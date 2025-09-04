Kartvelų šturmą atlaikę bosniai iškovojo bilietą į atkrintamąsias

Pergalė šešių taškų skirtumu 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) bosniams ne tik užtikrino patekimą į kitą etapą, tačiau garantavo ir bent trečiąją vietą C grupėje. Savo varžovą bosniai sužinos po D grupės rungtynių ir po C grupės kovos tarp Ispanijos ir Graikijos.
Sakartvelas dabar turi tikėtis Graikijos rinktinės pergalės – tik taip Aleksandro Džikičiaus auklėtiniai pateks į atkrintamąsias.
Bosnijos ir Hercegovinos sudėtyje rezultatyviausias ir vėl buvo „Utah Jazz“ centras Jusufas Nurkičius, pelnęs 15 taškų ir atkovojęs 12 kamuolių. 13 taškų pridėjo natūralizuotas amerikietis Johnas Robersonas, pataikęs 4 tritaškius iš 9 bandymų.
Bosniai pataikė 15 tritaškių, juos mesdami puikiu 44% taiklumu. Tuo tarpu kartvelai pataikė perpus mažiau – 7 tritaškius (7/20, 35%).
Rungtynes užtikrinčiau pradėjo bosniai, pirmavę nuo pat pirmojo kėlinio pradžios. Su penkių taškų persvara antrąjį kėlinį pradėjusi Bosnija ir Hercegovina pranašumą palengva didino ir į ilgąją pertrauką žygiavo kartvelams atsiliekant jau 12 taškų skirtumu.
Trečiajame kėlinyje bosnių buvo išaugusi ir iki 15 taškų, tačiau Sakartvelas per penketą minučių panaikino du trečdalius turėto atsilikimo ir į lemiamas dešimt minučių žengė tik su 5 taškų deficitu.
Ketvirtojo kėlinio metu rungtynės ne kartą buvo stabdomos dėl iškilusių bėdų su sekretoriato darbu. Tuo pasinaudoję kartvelai sugebėjo išlyginti rezultatą ir perimti iniciatyvą (69:69). Vis dėlto bosniai spurtavo 11:3 ir galiausiai užsidirbo kelialapį į atkrintamąsias.