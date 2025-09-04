Kopenhagoje – 3x3 krepšinio Europos čempionatas su Lietuvos rinktinėmis

Abi Lietuvos reprezentacinės komandos jau ketvirtadienį išvyksta į Danijos sostinę Kopenhagą, kurioje rugsėjo 5–7 dienomis praūš Europos čempionato kovos.
Po dvylika geriausių žemyno komandų aiškinsis, kas artimiausius metus galės save pagrįstai laikyti neprilygstama Europos ekipa, o kas savąsias ambicijas turės pasilaikyti ateičiai.
Į Daniją rinktinių treneris Dainius Novickas vežasi Aurelijų Pukelį, Igną Vaitkų, Evaldą Džiaugį, Marijų Užupį bei Gabrielę Šulskę, Martyną Petrėnaitę, Mariną Solopovą ir Justiną Miknaitę. Būtent pastarosios žaidėjos iškovojo kelialapį į pirmenybes Košicėje vykusioje atrankoje.
„Visų pirma, labai džiaugiamės, kad po metų pertraukos į čempionatą pateko abi rinktinės, – teigė D. Novickas. – Iš moterų tikimės kovos, jos tam pasiruošusios. Kuo aukštesnė vieta, tuo didesni šansai patekti į kitų metų pasaulio čempionato atranką. Turėjome gerą pasiruošimą, sužaidėme su Didžiosios Britanijos moterų rinktine.
Kadangi neturėjome ilgo pasiruošimo, vyrų ketvertą pasirinkome Raudondvario komandos pagrindu ir prijungėme Vaitkų. Buvo atvažiavę olimpiniai vicečempionai prancūzai, sportavome ir su U23 rinktine. Tikslai nesikeičia – kaip ir pastaruosius penkerius metus, norime užlipti ant pjedestalo ir iškovoti medalius.“
„Smagu sugrįžti į rinktinę, praėjo dveji metai, olimpinės žaidynės, kur komanda pasirodė solidžiai, – prieš turnyrą mintimis dalinosi I. Vaitkus. – Kartelė visada aukšta, tikslai – aukščiausi. Pats procesas praėjo kokybiškai, turėjome gerą darbą, gerų sparingų. Esame pasiruošę. Visada norisi daugiau, bet važiuojame užtikrinti.“
„Dar norėčiau pasakyti gerą žodį apie „Nevėžio“ komandą, kuri be jokių problemų išleido mane ruoštis, supranta, ką reiškia kiekvienam žaidejui atstovauti Lietuvai. Tiek sporto direktoriui Artūrui Milakniui, tiek visai organizacijai didelė pagarba, džiugu, kad supranta tokius dalykus ir palaiko“, – pridūrė žaidėjas.
Lietuviams čempionatas prasidės rugsėjo 6 d. (šeštadienį). Vyrai D grupėje 14.25 val. susikaus su čempionų titulą ginančiais austrais, o 17.25 val. – su šeimininkais danais. Moterys, kurios turnyrą pradės A grupėje, 13 val. stos į mūšį su olandėmis, o 19 val. – su austrėmis.
Į ketvirtfinalį pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas. Šis etapas, kaip ir pusfinaliai bei finalai, vyks rugsėjo 7 d. (sekmadienį).
Visas Europos čempionato rungtynes tiesiogiai transliuos LRT Plius televizija.
„Turnyras gan trumpas – aiškūs galimi scenarijai, su kuo žaisime. Yra laiko pasiruošti kiekvienam varžovui, bet pagrindiniai dalykai bus energija, kovingumas ir valia. Kaip tu parodysi norą nugalėti – tai labai prisidės prie rezultato“, – tvirtino I. Vaitkus.
Europos čempionatų istorija turėtų nuteikti gerai, kadangi vyrų rinktinė nuo pat 2019-ųjų yra nuolatinė pusfinalio dalyvė, be to, jai tik vieną sykį iš čempionato nepavyko parsivežti medalių. Pernai mūsiškiai iš Vienos parsivežė bronzą.
Ant nugalėtojų pakylos jau yra lipusios ir moterys – lietuvės prieš dvejus metus Jeruzalėje taip pat pasidabino bronzos medaliais.
Tiesa, FIBA3x3 socialiniuose tinkluose sudarytame reitinge abiems rinktinėms prognozuojama turnyro pabaiga ketvirtfinalyje – vyrams skirta 6-oji, o moterims 7-oji vieta.
