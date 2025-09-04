Europos čempionate Rygoje – grasinimai už skanduotes ir serbų prezidento patikėtiniai, turintys daryti „tvarką“

„Arenoje Rygoje mane sustabdė penki vyrai, kurie man grasino, kad nustočiau šaukti „pumpuok“. Jei man kas nors nutiks, žinote, kas tai padarė“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Serbijos rinktinės fanas Bogdanas Raoničius.
Lrytas šaltinių teigimu, situacija reali – taip iš tikrųjų nutiko.
Kaip pavyko išsiaiškinti, serbų sirgaliai Rygoje, nors ir aktyviai reiškia savo nepasitenkinimą dabartine situacija šalyje, sulaukia ir grasinimų, ir žmonių, kuriuos, kaip teigiama, yra į Latviją atsiuntusi pati Serbijos valdžia, kontrolės.
„Pumpuok“ (serb. pumpaj) – Serbijos žmonių pasipriešinimo dabartinei prezidento Aleksandro Vučičiaus vadovaujamai valdžiai frazė, atsiradusi praėjusių metų pabaigoje, kai šalyje prasidėjo masiniai protestai dėl Novi Sado mieste įvykusios tragedijos. Didžiuliai – kartais ir šimtatūkstantiniai – protestai tęsiasi iki šiol, o siekiančius pokyčių žmones vienija būtent „pumpaj“.
Protestai – kodėl?
Viskas prasidėjo praėjusiųjų metų lapkričio pirmąją, kai sugriuvo naujai renovuotos Novi Sado traukinių stoties stogas, pražudęs 14 žmonių. Vėliau dar du įvykio metu sužeisti asmenys mirė. Kai įsigilini į situaciją, ji pamažu pradeda priminti sovietinius laikus.
2021-aisiais prasidėjo pastato renovacija, iš esmės pakeitusi dar 1964-aisiais statytos stoties veidą. Valdžios atstovai iš pradžių neigė, kad renovacija palietė ir prie įėjimo į pastatą esantį stogą, tačiau žmonių darytos nuotraukos ir ekspertų komentarai greitai paneigė tokius teiginius.
Rangovu buvo paskirta įmonė iš Kinijos, kuri paskyrė du subrangovus – serbų įmones. Kaip rodo ekspertizė, darbas buvo atliktas atsainiai, siekiant sutaupyti kuo daugiau pinigų. Senos, surūdijusios gijos nebuvo pakeistos. Vietoje to buvo pridėta papildomų konstrukcijų.
Pats stogas taip pat buvo keistas pridedant stiklo ir aliuminio bei marmuro konstrukcijų ir ant stogo net pridedant žolę, dėl ko stipriai išaugo visos stogo konstrukcijos svoris, o nuo praėjusio šimtmečio vidurio įtaisytos stogą laikančios konstrukcijos išliko nepakeistos.
Stogo rekonstrukcijos oficialiame projekte nebuvo, tačiau darbai buvo padaryti, o tokiu atveju privaloma dokumentacija nėra pasiekiama. Baigus visos stoties rekonstrukciją nebuvo atliktas pakankamas kiekis inspekcijų ir statinys eksploatacijai buvo atiduotas skubotai.
Vedini studentų, kurie reguliariai keliaudavo tarp Novi Sado ir Belgrado mokymosi tikslais, prasidėjo masiniai protestai. Studentai reikalavo atsakomybės ir kad korumpuoti žmonės atsakytų už savo veiksmus. Protestai kulminaciją pasiekė kovo mėnesį, kai į Belgrado gatves susirinko šimtatūkstantinė minia. Kaip skelbiama, sostinės gatvėse savo nepasitenkinimą reiškė virš 300 tūkstančių žmonių.
Dar vienas skandalas kilo šių metų pavasarį, kai buvo įtariama, kad prieš protestuotojus buvo panaudotas šalyje nelegaliu laikomas garso ginklas (angl. Long-Range Acoustic Device (LRAD), serb. zvučni top). Iš pradžių valdžios atstovai neigė net turintys tokių ginklų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad Serbija visgi pirko net 16 tokių prietaisų, o nuotraukos rodo, kad automobilis su prie jo pritaisytu specializuotu garso skleidimo įrenginiu buvo paruoštas veiksmui per didįjį protestą.
