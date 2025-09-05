Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Nuo tikėjimo R. Kurtinaičiu – iki linkėjimų T. Pačėsui: aistruoliai plėšo neprilipusią keistą etiketę Specialiai Lrytas, Tamperė

2025 m. rugsėjo 5 d. 07:49
Specialiai Lrytas, Tamperė (Suomija)
Lrytas Premium nariams
„Mes tikime rinktine. Tikėkit ir jūs“ – toks užrašas ant Lietuvos trispalvės spindėjo per kiekvienas rungtynes Tamperėje ir kiekvienam panirusiam į apmąstymus nenuleisti galvų primins ir Rygoje.
Daugiau nuotraukų (24)
Rimas KurtinaitisTomas PačėsasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.