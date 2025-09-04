8-oji Europos čempionato diena: britų dovana švedams, nesusitvardęs portugalų lyderis ir A grupės favoritų spektaklis

Europos vyrų krepšinio pirmenybės trečiadienį atsisveikino su Suomijos miestu Tampere, kurioje vyko B grupės varžybos. Tą pačią dieną baigėsi A grupės varžybos Rygoje, bet Latvijos sostinėje krepšinio aistros kunkuliuos toliau, nes čia nuo šeštadienio vyks atkrintamosios varžybos.
Trečiadienį paaiškėjo, kad šeštadienį Rygoje aštuntfinalio rungtynes žais Lietuva – Latvija, Turkija – Švedija, Vokietija – Portugalija ir Serbija – Suomija.
Kitos keturios aštuntfinalio poros paaiškės ketvirtadienį, kai paskutines pirmojo etapo rungtynes baigs C ir D grupių komandos. Šiose grupėse kelialapius į atkrintamąsias varžybas užsitikrino Graikijos, Italijos (C grupė), Izraelio, Lenkijos, Prancūzijos ir Slovėnijos (D grupė) rinktinės.
Dėl dviejų paskutinių kelialapių C grupėje kovoja Ispanijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Sakartvelo krepšininkai.
Atomazga
Trečiadienį A grupėje paskutinį kelialapį į aštuntfinalį iškovojo Portugalijos rinktinė, B grupėje – Švedijos komanda.
Portugalai tiesioginėse pretendentų rungtynėse po permainingos kovos palaužė Estijos rinktinę 68:65.
Tuo tarpu švedams kelialapį padovanojo Didžiosios Britanijos krepšininkai. Pirmosiose B grupės rungtynėse britai nugalėjo Juodkalnijos komandą 89:83. Po šių rungtynių tapo aišku, kad britai ir juodkalniečiai keliaus namo, o švedai užims ketvirtąją vietą.
Jau žinodami, kad pateko į atkrintamąsias varžybas, Švedijos krepšininkai pralaimėjo Lietuvos rinktinei 71:74.
Paskutinėse B grupės rungtynėse Vokietijos rinktinė sutriuškino šeimininkę Suomijos komandą 91:61.
B grupėje vokiečiai laimėjo visas penkerias rungtynes, lietuviai – ketverias, suomiai – trejas, švedai, juodkalniečiai ir britai – po vienerias.
A grupėje turkai iškovojo penkias pergales, serbai – keturias, latviai – tris, portugalai – dvi, estai – vieną, čekai – nė vienos.
Trečiadienį rungtynėse dėl grupės nugalėtojos vardo Turkijos komanda įveikė Serbijos rinktinę 95:90, o nieko nebelėmusiame mače šeimininkė Latvijos ekipa sutriuškino Čekijos krepšininkus 109:75.
Senbuviai
Europos pirmenybės pagal dabartinę sistemą rengiamos ketvirtą kartą – nuo 2015 metų. Per 2015 metų turnyrą pirmą kartą buvo surengtas aštuntfinalio etapas.
Penkios iš aštuonių A ir B grupių komandų, kurios pateko į atkrintamąsias varžybas, aštuntfinalyje žais ketvirtą kartą. Visus keturis kartus į aštuntfinalį pateko Lietuvos, Latvijos, Serbijos, Suomijos ir Turkijos komandos.
Tuo tarpu Vokietijos rinktinė aštuntfinalyje žais tik trečią kartą, Švedijos ir Portugalijos komandos – pirmą kartą.
Švedai ir portugalai Europos pirmenybėse žaidžia po gana ilgos pertraukos. Švedai baigiamajame turnyre praėjusį kartą rungtyniavo 2013 metais, portugalai – 2011 metais.
Aistros
2024 metų NBA čempionas Neemiasas Queta – pagrindinė smogiamoji Portugalijos rinktinės jėga. Tačiau 211 centimetrų ūgio milžinas pasižymi labai karštu būdu ir yra lengvai išvedamas iš pusiausvyros.
Trečiadienį per lemiamas rungtynes tuo naudojosi Estijos krepšininkai. Jie be skrupulų daužė varžovą, o kitiems portugalų žaidėjams kelis kartus teko raminti N.Quetą, kad jis nevožtų kuriam nors estui atgal.
N.Queta kumščių į darbą nepaleido, bet rungtynių vis tiek nebaigė. Trečiojo kėlinio viduryje, kai ką tik rezultatą persvėręs (38:37) N.Queta audringai pasipiktino dėl to, kad jį stūmusiam varžovui nebuvo skirta pražanga, teisėjai portugalą nubaudė antra technine pražanga ir pašalino iš aikštės.
Tai įvyko portugalams pavijus prieš kelias minutes dviženkliu skirtumu pirmavusius varžovus (estai buvo priekyje 37:27). Iškart po N.Quetos pašalinimo, Estijos komanda surengė dar vieną nedidelį spurtą ir pirmavo 45:39, bet iniciatyvos neišsaugojo. Portugalijos krepšininkai paskutiniame kėlinyje padidino tempą, apipylė varžovus tritaškiais ir iškovojo kelialapį į aštuntfinalį.
