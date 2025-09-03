Vokietija grupės etapą baigė be pralaimėjimų – sudaužė suomius, tačiau 100 taškų neįmetė

Prieš tai buvusiuose keturiuose mačuose Vokietija Juodkalnijai įmetė 106 taškus, Švedijai – 105, Lietuvai – 107 ir Didžiąją Britanijai – net 120 taškų.
Intriga mače laikėsi tik du kėlinius. Pradžioje vokiečiai pirmavo 14:6, o po pirmojo kėlinio pirmavo 21:19.
Antrame kėlinyje vokiečiai sugebėjo atitrūkti po šeštosios suomių klaidos 30:23, o likus grumtis 4 min. vokiečiai įgijo dviženklę persvarą 41:29.
Po dviejų kėlinių pasaulio čempionai pirmavo 50:36.
Trečiame kėlinyje Vokietija it toliau išlaikė 12–16 taškų persvarą, pirmaudama 56:40, 59:44.
Baigiantis trečiam kėliniui rezultatas tapo triuškinantis – 66:48 ir tik didėjo. Tai buvo skaudžiausias suomių pralaimėjimas Tamperėje.
Vokietija: Franzas Wagneris 23 (6/8 dvit., 1/5 trit., 8/8 baud., 7 atk. kam., 27 n. b.), Dennisas Schroderis 16 (7 atk. kam., 9 rez. perd., 6 kld.), Johannesas Thiemannas 12 (7 atk. kam.), Tristanas Da Silva 11, Isaacas Bonga (4 per. kam.) ir Maodo Lo po 7.
Suomija: Olivier Nkamhoua 16 (6/12 dvit., 1/6 trit., 1/2 baud., 11 atk. kam.), Lauri Markkanenas 11 (4/10 dvit., 0/5 trit., 3/3 baud., 9 atk. kam., 4 per. kam.), Edonas Maxhuni 9, Alexandris Madsenas (7 atk. kam.) ir Jacobas Grandisonas po 6.
Tapo aišku, kad Vokietija aštuntfinalyje susikaus su A grupėje ketvirtą vietą laimėjusia Portugalija, antrąją poziciją B grupėje užėmusi Lietuva susikaus su A grupės trečia komanda Latvija.