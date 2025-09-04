L. Dončičius dėl labai nepatogios priežasties praleido ir pristatymą, ir šalies himną

Po rungtynių ekipos superžvaigždė slovėnų portalui „SportKlub“ atskleidė, kad tikroji priežastis – labai skubi ir nepatogi.
„Jeigu įdomu, pasakysiu, kad turėjau kai ką nuveikti tualete. Turėjau skubiai eiti, negalėjau laukti. Kitu atveju tikrai nebūčiau praleidęs himno“, – su šypsena teigė krepšininkas.
Slovėnai iškovojo trečiąją pergalę Europos krepšinio čempionate ir D grupėje užims trečiąją vietą.
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių