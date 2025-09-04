Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
L. Dončičius dėl labai nepatogios priežasties praleido ir pristatymą, ir šalies himną

2025 m. rugsėjo 4 d. 21:27
Lrytas.lt
Luka Dončičius pelnė 37 taškus ir vedė Slovėnijos rinktinę į pergalę mače su Izraeliu. Dar prieš susitikimui prasidedant jis privertė slovėnų fanus sunerimti, mat L.Dončičius nepasirodė nei komandų pristatyme, nei himnų metu.
Po rungtynių ekipos superžvaigždė slovėnų portalui „SportKlub“ atskleidė, kad tikroji priežastis – labai skubi ir nepatogi.
„Jeigu įdomu, pasakysiu, kad turėjau kai ką nuveikti tualete. Turėjau skubiai eiti, negalėjau laukti. Kitu atveju tikrai nebūčiau praleidęs himno“, – su šypsena teigė krepšininkas.
Slovėnai iškovojo trečiąją pergalę Europos krepšinio čempionate ir D grupėje užims trečiąją vietą.
