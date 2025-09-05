Orai
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugsėjo 5 d. 07:49
Nuo tikėjimo R. Kurtinaičiu – iki linkėjimų T. Pačėsui: aistruoliai plėšo neprilipusią keistą etiketę
Specialiai Lrytas, Tamperė
2025 m. rugsėjo 5 d. 07:49
Specialiai Lrytas, Tamperė (Suomija)
Lrytas Premium nariams
„Mes tikime rinktine. Tikėkit ir jūs“ – toks užrašas ant Lietuvos trispalvės spindėjo per kiekvienas rungtynes Tamperėje ir kiekvienam panirusiam į apmąstymus nenuleisti galvų primins ir Rygoje.