„Mūsiškiai“
Paskutinę galimybę Estijos komandą palikti Rygoje turėjo Panevėžio „Lietkabelio“ gynėjas Kristianas Kullamäe. Likus žaisti 5 sek. ketvirtojo kėlinio didvyris Rafaelis Lisboa (jis per paskutinį ketvirtį surinko 12 taškų) dviem taikliais baudos metimais padidino skirtumą 68:65. Paskutinėje estų atakoje iš toli metė K.Kullamäe, bet kamuolys tikslo nepasiekė.
K.Kullamäe šiame turnyre buvo rezultatyviausias Estijos rinktinės žaidėjas. Jis pelnydavo 13,8 taško. „Šiaulių“ naujokas Siimas Sanderis Vene žaidė tik dvejas rungtynes, per kurias pelnydavo vidutiniškai 6 taškus, bet nebaigė turnyro dėl traumos.
Paguoda
Didžiosios Britanijos rinktinė prieš kelionę namo garsiai trinktelėjo durimis. Nors nebeturėjo realios galimybės iškovoti kelialapį į aštuntfinalį (britams reikėjo 33 taškų skirtumu įveikti juodkalniečius),
buvęs Klaipėdos „Neptūno“ puolėjas Mylesas Hessonas ir jo tautiečiai nusiteikė kovoti bent dėl garbės ir nugalėjo šiame turnyre labai blankiai žaidusią Juodkalnijos rinktinę 89:83.
Šis rezultatas lėmė, kad juodkalniečiai, kaip ir britai, iš Tamperės keliaus namo, o bilietą į Rygą gavo Švedijos rinktinė.
Didžiosios Britanijos krepšininkai trečiadienį nedideliu skirtumu pirmavo beveik visas rungtynes. Nors priešpaskutinę minutę Juodkalnijos rinktinė persvėrė rezultatą 81:80, britai tučtuojau susitelkė ir mačo pabaigoje vėl žaidė daug darniau negu varžovai.
Didžiosios Britanijos rinktinė Europos pirmenybėse iškovojo pirmąją pergalę nuo 2013 metų. Britai pateko į 2017 ir 2022 metų turnyrus, bet juose patyrė po penkis pralaimėjimus. Vis dėlto prieš išvykdami iš Tamperės britų krepšininkai nutraukė ilgą nesėkmių virtinę.
Beje, iš 2013 metais Europos pirmenybėse žaidusios komandos iki šių dienų liko vienas krepšininkas – rinktinės kapitonas ir jos siela M.Hessonas.
35 metų M.Hessonas šių metų turnyre pelnydavo vidutiniškai 15 taškų ir buvo rezultatyviausias Didžiosios Britanijos rinktinės žaidėjas.
Triuškintojai
Trečiadienį akis į akį susidūrė komandos, kurios kovojo dėl pirmosios vietos A ir B grupėse.
Tamperėje jokios kovos nebuvo Vokietijos viesulas nupūtė ir penktąją kliūtį. Vokietijos krepšininkai pirmajame etape varžovus įveikdavo vidutiniškai 32,8 taško skirtumu. Grupės nugalėtojai pasiekė pergales 63 (prieš Didžiąją Britaniją), dukart 30 (prieš Juodkalniją ir Suomiją), 22 (prieš Švediją) ir 19 (prieš Lietuvą) taškų skirtumu.
Kova
Turkijos ir Serbijos krepšininkų rungtynės nebuvo žūtbūtinės, bet abi komandos kovojo taip, tarsi jau dabar aiškintųsi, kam atiteks aukso medaliai. Abu treneriai netausojo pagrindinių žaidėjų jėgų: Turkijos rinktinės natūralizuotas amerikietis žaidė 39 minutes, daugiau nei 30 minučių aikštėje taip pat praleido turkai Alperenas Šengunas, Ercanas Osmani bei Cedi Osmanas bei serbas Nikola Jokičius.
Lygi kova vyko visas rungtynes – skirtumas nė karto nebuvo dviženklis ir vien ketvirtajame kėlinyje pirmaujanti komanda keitėsi šešis kartus.
Paskutinį kartą – kai likus žaisti 41 sekundę rezultatą baudos metimais persvėrė A.Šengunas (91:90).
Serbų atsakomoji ataka nutrūko 211 centimetrų ūgio A.Šengunui laiku kyštelėjus ranką ir perėmus kamuolį, kurį varėsi Marko Guduričius. Po to serbams neliko nieko kito, kaip sąmoningai prasižengti, bet Sh.Larkinas bei vėl A.Šengunas pataikė baudos metimus ir „12 milžinų“ pasiekė pergalę 95:90.
