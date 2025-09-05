Kovą dėl Europos čempionato medalių tęsia ir būrys LKL krepšininkų

Žais penki žalgiriečiai
Europos pirmenybių atkrintamosiose varžybose žais devyni krepšininkai, sudarę sutartis su Lietuvos krepšinio lygos klubais. Dėl žemyno pirmenybių medalių kovojančių žaidėjų ilgėliau turės palūkėti Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“ ir Klaipėdos „Neptūnas“.
LKL čempionui „Žalgiriui“ pasirengimo etape trūksta viso penketo. Dėl Lietuvos rinktinės pergalių kovoja Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis ir Laurynas Birutis, Prancūzijos rinktinėje žaidžia Sylvainas Francisco, Vokietijos rinktinėje – žalgiriečių naujokas Maodo Lo.
Visos trys rinktinės sėkmingai žaidė pirmajame etape. Grupės varžybose vokiečiai laimėjo visas penkerias rungtynes, prancūzai ir lietuviai – po ketverias.
Abiejų „Žalgirio“ legionierių taškų vidurkis grupės varžybose buvo vienodas – po 9 taškus. Tačiau M.Lo atlikdavo daugiau rezultatyvių perdavimų (vid. 4,3) negu S.Francisco (vid. 3,8). Be to, „Žalgiryje“ antrąjį sezoną pradėsiantis prancūzas ryškiai blykstelėjo tik per vienerias Europos pirmenybių rungtynes su Slovėnijos komanda, į kurios krepšį įmetė net 32 taškus. Kauno komandos naujokas iš Vokietijos žaidė stabiliau.
„Neptūno“ gynėjų dvikova
„Rytas“ kol kas treniruojasi be Lietuvos rinktinėje žaidžiančių Gyčio Radzevičiaus ir Igno Sargiūno. „Neptūnas“ laukia dviejų gynėjų, kurie šeštadienį aikštėje per aštuntfinalio rungtynes susidurs akis į akį: lietuvio Arno Veličkos ir latvio Rihardo Lomažo.
Europos pirmenybėse sėkmingai žaidžiantis R.Lomažas per grupės varžybas tapo vos ne Latvijos rinktinės vedliu. Jis žaidžia vidutiniškai net 29,3 min. – ilgiausiai komandoje, pelno 9,6 taško ir atlieka 5,6 rezultatyvaus perdavimo.
A.Veličkos vaidmuo Lietuvos rinktinėje labai padidėjo, kai sunkią traumą patyrė pagrindinis įžaidėjas Rokas Jokubaitis. A.Velička grupės varžybose pelnydavo 8,2 taško ir atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus.
Į klubus – po grupės varžybų
Europos pirmenybių pirmajame etape žaidė dar trys krepšininkai, kuriuos rudenį turėtume pamatyti LKL arenose. Estijai atstovavo į Panevėžio „Lietkabelį“ grįžtantis Kristianas Kullamäe ir „Šiaulių“ naujokas Siimas Sanderis Vene, Islandijai – su „Jonava“ sutartį sudaręs Hilmaras Henningssonas.
H.Henningssonas su jonaviečiams rankomis sukirto Islandijos rinktinei jau iškritus iš Europos pirmenybių. Islandas grupės varžybose pelnydavo 4,4 taško.
Jei islandai grupės varžybose pralaimėjo visas penkerias rungtynes, tai estai džiaugėsi viena pergale prieš čekus. Vis dėlto po dvylikos metų pertraukos į LKL grįžtančiam S.S.Venei džiaugsmo buvo nedaug – Estijos rinktinės kapitonas patyrė traumą ir žaidė tik dvejas rungtynes, per kurias pelnydavo vidutiniškai 6 taškus.
Po dviejų sezonų pertraukos į „Lietkabelį“ grįžtantis K.Kullamäe buvo rezultatyviausias Estijos rinktinės žaidėjas. Jo vidurkiai – 13,8 taško ir 5,2 atkovoto kamuolio.
Laukia aštuntfinalio
Europos pirmenybėse taip pat žaidė arba vis dar žaidžia dešimt buvusių LKL komandų krepšininkų (neskaičiuojant dviejų estų, kurie tinka abiejose kategorijose).
