonas Maxhuni 9, Alexandris Madsenas (7 atk. kam.) ir Jacobas Grandisonas po 6.
Tapo aišku, kad Vokietija aštuntfinalyje susikaus su A grupėje ketvirtą vietą laimėjusia Portugalija, antrąją poziciją B grupėje užėmusi Lietuva susikaus su A grupės trečia komanda Latvija.
