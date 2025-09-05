K.Porzingis dėl tokios traumos praleido dalį 2018–2019 metų NBA sezono.
„Tai trauma, kuri reikalauja laiko. Staigiai jis neatsities. Anksčiau tai trukdavo 5–6 mėnesius, bet dabar krepšininkai užtrunka ilgiau, nes nori įsitikinti, kad tikrai atsigavo. Be abejonių jam reikės palaikymo iš aplinkinių. Tai ilgas kelias“, – po penktadienio vakarinės treniruotės kalbėjo K.Porzingis.
Jau šeštadienį jo ir Latvijos rinktinės laukia susirėmimas su Lietuvos krepšininkais.
K.Porzingis pabrėžė – ši trama turi išskirtinę kliūtį: kurį laiką net nesijaučia, kad situacija gerėja.
„Nejauti, bet tada staiga pradedi atgauti jėgas. Linkiu jam kantrybės ir pasirūpinimo, kad nesugrįžtų per anksti, kad neskubėtų“, – pabrėžė jis.
Ar galima tikėtis tokio paties R.Jokubaičio?
„Tai yra tokia trauma, kur tu sugrįžti ir jautiesi taip pat, – patikino latvis. – Esu turėjęs kitų traumų ir jas visada jauti, jos tave keičia. Bet bent aš po plyšimo nepajutau pokyčių ir tai geroji dalis – jis sugrįš toks pats.“
Pasak K.Porzingio, dabar vienas svarbiausių aspektų gydytis į Miuncheną jau išvykusiam „Bayern“ klubo įžaidėjui R.Jokubaičiui – psichologija.
„Nepažįstu jo asmeniškai, bet jis yra lietuvis, turintis stiprią galvą. Jam viskas bus gerai. Sprendžiant iš jo žaidimo jis jau dabar savimi pasitiki, todėl jam reikia sugrįžti į ritmą ir kai jis sugrįš į ritmą, viskas bus gerai“, – paaiškino K.Porzingis.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
Šeštadienio aštuntfinalio rungtynės
Turkija – Švedija (12 val.), Vokietija – Portugalija (15 val. 15 min.), Lietuva – Latvija (18 val. 30 min., Serbija – Suomija (21 val. 45 min).
Kristapas PorzingisLatvijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
