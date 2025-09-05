Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Iš S. Francisco lūpų – žodžiai Lietuvai ir D. Sirvydžiui: „Tikiuosi, kad jam tai pasako“ Specialiai Lrytas, Ryga

2025 m. rugsėjo 5 d. 15:38
Specialiai Lrytas, Ryga (Latvija)
Ne kartą Kauno „Žalgirio“ sirgalius praėjusiame sezone pradžiuginęs prancūzas Sylvainas Francisco dabar koncentruojasi ne į Lietuvos, o į Prancūzijos krepšinio reikalus. Jo atstovaujama nacionalinė rinktinė sėkmingai įveikė grupių etapą ir atvyko į Rygą, kurioje varžysis atkrintamosiose kovose.
Daugiau nuotraukų (5)
„Pavyko laimėti 100 eurų“, – šypsojosi 27-erių žalgirietis.
Latvijos sostinėje penktadienį vykusios treniruotės metu jis laimėjo vieną iš metimo nuo vidurio linijos žaidimų.
Šiame konkurse užtikrintai pasirodęs gynėjas pasitikėjimu savimi spindi ir Europos krepšinio čempionato metu.
„Jaučiuosi tikrai gerai, pasitikime savimi, komanda. Esame čia, nes to nusipelnėme, o dabar turime įrodyti, kad galime kilti dar aukščiau.
Auksas. Auksas yra mūsų tikslas. Žinoma, bus sunku, nes praradome vieną iš aukštaūgių, bet turime pakankamai pasitikėjimo savimi, kad pasiektume tai“, – samprotavo S.Francisco.
Lenkijoje vykusiame grupių etape jo atstovaujama Prancūzijos rinktinė laimėjo ketverias rungtynes iš penkerių.
Prancūzai vieninteliame pralaimėtame mače 69:82 nusileido Izraeliui. Tiesa, kur kas didesnis Prancūzijos galvos skausmas – Alexandre'io Sarro patirta trauma.
„Ungerdogs (nurašytieji), – portalo Lryto paklausus, kaip vienu žodžiu jis apibūdintu Prancūzijos krepšinio rinktinę, atsakė S.Francisco. – Mes tokie esame. Kovojame gynyboje, nesiskundžiame niekuo. Žaidžiame labai kietai, rungtynių metu padarome daug pražangų, nes toks mūsų žaidimo stilius. Tai nauja karta, kol kas mums tai daryti sekasi gerai.“
Kauno „Žalgirio“ gynėjui teko stebėti ir kelias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes.
„Lietuva žadžia gerai, bet Rokas Jokubaitis gavo traumą, šiame čempionate jis žaidė labai gerai, jo pasitikėjimas savimi buvo neįtikėtinai aukštas. Jie neteko didžiulės komandos dalies, bet manau, kad jie gali pasiekti kažką gero, nes komanda tikrai yra gera“, – tęsė prancūzas.
Jis taip pat skyrė žodžius ekipos draugui Kauno „Žalgiryje“ Deividui Sirvydžiui.
Tritaškių metimų pataikymu visos karjeros metu garsėjantis 25-erių Kauno „Žalgirio“ gynėjas šiame čempionate niekaip nesugeba „pramušti“ tolimų metimų sėkmės.
Grupių etapo metu D.Sirvydis įmetė vos 2 tritaškius iš 20 bandymų.
„Jam tiesiog reikia mesti toliau, tiesiog mesti. Jam tiesiog reikia susigrąžinti savo pasitikėjimą, grįžti į tai, kur jis yra geriausias.
Aš pats net nežinau, koks yra mano tritaškių metimų taiklumas, bet aš vis tiek pasitikiu savimi ir metu toliau. Tą patį reikia daryti ir jam, tikiuosi, rinktinės draugai jam tai pasako“, – kalbėjo S.Francisco.
Jau šeštadienį Lietuvos krepšinio rinktinė stos į kovą Europos čempionato aštuntfinalyje. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susikaus su Latvijos rinktine. Ką šioje dvikovoje palaikys S.Francisco?
„Norėčiau, kad laimėtų Lietuva. Bus sunkios rungtynės, tikrai norėčiau šį mačą pažiūrėti gyvai. Manau, kad jį laimės Lietuva“, – samprotavo jis.
Tuo metu S.Francisco atstovaujama Prancūzija aštuntfinalyje surems ietis su Sakartvelo komanda.
Sylvainas FranciscoDeividas SirvydisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.