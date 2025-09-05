Pirmojo žalgiriečių mačo įvertinimas ir lietuvių iššūkis prieš latvius

Prieš rungtynes, kurias tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“, Insideriams skirtoje tinklalaidėje krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas, „Žalgirio“ skautas Erikas Kirvelaitis ir individualių įgūdžių treneris Žygimantas Janavičius kalbėjo apie pirmąsias draugiškas rungtynes ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės laukiančią akistatą su latviais Europos čempionato aštuntfinalyje.
„Tokios sistemos jau kurį laiką nežaidėme, nes prie buvusio trenerio mūsų krepšinis buvo ne toks. Akis dar turi priprasti prie matomo krepšinio. Norime, kad komanda žaistų ir greitai, ieškotų ankstyvo pranašumo situacijų. Ypač, kai turime tokius aukštaūgius kaip Mosesas, vėliau prisijungsiantis Ąžuolas, kuris tuos pranašumus gali sukurti labai anksti. Sylvainas, kuris esant progai gali pasinaudoti varžovų klaidomis gynyboje, neišsirinkimais oponentų ir gali lengvai užpulti. Tose pirminėse atakų stadijose tikrai bus ieškoma pranašumų. Bet jau pereinant į pozicinį krepšinį, manau, grįšime prie to, ką mėgsta žaisti ir Šarūnas Jasikevičius, taip ir Tomas Masiulis. Jie kartu tiek metų praleidę, matysime žaidžiant iš pranašumų situacijų, kamuolio įmetimą į baudos aikštelę. Turime tų žaidėjų, kurie turi ir pozicinius pranašumus“, – mintimis dalijosi E.Kirvelaitis.
Žalgiriečiai rungtynes prieš „Sabah“ klubą laimėjo 17 taškų skirtumu (75:58). Kalbėdamas apie dalykus, kurių komandos trenerių štabas galėjo pasisemti iš šių rungtynių, Ž.Janavičius išskyrė gynybinius akcentus, kuriuos žalgiriečiai dėliojo prieš Azerbaidžano klubo taikytą vadinamąją „step-out“ tipo gynybą.
„Kol kas tas žvilgsnis dar paviršutiniškas, dabar orientuojamės į pagrindinius dalykus, liečiant mažiau detalių. Akcentavome keitimosi gynybą, kaip mes žiūrime, kaip mes turime spausti kamuolį. Pamatėme, kas tą daro gerai, kas prasčiau, ko reikia prašyti. Matėme agresyvią „Sabah“ gynybą, pamatėme, kokių detalių neišpildome. Vienus segmentus mes pasitikrinome. Aišku, dabar didžioji dalis Europos žaidžia visko susikeitimo gynybą. Tai mes dar to nepalietėme, nors mes dabar ties tuo dirbame, ruošiamės, dar negalime pasakyti, kaip tai pas mus veikia, nes varžovai gynėsi kita gynybos sistema“, – aiškino treneris.
Po šeštadienį vyksiančių „Žalgirio“ rungtynių su „Lietkabeliu“ Europos čempionate Rygoje lietuviai stos į kovą dėl bilieto į ketvirtfinalį su latviais. Tinklalaidės dalyviai pasidalijo savo mintimis apie būsimas rungtynes, o Ž.Janavičius išskyrė, ko reikės norint pasiekti pergalę susitikime.
„Reikės žiūrėti, ką surinksime rungtynėms. Ar turėsime Margirį Normantą, kuris yra toks gynybinis žaidėjas, tinkantis šitai sistemai, galintis keisti rungtynes. Dėl latvių irgi... Zorikas nežaidė praėjusiose rungtynėse, Žagaras irgi buvo ne ritme – tai žaidė, tai ne. Aišku, dabar turime pertrauką. Gal ji bus į naudą, atsigavimui. Bent jau pradžioje, pasiruošime manęs latviai neįtikino. Taip, jie žaidžia gražų krepšinį – bėga, meta, pataiko, bet manęs neįtikino, kad komanda turi charakterį. Dabar reikės charakterio, kai ateina šitos kovos. Jeigu lietuviai kieta gynyba lips ant jų ir atims latvių tritaškius, per kuriuos jie užsikuria, laisvai žaidžia, jeigu duosime spaudimo, jeigu lįsime į vidų, priimsime sprendimus iš „vidaus“, baudos aikštelės, tada viskas bus gerai“, – aiškino Ž.Janavičius.
Visą tinklalaidę jau dabar gali perklausyti visi Insideriai.