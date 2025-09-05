9-oji „Eurobasket 2025“ diena: ispanų amžiaus nuopuolis, lemiama bosnių pergalė ir visas dėmesys Rygai

Beveik pusantros savaitės krepšinio mėgėjų dėmesys buvo išsklaidytas į keturias dalis – Europos pirmenybių grupių varžybos vyko keturiose šalyse. Trečiadienį ir ketvirtadienį trys iš keturių miestų – Tamperė, Limasolis ir Katovicai – su Europos pirmenybėmis atsisveikino, o nuo šeštadienio stipriausios komandos kovos tik Rygoje. Latvijos sostinėje naujieji Europos čempionai paaiškės rugsėjo 14 dieną.
Kad taptų čempione, kažkuriai komandai Rygos arenoje reikės laimėti ketverias rungtynes: aštuntfinalio, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo.
Šeštadienį aštuntfinalio rungtynes žais: Lietuva – Latvija, Turkija – Švedija, Vokietija – Portugalija ir Serbija – Suomija. Sekmadienį dėl kitų keturių kelialapių į ketvirtfinalį kovos: Lenkija – Bosnija ir Hercegovina, Prancūzija – Sakartvelas, Italija – Slovėnija ir Graikija – Izraelis.
Ketvirtfinalio rungtynės bus žaidžiamos rugsėjo 9 ir 10 dienomis, pusfinalio – rugsėjo 12 dieną.
Katovicai
Ketvirtadienį paskutiniojo turo rungtynes žaidė C ir D grupių komandos.
D grupėje visi kelialapiai į aštuntfinalį buvo įteikti dar antradienį, tad komandoms tereikėjo išsiaiškinti galutines vietas. Grupės nugalėtoja tapo Prancūzijos rinktinė, kuri sutriuškino Islandijos komandą 114:74 ir pasiekė ketvirtąją pergalę.
Po tris kartus laimėjo Lenkijos, Slovėnijos ir Izraelio krepšininkai, du kartus – Belgijos ekipa, o Islandijos rinktinė namo išvyko nepasiekusi nė vienos pergalės.
Ketvirtadienį slovėnai įtikinamai nugalėjo izraeliečius 106:96, belgai palaužė šeimininkus lenkus 70:69.
Limasolis
Paskutiniame C grupės ture nieko svarbaus nelėmė tik vienerios rungtynės, kuriose Italijos rinktinė sutriuškino šeimininkę Kipro komandą 89:54.
Prieš ketvirtadienio rungtynes rami buvo ir Graikijos rinktinė. Tuo tarpu kitos trys komandos kovojo dėl dviejų paskutiniųjų kelialapių į aštuntfinalį.
Pirmi užduotį išsprendė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai, nugalėję Sakartvelo rinktinę 84:76. Sakartvelo ekipa taip pat pateko į aštuntfinalį, nes po kelių valandų sulaukė palankaus rezultato paskutinėse rungtynėse – Graikijos krepšininkų pergalės 90:86 prieš Europos čempionės vardą gynusią Ispanijos komandą.
Graikijos ir Italijos rinktinės iškovojo po keturias pergales, Bosnijos ir Hercegovinos – tris, Sakartvelo ir Ispanijos – po dvi, Kipro krepšininkai nelaimėjo nė karto.
Sakartveliečiai aplenkė ispanus, nes pirmajame ture laimėjo tarpusavio rungtynes 83:69.
Kova-1
Ketvirtadienį Limasolyje pirmos žaidė dėl kelialapio į aštuntfinalį kovojusios Sakartvelo bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Prieš paskutinę pirmojo etapo dvikovą sakartveliečiai dar turėjo atsarginį variantą – sulaukti Ispanijos rinktinės pralaimėjimo. Tuo tarpu bosnių likimas buvo tik jų pačių rankose: pergalė reiškė kelialapį į Rygą, pralaimėjimas – bilietą namo.
Gal ir dėl šios priežasties rungtynės beveik visą laiką vyko pagal bosnių scenarijų – jie pirmavo beveik visas rungtynes ir jau antrojo kėlinio pabaigoje įgijo dviženklę persvarą (47:35). Varžovų gynybos spragomis naudojęsi Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai nedengiami mėtė iš toli, žaidė energingiau ir pranoko Sakartvelo komandą beveik viskuo.
