Buvęs Latvijos rinktinės žaidėjas šėlo iš peties: lietuviai – statybininkai, saviškių nesėkmė būtų istorinė fiasko

43-ejų K.Valteris savo šalies garbę ginė Europos čempionatuose 2001, 2003, 2005 ir 2009 m metais. Jis buvo tarp tų latvių žaidėjų, kurie 2001 metais Turkijos Ankaros mieste Europos čempionato aštuntfinalyje sensacingai 94:76 įveikė Lietuvą.
Nors prieš tai vykusiuose dviejuose kontroliniuose mačuose lietuviai namie ir išvykoje latvius daužė vidutiniškai 35 taškų skirtumu.
Buvęs Latvijos krepšininkas K.Valters, kalbėdamas „11 LV TV“ laidoje „Laukuma liva“ („Aikštės lygyje“), įvertino būsimus Latvijos rinktinės varžovus Europos čempionato aštuntfinalyje.
Lietuviai B grupėje užėmė su keturiomis pergalėmis antrąją vietą, o latviai A grupėje su trimis laimėjimais liko treti.
„Turime nuo pirmųjų minučių parodyti, kad esame šeimininkai, – sakė laidoje K.Valteris. – Turime spausti ir diktuoti. Jei rungtynių pabaigoje bus lygu, jie gali laimėti. Net ir be traumuotų žaidėjų, jie visi žaidžia ir neskęsta, nes kovoja geruose klubuose. Bet šiuo metu turime daug daugiau kozirių nei Lietuva. Dabar, po jų traumų, Latvijos šansus sakau laikyčiau 65 procentai prieš 35 procentus“.
Po kelių minučių buvęs rinktinės žaidėjas net ir nusikeikė.
„Jei mūsiškiai neiškovos šios pergalės, tai, bl..., bus didžiausias fiasko istorijoje, – pareiškė buvęs krepšininkas. – Turime iškovoti pergalę, bl... prieš Lietuvą. Nebus lengva, bet dabar esame geresni. Jei ten būtų dabar traumuotas Rokas Jokubaitis, rungtynės būtų buvusios kitokios, nes visos iki tol buvusios rungtynės priklausė nuo jo“.
Latvijos krepšinio atstovas mėtėsi savo spėlionėmis be jokių stabdžių.
„Turime juos palaužti, turime geresnę komandą. Šiuo metu jie turi darbininkų komandą, jie laisvalaikiu galėtų lengvai eiti dirbti į statybas, – pripažino K.Valteris. – Tai nėra itin talentinga komanda. R.Jokubaitis buvo aiškus lyderis, jei pašalini aiškų lyderį, tai būna gana skaudu. Dabar tas jų namas sugriuvo ir kaip jie sugebės atsigauti? Jie turi problemų. Ten yra ribotas žaidėjų skaičius, bet jie eis ir kovos, ten nėra ko prarasti.“
Kitą vertus K.Valteris taip pat įvertino Latvijos rinktinės pasirodymą pirmenybėse.
„Manęs neįtikino mūsiškių gynyba. Kad ir kaip komanda pradėjo, turime savo trūkumų. Pavyzdžiui, rungtynėse prieš Čekiją visi keitėmės, bet prieš Lietuvą nežinau, ar sugebėsime pasikeisti.
Dabar ateis rimtesnis varžovas, pamatysime. Viskas suksis apie gynybą ir energiją nuo pirmųjų minučių. Šios rungtynės nebus tokios, kuriose visi eis ir laisvai spindės iš eilės. Reikės viską išmušinėti iš varžovų vėžių.“