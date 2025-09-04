Daug laiko poilsiui komanda neturės – jau šeštadienį laukia atkrintamųjų varžybų akistata. Aštuntfinalyje mūsų šalies krepšininkai surems ietis su gerai pažįstamu varžovu – Latvija.
O ir pats mačas vyks ne pastarąją savaitę rinktinės namais tapusioje „Nokia“ arenoje, o Rygoje, kuri rugsėjo 6–14 dienomis sukvies 16 stipriausių Senojo žemyno komandų.
Prieš kelionę į Rygą R.Kurtinaičio auklėtiniai žygį trečiajame pagal dydį Suomijos mieste užbaigė įveikdami Švedijos krepšininkus (74:71).
Apskritai, turnyro lentelės prasme, etapas Suomijoje nacionalinei komandai klostėsi neblogai – akistatoje su Didžiąja Britanija ir Juodkalnija krito Europos čempionato rekordai (35 rezultatyvūs perdavimai mače su britais ir 57 atkovoti kamuoliai akistatoje su juodkalniečiais), įveiktas karštas šeimininkų barjeras su sustabdyta Lauri Markkaneno puolimo banga bei garbingai užbaigtas pasirodymas jau nieko nebelėmusiose rungtynėse su Švedija.
Tiesa, ne viskas Tamperėje rinktinei buvo rožėmis klota.
Visos problemos prasidėjo nuo šeštadienio ir mačo su pasaulio čempione Vokietija.
Rungtynės buvo pažymėtos ne tik skaudžiu Lietuvos rinktinės pralaimėjimu (88:107), bet ir akistatos metu įvykusiais momentais.
Pirmas jų – dar prieš ilgąją pertrauką įvykęs rasizmo skandalas, dėl kurio po dviejų kėlinių su vokiečiais teko aiškintis ir Lietuvos rinktinės žaidėjams. Vėliau sekė ir ketvirtojo kėlinio pabaigoje patirta puolėjo Tado Sedekerskio trauma – krepšininkas bandydamas užsiimti poziciją po krepšiu pasuko čiurną ir aikštę paliko priverstinai.
Iš Nidos kilęs 27-erių krepšininkas su vaistų pagalba sugebėjo „pakilti“ pirmadienio mačui su Suomija, bet joje rinktinę pasivijo dar vienas smūgis.
Tą kartą ketvirtojo kėlinio metu kelį susižeidė pagrindinis komandos įžaidėjas Rokas Jokubaitis. Iš pradžių buvo tikimasi, kad 24-erių gynėjo trauma nėra rimta, bet kitą dieną šalies krepšinio bendruomenę pasiekė siaubinga žinia – mažeikiškiui plyšo kelio raiščiai ir be krepšinio jis turės praleisti mažiausiai 6 mėnesius.
Traumų virusas rinktinės neapleido ir paskutiniajame grupės etapo mače – jau pirmųjų trečiadienio rungtynių prieš Švediją metu ant varžovo kojos užlipo pagrindinio įžaidėjo vaidmenį iš R.Jokubaičio perimti turėjęs Margiris Normantas.
28-erių vilniečio traumos rimtumas nėra žinomas iki šiol – vis dar neaišku, ar kairę čiurną susižeidęs gynėjas galės padėti rinktinei aštuntfinalyje prieš Latviją.
Keturios pergalės, vienas pralaimėjimas, krūva traumų ir antroji vieta B grupėje – kokiomis mintimis Lietuvos rinktinė palieka Tamperę?
„Nenoriu rašyti pažymių. Reikia išsilaižyti žaizdas. Rungtynės parodė, kad reikia dar pridėti mums. Nėra Roko, bet yra kiti žaidėjai. Turime dar kelias dienas ir viskas bus gerai“, – grupių etapą apibūdino komandos kapitonas Jonas Valančiūnas.
Grupių etapo metu uteniškis vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 15,4 taško, atkovodavo po 6,4 kamuolio ir rinkdavo po 18 naudingumo balų.
Skirtingomis emocijomis Tamperę palieka ir komandos snaiperis Deividas Sirvydis.
Tritaškių metimų pataikymu visos karjeros metu garsėjantis 25-erių Kauno „Žalgirio“ gynėjas šiame čempionate niekaip nesugeba „pramušti“ tolimų metimų sėkmės.
Grupių etapo metu D.Sirvydis įmetė vos 2 tritaškius iš 20 bandymų.
„Tų duobelių būna visada. Ir sezono metu, dabar čia užpuolė, bet galvoje nieko nekeičia. Tikėkimės, kad Rygoje tas tinklelis atsiriš ir grįšiu į save.
Sezono metu visada būna nedidelių duobelių. Taip būna kiekvienais metais, bet toks mūsų darbas – mesti ir pataikyti į krepšį. Šiuo metu nepataikome, nėra paaiškinimo“, – kalbėjo D.Sirvydis.
Kaip jis vienu žodžiu galėtų apibūdinti komandos pasirodymą Tamperėje?
„Sakyčiau sėkmingas, bet praradome Roką, dar kitos traumos, nežinau, vienu žodžiu neapibūdinsiu. Bet visos rungtynės, neskaitant vokiečių, buvo neblogos“, – šyptelėjo rinktinės gynėjas.
Trečiasis pagal dydį Suomijos miestas bus įsimintinas ir būsimam D.Sirvydžio komandos draugui Kauno „Žalgiryje“ Ąžuolui Tubeliui.
Būtent Tamperėje 23-ejų puolėjas debiutavo su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėliais.
Stabilumo grupių etape stokojęs Ą.Tubelis ryškiausiomis spalvomis suspindo trečiadienio mače su Švedija, kai pasižymėjo dvigubu dviženkliu.
Pergalingose rungtynėse jis per 24 aikštėje praleistas minutes įmetė 12 taškų, atkovojo 12 kamuolių ir surinko 23 naudingumo balus.
„Viskas gerai, kiek čia, keturios pergalės ir pralaimėjimas? Manau, neblogai, nusileidome pasaulio čempionams“, – apibendrino Ą.Tubelis.
Tuo metu rinktinės trenreis R.Kurtinaitis į etapą Suomijoje stengėsi žiūrėti iš filosofinės pusės.
„Viskas gerai. Gal tos rungtynės tik...Visada žiūriu ne per gyvenimo, o žaidybinę prizmę.
Nepatiko ketvirtasis kėlinys su vokiečiais. Tris kėlinius neblogai laikėmės ir buvo šansai, jeigu ne laimėti, tai pralaimėti minimaliai, bet deja tai neįvyko.
O gyvenimas – geras, maistas – geras. Salė – užpildyta. Jeigu žaidi su suomiais – suomiai, jeigu ne jie – pilna lietuvių.
Viskas, ko reikia krepšiniui“, – užbaigė strategas.
Lietuvos ir Latvijos rungtynės Europos čempionato aštuntfinalyje vyks šeštadienį, 18:30 val.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai, 81:78 palaužta Suomija, 74:71 įveikta Švedija.