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė dominavo iki trečiojo kėlinio vidurio (59:46), bet tuomet jėgos pradėjo sekti. Atrodė, kad sakartveliečiai geriau paskirstė jėgas – skirtumas pradėjo sparčiai tirpti, o 33-iąją min. Sakartvelo komandos natūralizuotas amerikietis Kamaras Baldwinas vienintelį kartą rungtynėse išlygino rezultatą 69:69.
Vis dėlto vydamasi Sakartvelo ekipa irgi išleido paskutinį kvapą. Sunkų tarpsnį ištvėrusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda sugebėjo apsiginti nuo svarbiausių varžovų atakų, netrukus vėl padidino skirtumą 80:71 ir džiaugėsi kelialapiu į atkrintamąsias varžybas.
Sakartvelo rinktinei reikėjo laukti paskutiniųjų C grupės rungtynių ir tikėtis, kad Ispanijos krepšininkai pralaimės graikams.
Drėgmė
Krepšininkai per rungtynes dažnai priekaištauja teisėjams, neretai – varžovams ar komandos draugams. Sakartvelo rinktinės puolėjas Sandro Mamukelašvilis ketvirtadienį priekaištingu žvilgsniu pervėrė tuos varžybų dalyvius, kurie dažniausiai būna nepastebimi – sudrėkusias grindis arenoje valančius vaikus.
Prieš akimirką S.Mamukelašvilis veržėsi bosnių krepšio link ir jau neabejojo, kad pabaigs ataką lengvu metimu, tačiau sakartvelietis paslydo ant drėgnų grindų ir išleido kamuolį į užribį. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos buvo likusios 1 min. 35 sek., o Sakartvelo rinktinė atsiliko 72:80 ir dėl slidžios aikštės apmaudžiai prarado galimybę sumažinti skirtumą.
Beje, Limasolio arenoje grindis valę vaikai ketvirtadienį turėjo labai daug darbo, ne kartą buvo šluostomas ir sudrėkęs kamuolys.
Kova-2
Sakartvelo krepšininkai kaip ant adatų sėdėjo iki vėlaus vakaro – Ispanijos ir Graikijos komandos žaidė paskutinės. Sakartveliečiai pergalės dainas, ko gero, užtraukė jau pirmojo kėlinio viduryje – galingai rungtynes pradėję graikai iškart nurūko į priekį ir 8-ąją min. pirmavo 30:14 (šį tarpsnį graikai pelnydavo po 4 taškus per minutę).
Vis dėlto įdomiausia dalis buvo priešakyje. Ispanijos rinktinė atsigavo nuo pirmojo smūgio ir sumažino atsilikimą. Tiek antrajame, tiek trečiajame kėlinyje komandas kelis kartus skyrė tik 4 ar 5 taškai. Kita vertus, varžovams priartėjus, graikai susitelkdavo ir vėl nutoldavo.
Ispanai vilties neprarado. O viltis ypač padidėjo, kai 32-ąją min. 19-metis Mario Saint-Supery tritaškiu išlygino rezultatą 71:71. Įtampa vis didėjo ir didėjo, bet Ispanijos komandai persverti rezultato nepavyko dar kelias minutes. Ispanai į priekį išsiveržė tik 37-ąją min. du baudos metimus pataikius Santiago Aldamai.
Nors tą kartą S.Aldama baudos metimus pataikė, būtent šis žaidimo elementas tapo Ispanijos rinktinės Achilo kulnu paskutinėmis sekundėmis. Ispanams bandant pavyti vėl truputį nutolusius varžovus (likus žaisti 14 sek. graikai pirmavo 88:84), Juancho Hernangomezas nepataikė nė vienos iš trijų baudų, S.Aldama įmetė tik vieną iš dviejų, Xabi Lopezas-Arostegui – vieną iš trijų baudų. Prastai mėtant baudas nepadėjo net tai, kad Ispanijos rinktinė neretai atkovodavo kamuolį po varžovų krepšiu ir kūrėsi papildomas galimybes.
Kaip mėtomos baudos, parodė graikas Kostas Sloukas. Jis likus žaisti 7 sek. pataikė abu baudos metimus ir padidino skirtumą 90:85.
Jaunimas
Ispanijos rinktinės treneris Sergio Scariolo lemiamomis minutėmis į aikštę kartu įleido du 19-mečius krepšininkus Sergio de Larrea ir Mario Saint-Supery. Iki tol jaunuoliai paprastai keisdavo vienas kitą, tačiau svarbiausiu metu S.Scariolo nusprendė, kad jiedu privalo žaisti kartu.
