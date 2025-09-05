Rimo Kurtinaičio treniruojami lietuviai stos į principinę aštuntfinalio akistatą su gausiai savų sirgalių palaikoma Latvijos rinktine.
Žvelgiant į istoriją – šių dviejų komandų tarpusavio mačai būna paremti ne tik taktikomis, bet ir emocijomis. Jų pilnutėlėje „Xiaomi“ arenoje netūrėtų trūkti ir šeštadienį.
„Svarbu (neperdegti), bet jau neturime ko prarasti. Turime tų traumų, daug kas nurašinėja mus kaip komandą, bet nieko panašaus. Esame geri žaidėjai, jaudulio nejaučiame“, – samprotavo 25-erių žalgirietis.
Tiek Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, tiek ir pats D.Sirvydis šiame čempionate susiduria su tritaškių pataikymo problema.
Snaiperio sugebėjimais garsėjantis lietuvis Suomijoje vykusiame grupių etape įmetė vos 2 tolimus metimus iš 20.
„Tų duobelių pasitaiko. Tiesiog – eini, meti, dirbi. Tai yra mano metimai, tiesiog reikia pagauti tinkamą ritmą. Buvo rungtynių, kai kažkiek paskubėjau išsimesdamas metimus, bet buvo ir tokių rungtynių kaip su švedais, kai turėjau daug laiko ir nebuvo tik apie metimus. Tiesiog reikia negalvoti, mesti“, – pridūrė jis.
Paskutinį kartą oficialiame mače Lietuvos ir Latvijos rinktinės ietis surėmė 2023 metų pasaulio krepšinio pirmenybėse.
Tąsyk mačą dėl penktosios vietos latviai laimėjo „į vieną krepšį“. Jie nušlavė lietuvius 98:63, o šioje Maniloje (Filipinai) vykusiose rungtynėse žaidė ir D.Sirvydis.
„Šitas momentas yra, – paklaustas, ar galvoje vis dar yra išlikęs garsusis pralaimėjimas Maniloje, atsakė D.Sirvydis. – Tiek šitos rungtynės, apskritai istorija prieš juos. Viskas tikrai mūsų galvose. Tą žinome, eisime ir kovosime dėl pergalės.“
Į Rygoje vyksiančias atkrintamąsias varžybas R.Kurtinaičio treniruojami lietuviai atvykta su dvejopomis emocijomis.
Suomijoje Lietuvos rinktinė iškovojo keturias pergales per penkerias rungtynes, bet dėl kelio traumos neteko Roko Jokubaičio.
Kojas taip pat susižeidė Tadas Sedekerskis ir Margiris Normantas, tiesa, rungtynėse prieš Latviją šie du krepšininkai greičiausiai žengs ant parketo.
„Šiek tiek kerta per galvą, bet stengiamės to neimti į galvas. Turime ne pilną komandą, bet komandą, kuri kovoja. Paliekame tai praeityje, žiūrime į priekį.
Kiekvienas supratome, kas čia per rungtynės. Visi susikaupę esame nuo pat atvažiavimo į Rygą ir žinome ką daryti“, – tęsė D.Sirvydis.
Tiek lažybų bendrovių, tiek ir vietos krepšinio ekspertų nuomone – Latvija yra būsimo aštuntfinalio prieš Lietuvą favoritė.
Ar tai, kad latviai daugelio yra laikomi favoritais yra naudinga mūsų šalies krepšinio rinktinei?
„Žiūrint į istoriją – galbūt, bet žiūrint į šią situaciją mes nekreipiame dėmesio. Stengiamės tą daryti. Neturime Roko, kiti žaidėjai traumuoti, bet esame toje būsenoje, kad neturime ko prarasti“, – pridūrė D.Sirvydis.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai, 81:78 palaužta Suomija, 74:71 laimėta prieš Švediją.