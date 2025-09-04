Atkrintamųjų kovai su Lietuva latviai pasiruošę: „Galime nugalėti bet ką“

„Nesvarbu, su kuria komanda žaisime aštunfinalyje. Jei žaisime gerą krepšinį tiek puolime, tiek gynyboje, galime nugalėti bet kurį oponentą“, – spaudos konferencijoje teigė vienas rinktinės lyderių Davis Bertans, kitą sezoną sugrįšiantis į Eurolygą „Dubai Basketball“ klube.
„Vienintelės rungtynės, kuriose neturėjome šansų, buvo su Turkija, – 73:93 pralaimėtą pirmąjį pirmenybių susitikimą prisiminė puolėjas. – Kituose mačuose uždirbome pražangas, mūsų puolimas tik gerėjo.“
Rungtynėse su Čekija latvių sudėtyje aikštelėje dėl traumos nepasirodė Kristers Zoriks. Kiek daugiau nei dvylika minučių aikštelėje tepraleido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje Stambulo „Fenerbahce“ komandoje žaidžiantis Artūrs Žagars.
Spaudos konferencijoje Latvijos vyr. treneris Luca Banchi teigė, kad K.Zoriks žaisti negalėjo, o A.Žagars įtikino rinktinės medikus, kad jam būtų leista žaisti.
12 taškų rungtynėse pelnęs Artūrs Kurucs akcentavo – kaip ir D.Bertans – kylančią rinktinės kreivę ir vylėsi aštunfinalyje sulaukti abiejų traumų kamuojamų krepšininkų pagalbos.
„Tik pozityvūs jausmai. Manau, kiekvieneriose rungtynėse žaidžiame vis geriau ir geriau, – „Sportacentrs“ teigė krepšininkas. – Šiek tiek gaila, kad negalima pakartoti rungtynių su Turkija, bet bendrai geri jausmai, geras ritmas. Šiek tiek gaila dėl traumų, bet dvi laisvos dienos pasitarnaus. Sugrįš Kristers, Žagars pasveiks šimtu procentų. Viskas realiai yra gerai. Gerai, yra ir blogų dalykų, bet yra tikrai pozityvu.“
Latvijos superžvaigždė Kristaps Porzingis taip pat nesižvalgė į oponentus ir tikėjo, kad greitą žaidimą propaguojanti latvių komanda gali savo greičiu įveikti bet kurią komandą.
„Nežinau, nesame fanai vienos ar kitos komandos, – Latvijos žiniasklaidai mixed zonoje teigė aukštaūgis. – Kaip bus, taip bus – visgi viskas yra ne mūsų kontrolėje. Aišku, yra patogesnis ar nepatogesnis oponentas, bet Vokietija yra labai galinga komanda. Realiai kaip nutiks, taip nutiks. Vieneriose rungtynėse gali nutikti bet kas, ypač su tokia komanda kaip mūsų, kuri gali apmėtyti, bėgti ir nubėgti. Kaip nutiks, su tuo ir žaisime.“
Latvijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėKristapas Porzingis
