Varžovus sutalžę prancūzai islandus paliko be pergalių

Aikštelėje pasirodė visi vienuolika registruotų Prancūzijos žaidėjų ir nė vienas iš jų nežaidė daugiau nei 21 minutės. Rezultatyviausias buvo praėjusių metų pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas Zaccharie Risacheras, pelnęs 15 taškų (6/7 met., 6 atk. kam., 22 naud.). 14 taškų pridėjo Elie Okobo, Mouhammadou Jaiteh surinko 13.
Islandų gretose rezultatyviausias buvo Martinas Hermannssonas, kurio sąskaitoje – 15 taškų (6/8 met.).
Prancūzija greitai paėmė rungtynių kontrolę į savo rankas ir po keturių minučių žaidimo pirmajame kėlinyje jau pirmavo dviženkliu skirtumu (14:4). Rezultatui esant 14:7, prancūzai sužaidė įspūdingą atkarpą ir kėlinį baigė spurtu 18:2, taip atsakydami į visus galėjusius kilti klausimus.
Prancūzai dabar lauks vėlesnių rungtynių rezultatų, kurie ir nulems jų galutinę padėtį D grupėje. Jei Izraelis pralaimi Slovėnijai, bet lenkai nugali belgus, Prancūzija būtų pirma. Jeigu Izraelis laimi, tačiau pralaimi lenkai, prancūzai liks antri. Tiek Izraelio, tiek Lenkijos pergalių atveju prancūzai liktų treti.