Pajėgumo reitinge lietuviai lenkia latvius, serbai krito į trečiąją vietą

2025 m. rugsėjo 5 d. 12:19
Lrytas.lt
Po grupių etapo FIBA atnaujino „Eurobasket 2025“ pajėgumo reitingą, kuriame Lietuvos rinktinė lenkia savo būsimus varžovus aštuntfinalio etape.
FIBA Rimo Kurtinaičius reitinguoja 7-oje pozicijoje – 2 vietomis žemiau nei tai darė prieš čempionatą. Lietuviai B grupėje įveikė Suomijos, Švedijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos komandas, tačiau nusileido Vokietijos rinktinei.
Mūsų varžovai aštuntfinalyje latviai pasak FIBA yra 8-ta geriausia rinktinė čempionate. Latviai grupių etapą užbaigė įveikdami Čekijos, Estijos bei Portugalijos rinktines, tačiau nusileisdami turkams ir serbams.
Lietuvių grupėje dominavę ir po 105,8 taško per rungtynes rinkę vokiečiai iš antrosios pozicijos pakilo į pirmąją.
Antroje vietoje atsidūrė turkai. Kiek netikėtai A grupę laimėję Ergino Atamano auklėtiniai prieš čempionatą buvo statomi į 6-ąją vietą. O už jų nugaros liko būtent jų grupėje įveikti serbai.
Ketvertą uždarė savo poziciją išlaikę graikai, o prieš čempionatą daugelio specialistų itin gerai vertinti prancūzai nukrito į 5-ąją vietą.
