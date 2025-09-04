Savo sąlygas dėl Rusijos klubų nežaidimo primetęs „Žalgiris“ dalyvaus „Gloria Cup“ turnyre

Žalgiriečiai rugsėjo 10–14 d. dalyvaus tradiciniame ikisezoniniame turnyre „Gloria Cup“, kuriame išbandys jėgas ir su Eurolygoje rungtyniaujančiu „Anadolu Efes“ klubu. Visas „Gloria Cup“ rungtynes tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“.
Komandos pasiruošimo planavimui „Žalgiris“ tradiciškai skiria didelį dėmesį – viena iš esminių dalių yra treniruočių vietos keitimas bei stovykla kitoje aplinkoje, kuri leidžia tiek dirbti aikštėje, tiek stiprinti komandos ryšius už aikštės ribų.
Dalyvavimas tokioje stovykloje derinamas su pajėgių varžovų paieška kontrolinėse rungtynėse. Siekiant tinkamai pasirengti svarbiausiems iššūkiams, labai svarbu rungtyniauti su aukščiausio pajėgumo klubais, tokiais kaip šiuo atveju – Stambulo „Anadolu Efes“. Tokios rungtynės leidžia komandai išbandyti savo galimybių ribas ir realiomis sąlygomis įvertinti pasirengimą artėjančiam sezonui.
Derybas dėl dalyvavimo „Gloria Cup“ turnyre „Žalgiris“ pradėjo daugiau nei prieš pusmetį, iš karto keldamas aiškias sąlygas – tarp jų ir tvirtą nuostatą nežaisti su rusijos komandomis bei nedalyvauti turnyre, jei rusijos klubai jame dalyvaus. Sužinojus, jog Turkijoje stovyklausiantys klubai turnyro metu su rusijos komandomis žais draugiškas rungtynes, „Žalgiris“ šiuos reikalavimus dar labiau sugriežtino. Turnyro organizatoriams buvo pabrėžta, jog komandos negali apsistoti tuose pačiuose viešbučiuose, ar naudoti stenduose su rusijos klubais ar įmonėmis susijusios reklamos. Tokios vertybinės nuostatos nėra tik formalumas – jas „Žalgiris“ taiko nuosekliai.
Turnyro kovas „Žalgiris“ pradės rugsėjo 10 d. 16:30 val. susitikimu su FIBA Čempionų lygoje žaisiančiu Bursos „Tofaš“ klubu. Antrąsias rungtynes žalgiriečiai žais rugsėjo 12 d. 14:00 val. su kita FIBA Čempionų lygos ekipa – Stambulo „Galatasaray“. Turnyrą komanda užbaigs rugsėjo 14-ąją 16:30 val. susitikimu su „Anadolu Efes“.
„Žalgirio“ rungtynes iš Turkijos „Žalgiris Insider“ nariams transliuos specialiai tam parengta patyrusi komentatorių komanda: Karolis Tiškevičius, Tomas Purlys ir Erikas Kirvelaitis užtikrins įtraukiančias transliacijas ir įžvalgas iš visų Turkijoje vyksiančių ikisezoninių mačų.
Primename, kad pirmosios ikisezoninės rungtynės žalgiriečių laukia namų arenoje.
Antradienį kauniečiai 75:58 įveikė Baku „Sabah“ klubą, o rugsėjo 6-ąją 16:45 val. susitiks su Panevėžio „Lietkabeliu“. Šeštadienio rungtynių laikas buvo paankstintas atsižvelgiant į Lietuvos rinktinės tvarkaraštį Europos krepšinio čempionate.
Ikisezoninių dvikovų maratoną žalgiriečiai užbaigs Londone, kur rugsėjo 17-ąją 21:30 val. susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ ekipa.