5 turas
A grupė (Ryga)
Portugalija – Estija 68:65. Lisboa 17, Queta 15, Williamsas 11, Queirozas 10, 10 rez.perd. / Konontšukas 20, Kullamäe 17, Joesaaras 11, Treieris 10.
Latvija – Čekija 109:75. Dav.Bertanas 20, Dair.Bertanas 20, Porzingis 16, Šmitas 16, A.Kurucas 12, Lomažas 6, 10 rez.perd. / Peterka 11, Sehnalas 11, Krejči 11, Svoboda 10.
Turkija – Serbija 95:90. Šengunas 28, 13 atk.kam., Larkinas 23, Osmanas 16, Osmani 10 / Jokičius 22, Guduričius 12, Petruševas 11, N.Jovičius 10, S.Jovičius 10.
Lentelė: Turkija – 5, Serbija – 4, Latvija – 3, Portugalija – 2, Estija – 1, Čekija – 0.
B grupė (Tamperė)
Lietuva – Švedija 74:71. Valančiūnas 18, Velička 14, Radzevičius 13, Tubelis 12, 12 atk.kam., Sirvydis 7, Sargiūnas 6, Giedraitis 4, Birutis 0, Normantas 0 / Larssonas 18, Borgas 13, Birganderis 10.
Didžioji Britanija – Juodkalnija 89:83. Hessonas 25, Yeboah 23, Nelsonas 12, Watsonas-Gayle‘as 11 / Vučevičius 31, 11 atk.kam., Allmanas 14, Slavkovičius 11, Mihailovičius 10.
Vokietija – Suomija 91:61. F.Wagneris 23, Schröderis 16, Thiemannas 12, T.Da Silva 11 / Nkamhoua 16, 11 atk.kam., Markkanenas 11.
Lentelė: Vokietija – 5, Lietuva – 4, Suomija – 3, Švedija – 1, Juodkalnija – 1, Didžioji Britanija – 1.
Dienos penketas
Rafaelis Lisboa (Portugalija) – 17 taškų (3/6 dvitaškių, 2/8 tritaškių, 5/6 baudų) ir 5 rez.perd. per 25 min. Ispanijos antrojoje lygoje žaidžiančios „Ourense“ komandos gynėjas tapo ryškiausia lemiamų rungtynių žvaigžde. 182 cm ūgio R.Lisboa į scenos vidurį žengė tuomet, kai neišlaikė portugalų lyderio N.Quetos nervai, bet vien per ketvirtąjį kėlinį pelnė 12 taškų ir paskutinėmis minutėmis šaltakraujiškai mėtė baudas.
Shane‘as Larkinas (Turkija) – 23 taškai (2/5 dvitaškių, 5/8 tritaškių, 4/4 baudų) ir 9 rez.perd. per 39 min. Natūralizuotas amerikietis atgaivino savo geriausią versiją, kurią Stambulo „Anadolu Efes“ sirgaliai praėjusį sezoną matydavo nedažnai. Trečiadienį jis ir pataikė žudančius tritaškius, ir pralindęs ten, kur, regis, nė uodas nepraskristų, kaip ant lėkštutės pateikdavo kamuolį komandos draugams.
Pelle Larssonas (Švedija) – 18 taškų (6/14 dvitaškių, 2/5 tritaškių) ir 5 atk.kam. per 28 min. „Miami Heat“ gynėjas šokdino Lietuvos rinktinę. Ne tiek, kad švedai sušoktų pergalės šokį, bet P.Larssonas varžovams sugadino daug nervų.
Mylesas Hessonas (Didžioji Britanija) – 25 taškai (8/14 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 6/6 baudų) ir 7 atk.kam. per 33 min. Praėjusį sezoną Klaipėdos „Neptūnui“ atstovavęs puolėjas trečiadienį žaidė labai rezultatyviai. Bet britų kapitonas ir vyriausias žaidėjas dar labiau prie pergalės prisidėjo neišsenkančia energija, kuria užkrėtė komandos draugus.
Alperenas Šengunas (Turkija) – 28 taškai (6/10 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 4/5 baudų), 13 atk.kam. ir 8 rez.perd. per 36 min. „Houston Rockets“ vidurio puolėjas vos ne visais atžvilgiais pranoko savo tiesioginį varžovą, triskart naudingiausią NBA krepšininką N.Jokičių. A.Šengunas ypač pasižymėjo lemiamomis rungtynių akimirkomis.
Dienos žaidėjas
Alperenas Šengunas (Turkija).
Dienos treneris
Mario Gomesas (Portugalija). Portugalai paaukojo rungtynes, kurių nesitikėjo laimėti, bet per dvejas svarbiausias rungtynes su čekais ir estais pastatė sunkiai pralaužiamas gynybos užkardas. Kietas, fizine jėga paremtas žaidimas pasiteisino ir po ilgos pertraukos į Europos pirmenybes grįžusi Portugalijos rinktinė galės grožėtis Ryga bent iki savaitgalio.