Treneris negalėjo sakyti, kad sprendimas buvo klaidingas – abu 19-mečiai žaidė drąsiai ir gana patikimai, o lemiamu metu sudrebėjo ne jų, bet labiau patyrusių Ispanijos krepšininkų rankos.
Paskutinėse turnyro rungtynėse M.Saint-Supery pelnė 13 taškų, S.De Larrea įmetė 6 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
M.Saint-Supery vidurkis per penkerias rungtynes buvo 8,4 taško, S.De Larrea – 5,4 taško ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo.
Nuopuolis
Kartų kaitą išgyvenanti Ispanijos rinktinė šių metų Europos pirmenybėse patyrė vieną iš skaudžiausių nuopuolių. Nuo 1979 metų ispanai net 21 iš eilės žemyno pirmenybėse pateko tarp aštuonių stipriausių komandų, o šį kartą jiems nepavyko prasibrauti net tarp 16 stipriausiųjų.
Tiesa, šį dešimtmetį Ispanijos komanda neišvengė nedidelių nuopuolių kituose turnyruose: užpernai pasaulio pirmenybėse užėmė devintąją vietą, pernai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse – dešimtąją vietą.
Kova-3
Katovicuose ketvirtadienį vakare paskutines rungtynes žaidė Lenkijos ir Belgijos rinktinės. Abi komandos prieš rungtynes jau žinojo, kurią vietą užims galutinėje lentelėje, bet dėl to kova nebuvo mažiau įdomi.
Galbūt intrigą sustiprino dar ir tai, kad abiem komandoms vadovauja kroatų kilmės treneriai: Lenkijos rinktinei – Igoras Miličičius, Belgijos – Dario Gjergja. Beje, abu specialistai jau įleido šaknis atitinkamai Lenkijoje ir Belgijoje, kuriose gyvena bent porą dešimtmečių. O I.Miličičiaus sūnus Igoras Miličičius-jaunesnysis netgi žaidžia Lenkijos rinktinėje (tiesa, jis negalėjo dalyvauti šių metų Europos pirmenybėse).
Kroatišką prieskonį turėjusios ir permainingai vykusios dvikovos baigtį nulėmė buvęs „Prienų“ ir „Jonavos“ gynėjas Emmanuelis Lecomte‘as. Jis likus žaisti 4 sek. pataikė iš vidutinio nuotolio ir persvėrė rezultatą 70:69.
E.Lecomte‘as šiame turnyre buvo rezultatyviausias Belgijos rinktinės krepšininkas. Jis pelnydavo vidutiniškai 14,4 taško.
Triuškinimai
Astronominiu skirtumu laimėjusių komandų sąrašą ketvirtadienį papildė Prancūzijos rinktinė. Prancūzai 40 taškų skirtumu 114:74 sutriuškino Islandijos komandą.
Šių metų Europos pirmenybėse 40 taškų ar didesniu skirtumu baigėsi net penkerios rungtynės.
Prieš trejus metus vykusiose praėjusiose Europos pirmenybėse tokiu skirtumu nesibaigė nė vienerios rungtynės. 2022-aisiais komandoms tik keturis kartus pavyko nugalėti 30 taškų ar didesniu skirtumu.
Be pergalės
Neiškovojusios nė vienos pergalės Europos pirmenybes baigė Čekijos, Islandijos ir Kipro rinktinės.
Islandijos komanda Europos pirmenybėse dalyvavo trečiąjį kartą, bet dar nelaimėjo nė vienerių rungtynių. Islandų sąskaitoje dabar yra 15 pralaimėjimų.
Kipro komanda šiais metais debiutavo Europos pirmenybėse.
Taškai
Po grupių varžybų rezultatyviausias turnyro krepšininkas yra slovėnas Luka Dončičius. Jis pirmajame etape įmesdavo vidutiniškai 32,4 taško, o trejose rungtynėse pelnė daugiau negu 30 taškų (su lenkais – 34, su prancūzais – 39, su izraeliečiais – 37).
Antrąją vietą pagal taškus užima graikas Giannis Antetokounmpo (27,7 tšk.), trečiąją – suomis Lauri Markkanenas (25,4 tšk.), ketvirtąją – izraelietis Deni Avdija (24,4 tšk.), penktąją – Lenkijos natūralizuotas amerikietis Jordanas Loydas (22 tšk.).
5 turas
C grupė (Limasolis)
Bosnija ir Hercegovina – Sakartvelas 84:76. Nurkičius 15, 12 atk.kam., Robersonas 15, Lazičius 13, Atičius 11, Vrabacas 10 / Mamukelašvilis 20, Baldwinas 18, Bitadzė 15, Sanadzė 13.