Nors vaizdo įrašai, kuriuose žmonės staiga išsiskirsto palikdami aiškiai apiebrėžtą ilgą, siaurą tarpą, gausiai išplito internete, valdžios atstovai neigia juo kada nors naudoję, o įvykį ištirti pasamdyta Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) savo išvadose taip pat neigia, kad LRAD buvo naudotas.
Nors eilė valdžios atstovų, tarp jų – ir premjeras, atsistatydino, prezidentas Aleksandras Vučičius, teigęs, kad atsistatydins, jei buvo panaudotas garso ginklas, išlieka valdžioje ir atsisako surengti išankstinius rinkimus, kurių reikalauja protestuotojai, tuo pat metu juos vadindamas užsienio šalių agentais ir veikiančiais prieš valstybę ir savo interesus.
Liepos mėnesį ši protestų akcija sulaukė dėmesio ir iš teniso superžvaigždės, serbo Novako Džokovičiaus, kuris po vieno iš Vimbldono turnyro susitikimų rankomis parodė būtent pumpavimo ženklą. N.Džokovičius palaikymo žinutes protestuojientiems studentams reiškia nuolat.
„Juodieji vyrukai“
Protestų metu kilo daugybė konfliktų. Krūva protestuotojų buvo suimti, o su riaušių ir įprastąja policija nuolat vykdavo susirėmimai. Kaip rodo liudininkų fiksuota medžiaga, dažnai šie konfliktai būdavo inspiruoti „juodųjų vyrukų“ (serb. momci u crnom).
Tai – juodai apsirengę vyrai, kurių paskirtis – sukelti nemalonumus. Nors prie jų kartais prisijungia ir įprasti piliečiai, dažniausiai jie – valdžios struktūroms palankūs žmonės.
„Kai dauguma demonstracijose nieko nemėto, nedaužo, o juo labiau – pareigūnų, jie nedvejoja, nes dauguma turi turtingą smurto ir kovinę patirtį, sukauptą tiek gatvėje, tiek su policija. Jie neturi jokios pagarbos ar baimės susitikdami su ginkluotais pareigūnais. Paprastai jie yra pirmieji, sukeliantis riaušes, o vėliau prisijungia karštakošiai, net nesantys jų dalimi, tačiau kuriuos paveikia atmosfera.
Tokie atakuotojai nepasilieka iki konflikto pabaigos, nes jų darbas yra sukelti riaušes, pridaryti kuo didesnę materialinę žalą per trumpiausią įmanomą laiką ir tada, tarsi kažkieno komandos vedini, pasitraukti prieš viskam pasibaigiant ir prieš policijai pradedant identifikuoti ir suimti incidento dalyvius. Jie duoda priežastį policijai įsiterpti, o teisėsauga tuomet koncentruojasi į aktivistus ir opoziciją“, – išanalizavęs protestus rašo naujienų portalas Nova.
Kaip teigia žmonės, esantys Rygoje, panašios išvaizdos vyrai gali būti pastebėti ir „Eurobasket 2025“ tiek miesto „Xiaomi“ arenoje, tiek ir už jos ribų. Jie yra atvykę, kaip teigiama, „daryti tvarkos“.
Situacija Rygoje
Teksto pradžioje aprašyta situacija – reali. Socialiniame tinkle „X“ įrašą išleidusiam žmogui iš tikrųjų buvo grasinta – tai patvirtino Lrytas šaltiniai.
Antrojo pirmadienio rungtynių tarp Serbijos ir Čekijos kėlinio viduryje net ir transliacijos metu buvo galima aiškiai ir garsiai išgirsti sirgalius skanduojant „pumpaj!“. Lrytas šaltinių teigimu, „juodieji vyrukai“ greitai ėmė filmuoti ir registruoti skanduojančius žmones.
