Tai penktadienį įspūdingose rungtynėse 95:90 vieną favoričių Serbiją nukovę turkai, kurių akcijų vertė iškart šoko į viršų ir Vokietijos vyrų krepšinio rinktinė.
Pastarosios galybę Lietuvos sirgaliai galėjo stebėti Tamperėje, kur vokiečiai neužkliuvo už lietuviško slenksčio – 107:88.
Visą B grupės etapą Tamperėje Vokietijos krepšininkai žaidė be vyriausiojo trenerio Alexo Mumbru. 46-erių strategas dėl ūminio pilvo skausmo dar iki „Eurobasket 2025“ iš rinktinės viešbučio buvo išvežtas į ligoninę.
A.Mumbru pilvo skausmai prasidėjo vokiečiams atvykus į Suomiją, o situacija pablogėjo ypač greitai. Apie tai galite paskaityti ir čia.
Penktadienį Europos čempionato sostinėje Rygoje prasidėjus treniruočių maratonui raumenis mankštino ir Vokietijos rinktinė.
Čia vėl interviu dalino Alanas Ibrahimagicas. A.Mumbru asistentas komandai vadovavo per visas B grupės rungtynes.
Beveik visą grupių etapą A.Mumbru praleido ligoninėje, kur stebėjo rungtynes ir netgi perduodavo savo įžvalgas komandai.
A.Mumbru komandai pasirodė dar Tamperėje, prieš paskutines rungtynes su Suomija (91:61), tačiau nei spaudos konferencijose, nei rungtynėse šalia aikštės jo nebuvo.
Kaip sužinojo portalas Lrytas, A.Mumbru iš Tamperės atvyko į Rygą.
Treneris penktadienį netgi buvo Vokietijos rinktinės treniruotėje, tačiau iš jos išėjo anksčiau.
Vokiečių žurnalistai portalui Lrytas pasakojo, kad dar Tamperėje buvo paprašyti kol kas nefotografuoti stratego.
Penktadienį Vokietijos rinktinės atstovas portalui Lrytas teigė, kad vis dar nėra aišku, ar A.Mumbru stos prie komandos vairo aštuntfinalio starte, nes vis dar neatrodo tvirtas.
Jeigu būtų nuspręsta A.Mumbru jau stoti prie linijos ir oficialiai debiutuoti Europos čempionate, sprendimas būtų priimtas paskutinę akimirką, nes vis dar atidžiai stebima trenerio situacija.
Vokietijos rinktinė aštuntfinalyje šeštadienį 15 val. 15 min. Rygos „Xiaomi“ arenoje žais su Portugalijos krepšininkais.
Vokietija vis dar yra laikomas pagrindine favorite laimėti čempionatą. FIBA Europos čempionato reitinge pasaulio čempionai po naujausio atnaujinimo penktadienį išlaikė pirmąją poziciją.
Dabar antroje vietoje – Turkijos krepšininkai, trečiojoje – Serbija. Lietuvos rinktinė FIBA reitinge nukrito į 7-ąją vietą, o Latvija yra aštunta.
Šeštadienio aštuntfinalio rungtynės
Turkija – Švedija (12 val.), Vokietija – Portugalija (15 val. 15 min.), Lietuva – Latvija (18 val. 30 min., Serbija – Suomija (21 val. 45 min).
RygaAlexas MumbruVokietijos vyrų krepšinio rinktinė
