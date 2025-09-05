Netrukus komanda plodama sustojo į tradicinį ratą. Nuskambėjo „Mes... už Lietuvą!“.
Aplink jau būriavosi nemažai Lietuvos ir užsienio žurnalistų.
Netrukus jų link pajudėjo J.Valančiūnas, kurį iškart apsupo daugybė Lietuvos, Latvijos kitų šalių žiniasklaidos atstovų.
Pastarieji ilgą laiką klausėsi, kaip J.Valančiūnas kalbėjo lietuviškai.
Prie tokio dėmesio J.Valančiūnas, žinoma, pratęs – NBA krepšininko nuotraukos spindi „Eurobasket 2025“ plakatuose, jį geriausiai žino ir sirgaliai.
Tačiau šįkart jam teko vis perjunginėti dvi kalbas – nuo lietuvių šokinėti prie anglų.
Užsienio žurnalistai labiausiai domėjosi J.Valančiūno NBA reikalais, tačiau 33 metų 211 cm ūgio centras čia daugžodžiauti linkęs nebuvo.
J.Valančiūnas liepos mėnesį iš „Sacramento Kings“ klubo buvo netikėtai išmainytas į „Denver Nuggets“, kuriame žaidžia NBA megažvaigždė ir Serbijos rinktinės lyderis Nikola Jokičius.
Paklaustas, ar jau kalbėjo ir ką kalbėjo su N.Jokičiumi Rygoje, J.Valančiūnas šyptelėjo: „Kalbėjome apie žirgus. Davė patarimų“.
Taip J.Valančiūnas užsiminė apie N.Jokičiaus hobį. Serbas yra didžiulis žirgų sporto gerbėjas ir netgi turi žirgyną bei yra sakęs, kad norėtų tapti ristūnų treneriu.
Atsakęs J.Valančiūnas vėl sukosi į Lietuvos žurnalistus, tačiau šįkart sulaukė dar vieno klausimo anglų kalba apie „Kings“ ir „Nuggets“ mainus.
Vasarą aidėjo J.Valančiūno karjeros epopėja, kai buvo paskelbta, kad šis nusprendė veikiau sugrįžti į Eurolygą ir prisijungti prie Atėnų „Panathinaikos“.
J.Valančiūnas netgi buvo atvykęs į Atėnus, tačiau „Nuggets“ klubas centro neišleido. Išgirdęs klausimą apie Graikiją jis nusijuokė: „Keliaujame į Graikiją? Mes liekame Rygoje. Žiūrime pirmiausia į Latviją. Esame susitelkę šeštadienio rungtynėms ir pamatysime, kas įvyks.“
Latviai J.Valančiūno domėjosi ir apie Rygą: „Rygoje turime misiją – kovoti. Viskas. Galbūt po turnyro pasiliksime porai dienų ir galėsite aprodyti Rygą.“
J.Valančiūnas 2025 metų Europos čempionate visas savo žinutes sutelkia į kovingumą ir pergalių siekį. Po B grupės etapo Tamperėje jis nenorėjo leistis į pokalbius apie dėl traumos jau iškritusį Roką Jokubaitį ir labiau atsakymus lenkė būtent į susitelkimą ir pergales.
„Susikaupimas. Kartojame detales, žiūrime, ką galime pagerinti, pakeisti ir pritaikyti prieš latvius. Abi komandos turi praradimų. Esame tokioje pačioje pozicijoje. Skauda, kai matai, kai krenta tavo komandos draugas, – sakė vis daugiau minučių žaidžiantis J.Valančiūnas, o sulaukęs klausimo, ar tai gali būti rekordinis sužaisto rinktinėje laiko kiekis, pabrėžė. – Nesivaikau tokių rekordų. Vaikausi pergales. Kad ir kas bebūtų, ką treneris sugalvojęs, kaip žaisime – svarbiausia pergalė, o ne kažkoks pasiekimas ar rekordas. Svarbiausia – pergalė.“
Lietuvos rinktinė vis dar nežino, ar M.Normantas žais. R.Jokubaitis dar prieš paskutines rungtynes Tamperėje išvyko gydytis į Miuncheną. Čiurnos traumą buvo patyręs, bet su vaistų pagalba žaidė Tadas Sedekerskis.
J.Valančiūnas pabrėžė, kad dabar visa komanda kovoja būtent už Roką.
„Kai kažkas krenta, atsiranda papildoma motyvacija kovoti. Žaidi už savo brolį, žaidi už savo komandos draugą, – sakė J.Valančiūnas. – Abi komandos turi praradimų. Esame tokioje pačioje pozicijoje. Skauda, kai matai, kai krenta tavo komandos draugas.“
J.Valančiūnas kalbėjo apie Latvijos rinktinę persekiojančias traumas. Vienas pagrindinių lyderių ir ypač svarbus latvių atakų organizatorius Arturas Žagaras spėjo susižeisti dukart.
Kristeris Žorikas susižeidė čiurną, traumą patyrė ir Rihardas Lomažas, bet šis turėtų pasirodyti per rungtynes su Lietuva.
Latvijos rinktinėje Andrejui Gražuliui dėl kojos traumos turnyras jau baigtas.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
Šeštadienio aštuntfinalio rungtynės
Turkija – Švedija (12 val.), Vokietija – Portugalija (15 val. 15 min.), Lietuva – Latvija (18 val. 30 min., Serbija – Suomija (21 val. 45 min).
