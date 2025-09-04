Suomijos prezidentas prakalbo apie pernelyg emocingą G. Nausėdą: „Aš bandžiau susivaldyti“

Pirmadienį Lietuvos ir Suomijos krepšinio rinktinės susitiko krepšinio aikštelėje, o rungtynėse kartu apsilankė ir abiejų šalių prezidentai.
Surengtoje bendroje spaudos konferencijoje A. Stubbas kalbą pradėjo būtent nuo krepšinio rungtynių stebėjimo kartu su G. Nausėda.
„Mūsų draugystė tokia artima, jog aš net nesu nusiminęs dėl to fakto, kad Lietuva vakar mus nugalėjo krepšinyje trimis taškais. Bet galiausiai tokie dalykai nutinka, ir turnyras tęsiasi abiem valstybėms.
Pastebėjau labai daug jūsų emocijų, Gitanai. Kiekvieną kartą, kai Lietuva įmesdavo du ar tris taškus, jūs beveik pakildavote iš savo vietos. Aš bandžiau susivaldyti“, – su šypsena kalbėjo Suomijos prezidentas.
„Tai gali būti problema, tai mano temperamentas“, – A. Stubbą pertraukė G. Nausėda.
„Taip yra, taip yra. Bet buvo labai smagu, geros varžybos ir tai buvo pirmos varžybos, kurias stebėjau gyvai“, – kalbėjo Suomijos prezidentas.
Lietuvos krepšininkai šias rungtynes laimėjo 81:78, kas leido mums užimti antrąją vietą B grupėje.
