Dabar po paskutinių Lietuvos rinktinės rungtynių B grupėje Tamperėje visi kalba apie Margirio Normanto traumą, tačiau „Nokia“ arenoje buvo momentas, kuris privertė su nerimu pažiūrėti ir į Gytį.
Tai buvo antrasis kėlinys. Pagrindinio Lietuvos rinktinės įžaidėjo Roko Jokubaičio netektį jau buvo į šoną nustūmusi M.Normanto čiurnos trauma.
G.Radzevičius po krepšiu šoko kovoti dėl kamuolio ir netrukus vožėsi į parketą.
Visi buvę arenoje girdėjo, kaip krito 30 metų 197 cm ūgio Vilniaus „Ryto“ gynėjas. Jis kurį laiką gulėjo ant parketo. Netrukus pakilęs nuėjo iki atsarginių suolelio.
„Buvo skausminga. Nusileidau ant riešo. Jaučiasi, bet nieko rimto. Nieko baisaus, tikiuosi“, – po Lietuvos rinktinės ketvirtosios pergalės 74:71 prieš Švediją sakė G.Radzevičius.
Jis žaidė 28 minutes, pelnė 13 taškų ir surinko 14 naudingumo balų. Sunkios, klampios ir net 16 pramestų tritaškių (2 iš 18) pažymėtos Lietuvos rinktinės rungtynės jam buvo sėkmingiausios Europos čempionate.
Tačiau visa tai temdo M.Normanto situacija.
Pastarasis į aikštę žengė ir kaip pagrindinis R.Jokubaitį pakeitęs žaidėjas, kai netyčia užmynė varžovui ant kojos ir labai skausmingai primynė čiurną. M.Normantas rungtynių netęsė, o Rimas Kurtinaitis negalėjo pasakyti, ar tikrai viskas bus gerai.
Lietuvos rinktinės treneris po rungtynių jau užsiminė, ką tektų daryti komandai, jeigu neliktų ir M.Normanto.
„Jis pasuko nesmagiai čiurną. Matėsi per kubą. Neatrodė labai gerai. Margo ta trauma tokia labai nemaloni. Nieko nepadarysi. Reikia eiti kovoti, bet gaila, gaila, – kalbėjo G.Radzevičius. – Tos traumos...Kažkas pastato koją...Nėra, ko norėti. Dažnai žaidžiame, tai nieko nepadarysi – reikia kovoti.“
Tai – jau trečiosios rungtynės, kada po jų krepšininkai kalba apie traumas. Tadas Sedekerskis čiurną susižeidė rungtynių su Vokietija pabaigoje – likus vos 30 sekundžių. Trečiadienį rungtynėse su Švedija jis nežaidė – R.Kurtinaitis atsižvelgė į medikų prašymus leisti aukštaūgiui pailsėti. Pastarasis juk žaidė su Suomija, o tai darė su vaistų pagalba.
Po rungtynių su Suomija nuotaikos buvo gerokai bjauresnės. Pergalę 81:78 temdė R.Jokubaičio kelio trauma. Jau tada buvo galima numanyti, kad įžaidėjui čempionatas baigtas. Vėliau paaiškėjo, kad trūkus kairės kojos kelio raiščiui jis nežais mažiausiai 6 mėnesius.
Šįkart pokalbiuose – M.Normantas.
„Tos traumos – toks jau dalykas bet kokiame sporte. Natūrali krepšinio dalis. Svarbiausia turėti kažkokį rezultatą. Kad ir kaip nemalonu, bet turi dirbti iki galo, – sakė G.Radzevičius ir nusipurtė kalbas apie išskirtinį krūvį. – Kažkiek jaučiasi, bet visoms komandoms sąlygos – panašios. Jaučiasi nuovargis, bet visi taip žaidžia. Nei pranašumas, nei ką. Visame čempionate kiek daug žaidėjų iškritę.“
Lietuvos rinktinei atsisveikinimas su Tampere ir be M.Normanto traumos nebuvo labai malonus.
Arnas Velička, Deividas Sirvydis, Ignas Sargiūnas turėjo dalintis minutes, kurias anksčiau gaudavo R.Jokubaitis ir didžiausią riekę jų turėjo gauti M.Normantas.
Pirmoji pusė labai aiškiai parodė, kad dar yra ko mokytis. Apie tai kalbėjo ir Jonas Valančiūnas.
Lietuvos rinktinė per du kėlinius padarė 11 klaidų, prametė visus 10 tritaškių.
Atakų pradžios vystėsi labai sunkiai – buvo ne vienas momentas, kai komanda tarsi sustodavo ne ten, kur reikia ir judėdavo ne taip, kaip turėtų.
„Natūralu. Jis buvo pusė komandos. Kamuolys būdavo jo rankose. Ruošiamės žaisti, kad kamuolys – pas jį ir dabar turėjome persigrupuoti. Nebuvo lengva, bet kiti visai gerai išėjo ir pakeitė“, – vertino G.Radzevičius.
Lietuvos rinktinė po dviejų kėlinių pradėjo žaisti jau geriau. Rezultatą pirmą kartą lietuviai į savo pusę persvėrė tik trečiajame kėlinyje, sužaidus tris minutes (44:43).
Po rungtynių R.Kurtinaitis buvo atviras – baisiausia dalis, pirmasis bandymas žaisti be R.Jokubaičio – praeityje. Treneris neslėpė, kad komanda labai sunkiai dirbo gynyboje, todėl akcentuoti pramestų metimų nenori.
Lietuviai rungtynėse su Švedija pataikė vos 2 tritaškius iš 18.
Pasak G.Radzevičiaus, pagrindinis Lietuvos rinktinės pergalės kalvis šįkart buvo akivaizdus – tai J.Valančiūnas.
Švedijos rinktinė dar prieš dvikovą atvirai kalbėjo, kad tikisi, jog lietuviai dabar daug labiau bandys išnaudoti JV.
Taip ir įvyko – per 26 minutes Lietuvos rinktinės centras sumetė 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius, surinko 25 naudingumo balus.
„Jonui nėra ką čia žaisti prieš tą priekinę liniją“, – šyptelėjo G.Radzevičius.
Lietuvos rinktinė dabar ir vėl lauks medikų verdikto, tačiau kad ir koks atsakymas būtų dėl M.Normanto, realybė paprasta – rugsėjo 6 dieną Lietuvos rinktinės laukia aštuntfinalis Rygoje.
„Nėra, kur trauktis. Išeiname ir žaidžiame penki prieš penkis. Turime susigrupuoti ir negalvoti, kad kažką pralaimėjome. Prasideda atkrintamosios, turime išeiti susitelkę ir atidirbti. Nieko nepadarysi. Taip jau yra ir turime dirbti, vieni už kitus pastovėti“, – teigė jis.
