Latvijoje – didžiulis pasitikėjimas prieš aštunfinalį: „Lietuva mūsų turėtų bijoti labiau nei mes jų“

„Sportacentrs“ laidoje „Poskonis“ (latv. Pēcgarša) buvęs Latvijos rinktinės krepšininkas Karlis Muižnieks, prieš 32 metus Europos čempionate rinkęs po 22 taškus, teigė, kad dėl Lietuvą išretinusių traumų dabar būtent latviai turi pranašumą nepaisant to, kad žaidėjo – Andrejo Gražulio, patyrusio pėdos traumą rungtynėse su Serbija ir negalėsiančio žaisti 4 mėnesius – yra netekę ir jie.
„Šia prasme mes esame panašioje traumų pozicijoje, gal kiek geresnėje, nes mes netekome A.Gražulio. Talento prasme, manau, esame geresni nei lietuviai, bet lietuviai turi kovotojų dvasią ir aikštelėje aukosis, – aiškino buvęs krepšininkas. – Puikiai pažįstu jų trenerių štabą – tiek Pačėsą, tiek Kurtinaitį, kurie yra agresyvaus krepšinio šalininkai, linkę spausti kiekvieną sekundę.“
Toje pačioje laidoje Latvijos krepšinio lygos (LBL) vadovas Salvis Metra buvo dar drąsesnis. Nuolatinę latvių ir lietuvių konkurenciją pabrėžęs krepšinio funkcionierius teigė, kad Lietuva dabar Latvijos turėtų bijoti.
„Viskas dėl istorinės intrigos aišku, netgi dabar šiųdviejų rinktinių ciklai kertasi ne tik Europos čempionate. Turėjome draugiškas rungtynes šią vasarą, tai buvo tarsi desertas arenos lankytojams. 100 taškų rungtynės su pratęsimu, galėjai jausti, kad komandos nori laimėti, o komandų lyderiai žaidė ilgiau, nei galėtum tikėtis“, – sakė S.Metra.
„Nemanau, kad abi komandos turės paslapčių. Manau, kad dabar Lietuva mūsų turėtų bijoti labiau nei mes jų. Jie atvyks į pažįstamą vietą (kalba apie latvius, – aut. past.), į areną, kur jie žinos, kad kiekvienas žiūrovas stovės už juos. Esu tikras, kad Latvija šitame mače neturės, ko prarasti, ir baltiškame derbyje parodys geriausią krepšinį. Istorija kartojasi, bet dabar laikas Latvijai laimėti.“
Lietuvos ir Latvijos dvikova Europos krepšinio čempionato aštunfinalyje – šeštadienį 18:30 val.