Palaikymą sirgaliams greitai išreiškė buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Vladimiras Štimacas, pasidalinęs socialiniame tinkle paskelbta žinia. Prieš prasidedant čempionatui krepšininkas netgi parašė oficialų laišką tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA), teigdamas, kad serbų sirgaliai Rygoje gali susidurti su politiniu persekiojimu, ir prašydamas vietinės teisėsaugos užtikrinimo ir pagalbos.
Vėliau internete pasirodė ir dar vienas įrašas su ekranvaizdžiu iš privataus susirašinėjimo.
„Draugai, man įdomu, ar kas sureaguos į faktą, kad vakar vienas mūsų fanų buvo sumuštas prie arenos, prie mano akių vienas mūsiškių buvo sumuštas už „pumpaj“ skanduotes“, – buvo rašoma žinutėse.
Kol kas teiginių autentiškumo Lrytas patvirtinti nepavyko.
Serbijos sirgalių socialiniuose tinkluose spaudžiama Latvijos policija antradienio vakarą išleido pranešimą, kuriame teigiama, kad dėl rungtynių metu naudojamų skanduočių iš tikrųjų buvo kilęs incidentas, tačiau informacijos nedetalizavo:
„Kol kas Latvijos policija registravo vieną incidentą, kuris kilo tarp Serbijos sirgalių dėl per rungtynes naudotų skanduočių. Visi asmenys buvo identifikuoti, surinkta jų asmeninė informacija. Buvo pradėtas tyrimas. Jokių kitų panašios kilmės incidentų nebuvo užregistruota.
Bendrąja prasme Europos krepšinio čempionatas Rygoje vyksta be žymesnių sutrikdymų. Kas liečia fanų elgesį, negalima būtų teigti, kad kuri nors fanų grupė, tarp jų – ir serbai, išsiskirtų savo veiksmais ar požiūriu. Latvijos policija bendradarbiauja su teisėsauga ir aktyviai seka situaciją tiek fiziškai būdama renginio vietoje, tiek ir sekdama informaciją internete. Be to, policija palaiko nuolatinį kontaktą su kolegomis užsienyje.“
Lrytas susisiekus su Latvijos policijos atstovais, buvo patikslinta, kad užregistruotas atvejis įvyko rugsėjo 1-ą dieną, kas sutaptų su pradinio aprašomojo įvykio laiku.
„Ruošiantis „Eurobasket 2025“ policija įvertino įvairias potencialias grėsmes ir pritaikė atitinkamas priemones, – atsakyme Lrytas rašo Latvijos policijos atstovai. – Buvo priimtos reikšmingos saugumo priemonės, prireikus jos gali būti sustiprintos.
Nors kitų incidentų kol kas neužfiksuota, pareigūnai išlieka budrūs dėl galimybės, kad Serbijos fanai, esantys Rygoje ne tik dėl krepšinio, bet ir dėl futbolo įvykių, gali sukelti provokancijas ar konfrontacijas. Tokiems scenarijams esame pasiruošę, esame nusimatę planus ir procedūras.“
Kaip Lrytas teigė Latvijos krepšinio federacijos atstovai, šiuo metu situacija sekama ir yra ruošiamasi Serbijos futbolo rinktinės vizitui Latvijoje, kai rugsėjo 6-ąją šiųdviejų šalių rinktinės susitiks atrankos į pasaulio futbolo čempionatą rungtynėse.
Susisiekus su FIBA ir paklausus, ar tarptautinė krepšinio organizacija yra susipažinusi su situacija, buvo gautas šabloninis atsakymas:
„Užtikrinti fanų, žaidėjų, teisėjų ir visų renginio dalyvių saugumą ir gerovę yra FIBA svarbiausias prioritetas. FIBA bendradarbiauja su šalimis-rengėjomis, vietos pareigūnais ir teisėsauga visuose keturiuose turnyruose, kad kruopščiai būtų įgyvendinti saugumo protokolai.“
Į papildomus klausimus atsakyta nebuvo.
SerbijaSerbijos vyrų krepšinio rinktinėAleksandras Vučičius
Rodyti daugiau žymių