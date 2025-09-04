Pirmas kartas istorijoje: Europos čempionai ispanai po grupės etapo keliauja namo

Bosnijos ir Hercegovinos pergalės prieš Sakartvelą dėka Ispanijos rinktinės ketvirtadienio vakarą laukė „gyvenk arba mirk“ rungtynės – pergalė reiškė patekimą į atkrintamąsias, o pralaimėjimas reiškė iškritimą iš pirmenybių.
Viso labo 22 sekundes pirmavę ispanai pirmą kartą nuo 1977 m. iškrito po grupės etapo. Mačo nebaigė pirmojoje jo pusėję traumą patyręs ispanų gynėjas Dario Brizuela.
G.Antetokounmpo rungtynes baigė su 25 taškais (9/13 dvit., 7/12 baud.), 14 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyviais perdavimais ir 35 naudingumo balais. 22 taškus pridėjo natūralizuotas graikų amerikietis Tyleris Dorsey (6/9 trit.).
Ispanijos ekipoje rezultatyviausias buvo Jaime Pradilla, pelnęs 14 taškų. 13 taškų pridėjo 19-metis įžaidėjas Mario Saint-Supery.
Graikai po dviejų kėlinių buvo priekyje 15 taškų skirtumu (50:35), tačiau ispanai jį per trečiąjį kėlinį sumažino iki penkių (63:68), o likus kiek mažiau nei trims minutėms ketvirtajame kėlinyje netgi persvėrė rezultatą (84:82).
Visgi G.Antetokounmpo ir Kosto Slouko vedami graikai lemiamas minutes sužaidė solidžiau, ispanai neišnaudojo šansų ir rungtynės galiausiai laimėjo prieš jas favoritais laikyti graikai.
Tai taip pat buvo ir paskutiniosios Ispanijos vyr. trenerio Sergio Scariolo rungtynės treniruojant šalies nacionalinę ekipą – apie tai treneris buvo paskelbęs dar iki „Eurobasket 2025“.
Su Ispanija S.Scariolo per 13 metų (2009-2012, 2015-2025) iškovojo penkis aukso (EČ 2009, EČ 2011, EČ 2015, EČ 2022, PČ 2019), vieną sidabro (OŽ 2012) ir du bronzos (OŽ 2016, EČ 2017) medalius.
Pirmąją vietą D grupėje užėmę graikai aštunfinalyje susitiks su Izraeliu. Šios poros nugalėtojo ketvirtfinalyje lauks Lietuvos ir Latvijos mačo nugalėtojas.