„Pavyko laimėti 100 eurų“, – šypsojosi 27-erių žalgirietis.
Latvijos sostinėje penktadienį vykusios treniruotės metu jis laimėjo vieną iš metimo nuo vidurio linijos žaidimų.
Šiame konkurse užtikrintai pasirodęs gynėjas pasitikėjimu savimi spindi ir Europos krepšinio čempionato metu.
„Jaučiuosi tikrai gerai, pasitikime savimi, komanda. Esame čia, nes to nusipelnėme, o dabar turime įrodyti, kad galime kilti dar aukščiau.
Auksas. Auksas yra mūsų tikslas. Žinoma, bus sunku, nes praradome vieną iš aukštaūgių, bet turime pakankamai pasitikėjimo savimi, kad pasiektume tai“, – samprotavo S.Francisco.
Lenkijoje vykusiame grupių etape jo atstovaujama Prancūzijos rinktinė laimėjo ketverias rungtynes iš penkerių.
Prancūzai vieninteliame pralaimėtame mače 69:82 nusileido Izraeliui. Tiesa, kur kas didesnis Prancūzijos galvos skausmas – Alexandre'io Sarro patirta trauma.
„Ungerdogs (nurašytieji), – portalo Lryto paklausus, kaip vienu žodžiu jis apibūdintu Prancūzijos krepšinio rinktinę, atsakė S.Francisco. – Mes tokie esame. Kovojame gynyboje, nesiskundžiame niekuo. Žaidžiame labai kietai, rungtynių metu padarome daug pražangų, nes toks mūsų žaidimo stilius. Tai nauja karta, kol kas mums tai daryti sekasi gerai.“
Kauno „Žalgirio“ gynėjui teko stebėti ir kelias Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynes.
„Lietuva žadžia gerai, bet Rokas Jokubaitis gavo traumą, šiame čempionate jis žaidė labai gerai, jo pasitikėjimas savimi buvo neįtikėtinai aukštas. Jie neteko didžiulės komandos dalies, bet manau, kad jie gali pasiekti kažką gero, nes komanda tikrai yra gera“, – tęsė prancūzas.
Jis taip pat skyrė žodžius ekipos draugui Kauno „Žalgiryje“ Deividui Sirvydžiui.
Tritaškių metimų pataikymu visos karjeros metu garsėjantis 25-erių Kauno „Žalgirio“ gynėjas šiame čempionate niekaip nesugeba „pramušti“ tolimų metimų sėkmės.
Grupių etapo metu D.Sirvydis įmetė vos 2 tritaškius iš 20 bandymų.
„Jam tiesiog reikia mesti toliau, tiesiog mesti. Jam tiesiog reikia susigrąžinti savo pasitikėjimą, grįžti į tai, kur jis yra geriausias.
Aš pats net nežinau, koks yra mano tritaškių metimų taiklumas, bet aš vis tiek pasitikiu savimi ir metu toliau. Tą patį reikia daryti ir jam, tikiuosi, rinktinės draugai jam tai pasako“, – kalbėjo S.Francisco.
Jau šeštadienį Lietuvos krepšinio rinktinė stos į kovą Europos čempionato aštuntfinalyje. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susikaus su Latvijos rinktine. Ką šioje dvikovoje palaikys S.Francisco?
„Norėčiau, kad laimėtų Lietuva. Bus sunkios rungtynės, tikrai norėčiau šį mačą pažiūrėti gyvai. Manau, kad jį laimės Lietuva“, – samprotavo jis.
Tuo metu S.Francisco atstovaujama Prancūzija aštuntfinalyje surems ietis su Sakartvelo komanda.
Sylvainas FranciscoDeividas SirvydisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
