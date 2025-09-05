„Jonava“ pasirašė sutartį su Islandijos rinktinės gynėju

25 metų 192 cm ūgio gynėjas 2024/2025 sezone atstovaudamas Gardabairo „Stjarnan“ ekipą per 31 minutę įmesdavo po 21,6 taško, atkovodavo po 4,1 kamuolio, atlikdavo po 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 17,8 naudingumo balo.
Europos čempionate nacionalinės rinktinės garbę gynęs gynėjas džiaugėsi nauja karjeros stotele.
„Girdėjau, kad Lietuvoje žmonės tiesiog pamišę dėl krepšinio ir džiaugiuosi tapsiantis to dalimi. Tikiuosi sezonas bus sėkmingas ir nekantrauju su visais susipažinti.“ – po prisijungimo prie komandos kalbėjo H. Henningssonas.
„Eurobasket 2025“ krepšininkas rinko po 4,4 taško ir 1,4 atkovoto kamuolio.
Su komandos naujoku pasirašyta vienų metų sutartis.
JonavaIslandijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos krepšinio lyga (LKL)