Savaitgalį aštuntfinalyje turėtų žaisti buvę „Žalgirio“ krepšininkai latvis Rolandas Šmitas ir serbas Vasilije Micičius, buvęs Kėdainių „Nevėžio“ ir Vilniaus „Wolves“ gynėjas latvis Artūras Žagaras, buvęs „Nevėžio“ ir „Lietkabelio“ krepšininkas graikas Panagiotis Kalaitzakis bei buvęs Utenos „Juventus“ puolėjas bosnis Ajdinas Penava.
R.Šmitas yra vienas iš Latvijos rinktinės puolimo lyderių ir pelno vidutiniškai 11,6 taško. Tuo tarpu su traumomis kovojantis šių metų Eurolygos čempionas A.Žagaras žemyno pirmenybėse žaidžia silpniau. Jo vidurkiai – 7,2 taško ir 3,8 rezultatyvaus perdavimo. Tiesa, nors vos ne kiekvieną dieną iš Latvijos rinktinės stovyklos skrieja žinios, kad A.Žagaras gali nežaisti dėl traumos, jis nepraleido nė vienerių rungtynių, net ir nieko nelėmusio paskutinio mačo su čekais.
Traumos pristabdė ir Serbijos rinktinės gynėją V.Micičių, kuris rungtyniauja gana trumpai ir pelno vidutiniškai 3,2 taško.
P.Kalaitzakio vidurkis grupės varžybose taip pat nebuvo didelis – 5 taškai. Tačiau Graikijos rinktinės treneris Vasilis Spanoulis ir neplanavo, kad buvęs LKL komandų žaidėjas svariai prisidės prie puolimo. Graikai turi nemažai daug ryškesnių žvaigždžių, o P.Kalaitzakiui skiriamos kitokios užduotys.
A.Penava taip pat yra labiau pagalbinis krepšininkas, juo labiau kad Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė nestokoja patikimų priekinės linijos žaidėjų. A.Penava grupės varžybose pelnydavo vidutiniškai 4,8 taško.
Buvo rinktinių lyderiai
Buvę LKL komandų krepšininkai žaidė keturiose iš Europos pirmenybių jau iškritusiose rinktinėse. Belgijos rinktinėje rungtyniavo buvęs „Prienų“ ir „Jonavos“ gynėjas Emmanuelis Lecomte‘as bei buvęs „Šiaulių“ puolėjas Andy Van Vlietas, Didžiosios Britanijos – praėjusį sezoną „Neptūno“ aprangą vilkėjęs Mylesas Hessonas, Kipro – buvęs Alytaus „Dzūkijos“ aukštaūgis Nikos Stylianou, Islandijos – buvęs „Šiaulių“ ir „Ryto“ gynėjas Elvaras Fridrikssonas.
Daug naudingiau negu „Jonavos“ naujokas H.Henningssonas žaidęs E.Fridrikssonas buvo vienas iš Islandijos rinktinės lyderių ir įmesdavo 12,4 taško.
Vis dėlto E.Fridrikssonas nebuvo rezultatyviausias Islandijos rinktinės žaidėjas. Tuo tarpu dviejose kitose rinktinėse, be jau minėtos Estijos, rezultatyviausiai žaidė buvę LKL krepšininkai: britas M.Hessonas pelnydavo vidutiniškai 15 taškų, belgas E.Lecomte‘as – 14,4 taško.
Maža to, E.Lecomte‘as paskutinėmis D grupės varžybų akimirkomis pataikė dvitaškį, kuris nulėmė Belgijos rinktinės pergalę prieš Lenkijos ekipą. M.Hessonas ypač pasižymėjo per vieninteles britų laimėtas rungtynes su Juodkalnijos komanda, į kurios krepšį įmetė 25 taškus.
Kito anksčiau LKL žaidusio belgo A.Van Vlieto vidurkis Europos pirmenybėse buvo 8,2 taško.
Kipro rinktinė Europos pirmenybėse triuškinamai pralaimėjo visas penkerias rungtynes, o 36 metų N.Stylianou pelnydavo vidutiniškai 6 taškus. Užtat N.Stylianou kada nors galės didžiuodamasis pasakoti anūkams, kad jo šaliai istoriniame turnyre buvo pirmą kartą Europos pirmenybėse žaidusios Kipro rinktinės kapitonas.
Kauno Žalgiris Vilniaus Rytas Sylvainas Francisco