Italija – Kipras 89:54. Spagnolo 13, Fontecchio 13, Gallinari 12, Dioufas 12, 10 atk.kam. / Tigkas 15, Willisas 10.
Graikija – Ispanija 90:86. G.Antetokounmpo 25, 14 atk.kam., Dorsey 22, Sloukas 12, Papanikolaou 11 / Pradilla 14, Saint-Supery 13, Lopezas-Arostegui 12, Aldama 12.
Lentelė: Graikija – 4, Italija – 4, Bosnija ir Hercegovina – 3, Sakartvelas – 2, Ispanija – 2, Kipras – 0.
D grupė (Katovicai)
Prancūzija – Islandija 114:74. Risacher 15, Okobo 14, Jaiteh 13, Luwawu-Cabarrot 12, Hoardas 11, Hifi 11, Yabusele 10, Cordinier 10 / Hermanssonas 15, Fridrikssonas 10.
Slovėnija – Izraelis 106:96. Dončičius 37, 11 atk.kam., Nikoličius 16, Radovičius 14, Omičius 11, 10 atk.kam., Hrovatas 10 / Avdija 34, Sorkinas 14, 11 atk.kam., Madaras 10.
Belgija – Lenkija 70:69. Lecomte‘as 19, Vanwijnas 10 / Ponitka 16, Olejniczakas 12, Sokolowski 12, Balcerowski 10.
Lentelė: Prancūzija – 4, Lenkija – 3, Slovėnija – 3, Izraelis – 3, Belgija – 2, Islandija – 0.
Dienos penketas
Luka Dončičius (Slovėnija) – 37 taškai (8/10 dvitaškių, 4/11 tritaškių, 9/9 baudų), 11 atk.kam. ir 9 rez.perd. per 33,5 min. Slovėnų stovykloje nieko naujo – pergalę užtikrino trečdalį komandos taškų pelnęs „Los Angeles Lakers“ gynėjas L.Dončičius.
Emmanuelis Lecomte‘as (Belgija) – 19 taškų (5/8 dvitaškių, 3/5 tritaškių) per 28 min. Praėjusį sezoną Liublino „Start“ komandoje žaidęs gynėjas gerai ištyrinėjo Lenkijos krepšinį ir žinias panaudojo kovodamas su Lenkijos rinktine. Jis dažnai pergudraudavo varžovus, o svarbiausia – tai pakartojo lemiamoje atakoje.
Tyleris Dorsey (Graikija) – 22 taškai (2/2 dvitaškių, 6/9 tritaškių) ir 5 atk.kam. per 36 min. Pirėjo „Olympiakos“ gynėjas rungtynių pradžioje pataikė iš visur ir Graikijos rinktinei sukrovė svarbią persvarą. Nors paskui T.Dorsey aprimo, jo nuveiktas darbas nebuvo nubrauktas.
Giannis Antetokounmpo (Graikija) – 25 taškai (9/15 dvitaškių, 7/12 baudų), 14 atk.kam. ir 9 rez.perd. per 32 min. Varžovai „Milwaukee Bucks“ puolėją bandė stabdyti vos ne visa komanda. Bet padidintas dėmesys vienam žaidėjui atrišdavo kitų Graikijos krepšininkų rankas, o G.Antetokounmpo puikiai matė atsidengdavusius komandos draugus.
Jusufas Nurkičius (Bosnija ir Hercegovina) – 15 taškų (4/6 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/2 baudų) ir 12 atk.kam. per 31,5 min. Net tada, kai ketvirtajame kėlinyje vos pavilko kojas, „Utah Jazz“ naujokas savoje baudos aikštelėje stovėjo kaip uola. Puldamas J.Nurkičius varžovams ypač daug bėdos pridarė pirmajame kėlinyje, kuriame pataikė du tritaškius.
Dienos žaidėjas
Giannis Antetokounmpo (Graikija).
Dienos treneris
Adisas Bečiragičius (Bosnija ir Hercegovina). Jei bosnių trenerio sumanymas buvo priblokšti varžovus dideliu tempu rungtynių pradžioje, jo planas pasiteisino. Nors tolygiai paskirstyti jėgas nepavyko, A.Bečiragičiaus auklėtiniai laimėjo žūtbūtines rungtynes, todėl galima pritaikyti posakį, kad nugalėtojai neteisiami.