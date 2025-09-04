Serbijos ir Latvijos rinktinėse atodūsis dėl traumų situacijos

Latvijos rinktinėje ir toliau galės rungtyniauti Artūras Žagaras bei Kristeris Žorikas.
A. Žagaras dėl skausmų du kartus dėl traumų nebaigė rungtynių, o paskutiniajame mače rungtyniavo tik epizodiškai.
Tuo tarpu K. Žorikas paskutinėse rungtynėse prieš Čekijos rinktinę patyrė kulkšnies traumą.
Latvių laimei, abu krepšininkai rimtesnių traumų išvengė ir galės tęsti turnyrą.
Tuo tarpu Serbijos rinktinė gali atsipūsti dėl Aleksa Avramovičiaus ir Tristano Vukčevičiaus. Abu krepšininkai galės tęsti turnyrą.
Tiesa, tiek Latvija, tiek Serbija jau yra netekę savo krepšininkų. Latviams „Eurobasket 2025“ nebepadės Andrejus Gražulis, serbams – Bogdanas Bogdanovičius.
Latvijos rinktinė aštuntfinalyje mes iššūkį lietuviams, o Serbijos krepšininkai susigrums su Latvijos nacionaline komanda.
Serbijos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinėTrauma
