„Rytas“ kontroliniame mače į „Juventus“ krepšį įmetė daugiau kaip 100 taškų

Uteniškiams 24 taškus pelnė D.Danielsas, 20 pridėjo L.Uleckas, po 12 – Erikas Venskus ir Ernestas Sederevičius, 10 – T.Toddas, 8 – Šarūnas Beniušis, 5 – Ryanas Schwiegeris, 4 – Titas Didžgalvis, 3 – Šarūnas Valunta.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė 26 taškus pelnęs Jacobas Wiley, kuris dar atsikovojo 11 kamuolių, 24 pridėjo Jerrickas Hardingas (4/9 tritaškių), 14 – Gytis Masiulis (6 atk. kam.), 12 – Simonas Lukošius (2/7 tritaškių), 10 – Nikas Stuknys (8 rez. perd.), 9 – Kay'us Bruhnke (3/4 tritaškių).
Uteniškiai kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalėmis prieš Valmieros „Glass Via“ ir Jonavos „BC Jonava“ komandas.
Rugsėjo 8 d. uteniškiai sužais kontrolines rungtynes Kaune – susikaus su Londono „Lions“ klubu.