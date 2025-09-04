Paaiškėjo visos Europos čempionato atkrintamųjų poros

Graikijos pergalė prieš Ispaniją lėmė tai, kad ispanai pirmąkart nuo 1977-ųjų po grupės etapo važiuoja namo. Tuo tarpu paskutiniame D grupės mače buvo užfiksuotas netikėtumas – Belgija nugalėjo vienus čempionato šeimininkų lenkus.
Ispanų pralaimėjimas reiškė ir tai, kad bosniams pralaimėjęs Sakartvelas taip pat pateko į atkrintamąsias. Tai – geriausias jų pasiekimas nuo 2015-ųjų.
Nepaisant lenkų pralaimėjimo belgams, šios rungtynės jokios įtakos D grupės turnyrinei lentelei neturėjo – Lietuvos kaimynai tiek pergalės, tiek pralaimėjimo atveju grupėje būtų buvę antri.
Šeštadienis, rugsėjo 6 d.:
- 63 pora: Turkija (A1) – Švedija (B4) | 12:00 val.
- 65 pora: Vokietija (B1) – Portugalija (A4) | 15:15 val.
- 61 pora: Lietuva (B2) – Latvija (A3) | 18:30 val.
- 67 pora: Serbija (A2) – Suomija (B3) | 21:45 val.
Sekmadienis, rugsėjo 7 d.:
- 62 pora: Graikija (C1) – Izraelis (D4) | TBD
- 64 pora: Lenkija (D2) – Bosnija ir Hercegovina (C3) | TBD
- 66 pora: Italija (C2) – Slovėnija (D3) | TBD
- 68 pora: Prancūzija (D1) – Sakartvelas (C4) | TBD
Ketvirtfinaliai:
- 61 poros nugalėtojas – 62 poros nugalėtojas
- 63 poros nugalėtojas – 64 poros nugalėtojas
- 65 poros nugalėtojas – 66 poros nugalėtojas
- 67 poros nugalėtojas – 68 poros nugalėtojas