Ant neregėto rezultato ribos buvęs magiškasis L. Dončičius nugramzdino Izraelį

L.Dončičius surinko 37 taškus (8/10 dvit., 4/11 trit., 9/9 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, perėmė tris kamuolius ir surinko net 45 naudingumo balus. Slovėnui pritrūko tik vieno perdavimo iki antrojo trigubo dublio šiame čempionate.
Tas pats žaidėjas visoje Europos čempionatų istorijoje nėra surinkę daugiau nei vieno trigubo dublio, juo labiau – tame pačiame turnyre.
Izraelį į priekį vedė Deni Avdija. Jo sąskaitoje – 32 taškai (8/11 dvit., 4/11 trit., 5/9 baud.), 9 atkovoti kamuoliai ir 29 naudingumo balai.
Rungtynės prasidėjo atkaklia kova taškas į tašką. Pirmojo ketvirčio pabaigą kiek solidžiau sužaidę slovėnai iniciatyvą galutinai perėmė antrajame, kai įpusėjus kėliniui jau pirmavo dviženkle persvara (41:31). Skirtumas tarp komandų augo ir pasiekė penkiolikos taškų ribą (56:41). Pirmojoje pusėje L.Dončičius ilsėjosi vos 24 sekundes.
Vis dėlto jau trečiojo kėlinio viduryje situacija slovėnams pasikeitė į blogąją pusę. Puolime trečiąją pražangą gavo L.Dončičius, o neilgtrukus gynyboje prieš D.Avdiją jis gavo ir ketvirtąją ir „Los Angeles Lakers“ gynėjas buvo pakeistas (71:61).
Visgi Slovėnija tuomet netgi padidino turimą persvarą ir trečiojo kėlinio pabaigoje pirmavo 15-os taškų skirtumu (78:63). Žaidimas be L.Dončičiaus pradėjo atsiliepti ketvirtojo kėlinio pradžioje ir Izraelis pamažu sumažino atsilikimą iki penkių taškų (78:83).
L.Dončičius iškart buvo sugrąžintas ir penki taškai paeiliui privertė Izraelio trenerį Arielį Beit-Halahmy prašyti minutės pertraukėlės. Savo superžvaigždės vedini slovėnai galiausiai perėmė rungtynių kontrolę ir užtikrintai nubėgo į pergalę.
Pralaimėjimas Izraeliui reiškė nukritimą į ketvirtąją D grupės vietą. Tuo tarpu slovėnai grupėje liks treti.
