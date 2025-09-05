Jame – neeilinis varžovas: pirmenybių šeimininkė bei viena iš principinių Lietuvos oponenčių Latvija. Lietuvių ir latvių kovos krepšinio aikštėje visada padovanoja neeilinę emocijų puokštę. Net neabejojame, kad itin karštas mūšis vyks ir Rygoje.
„Jie išsimeta per rungtynes 36 tritaškius. Kaip mes juos suginsime – čia jau strategijų klausimas. Šito aš jums neišduosiu, o kaip bus rytoj – pamatysime. Viską pamatysite“, – šyptelėjo Rimas Kurtinaitis.
65-erių krepšinio specialisto treniruojama mūsų šalies krepšinio rinktinė į Latvijos sostinėje vyksiančias svarbiausias čempionato kovas atvyko su dvilypėmis emocijomis.
Lietuviai B grupėje sugebėjo pagerinti net du Europos čempionato rekordus (35 rezultatyvūs perdavimai mače su britais ir 57 atkovoti kamuoliai akistatoje su juodkalniečiais), bet Tamperėje juos pasivijo traumų virusas.
Rungtynių prieš Vokietiją pabaigoje pirmasis traumą patyrė Tadas Sedekerskis – krepšininkas bandydamas užsiimti poziciją po krepšiu pasuko čiurną ir aikštę paliko priverstinai.
Iš Nidos kilęs 27-erių krepšininkas su vaistų pagalba sugebėjo „pakilti“ pirmadienio mačui su Suomija, bet joje rinktinę pasivijo dar vienas smūgis.
Tą kartą ketvirtojo kėlinio metu kelį susižeidė pagrindinis komandos įžaidėjas Rokas Jokubaitis. Iš pradžių buvo tikimasi, kad 24-erių gynėjo trauma nėra rimta, bet kitą dieną šalies krepšinio bendruomenę pasiekė siaubinga žinia – mažeikiškiui plyšo kelio raiščiai ir be krepšinio jis turės praleisti mažiausiai 6 mėnesius.
Traumų virusas rinktinės neapleido ir paskutiniajame grupės etapo mače – jau pirmųjų trečiadienio rungtynių prieš Švediją metu ant varžovo kojos užlipo pagrindinio įžaidėjo vaidmenį iš R.Jokubaičio perimti turėjęs Margiris Normantas.
„Treniruotėje šiek tiek juos pasaugojome. Ir Tadą pasaugojome. Tikiuosi, kad rytoj būsime visi pasiruošę. Tikiuosi. Negalime sustoti, negalime dejuoti, turime žaisti. Tą mes rytoj ir darysime. Kaip mums pavyks, bus matyti“, – samprotavo strategas.
Paskutinį kartą Lietuvos ir Latvijos krepšinio rinktinės oficialiame turnyre kovojo prieš dvejus metus – 2023 metų pasaulio čempionate. Tąsyk akistatoje dėl penktos vietos lietuviai buvo sutriuškinti varžovų 98:63.
Tiesa, Lietuvos rinktinės strategas teigė šių pralaimėtų rungtynių kaip motyvacijos priemonės nenaudojęs.
Pasirengimo cikle Lietuvos krepšinio rinktinė sykį jau kovėsi su latviais. Rygos „Xiaomi“ arenoje vykusią dvikovą tąsyk po pratęsimo pareikalavusios kovos 109:105 laimėjo lietuviai.
Ryškiausia Latvijos krepšinio žvaigždė – NBA rungtyniaujantis aukštaūgis Kristapas Porzingis.
30-metis 218 „Atlanta Haws“ klubo žaidėjas šiame turnyre vidutiniškai per dvikovą įmeta po 17,4 taško, atkovoja po 6,6 kamuolio ir renka po 17,4 naudingumo balo.
„Turime labai skirtingus žaidėjus. Kol kas kažką konkrečiai prognozuoti labai sudėtinga. Matėte, kaip mes sunkiai įėjome į rungtynes su švedais. Nors lentelės prasme mums tos rungtynės nieko nereiškia.
Tai buvo prestižo klausimas. Labai ačiū, kad komanda suprato ir mes nugalėjome, nors jūs (žurnalistai) visada rašot, kad išvargome pergalę. Bet mes laimėjome.
Apskritai dėl rašymo. Man labai įdomu pastebėti jūsų rašymus. Kai mes pralaimėjome vokiečiams 20 taškų skirtumu, aš galvoju, kad jie bus čempionai, jūs parašėte, kad pervažiavo vokiečių volas.
Kai suomiai jiems pralaimėjo 30 taškų, jūs parašėte, kad suomiai nusileido vokiečiams. Tai yra neteisinga. Ne man jus mokyti. Nežinau, ko jūs siekiate tokiais dalykais. Galvoju, kad visa tauta patenkinta, nes mes pradedame laimėti.
Mes taip varganai, bet išvargome tą ką reikia. Jei žiūrint nuo pradžių, per pusmetį mes per 16 rungtynių laimėjome kiek? 14. Čia blogas rezultatas? Mes pralaimėjome vokiečiams ir turkams, kurie bus potencialūs finalininkai.
Mes rytojui esame pasiruošę kautis iki galo. Pavyks – labai džiaugsimės. Nepavyks – sakysiu, kad mes atidavėme viską, net žaidėjų sveikatą, bet nepavyko“, – rėžė strategas.
Lažybų bendrovės prieš rungtynes favoritais laikė latvius. Ką apie šį faktą mano R.Kurtinaitis?
„Esu vieną kartą Gintarui Staniuliui („TopSport“ vadovui) nusiuntęs žinutę, kad kai mano komandos žaidžia, atsargiai su prognozėmis“, – samprotavo jis.
Apskritai, pokalbį su žurnalistais strategas nusprendė pradėti monologu.
„Pasakysiu dviem žodžiais. Gal suprasite ir uždarysime šį klausimą. Turiu gerą draugą Darių Lukminą. Paskutinius penkerius metus jis kiekvieną rytą 5–10 kilometrų eina Panemunės šilu.
Vieną rytą jis pasakė, kam aš einu, geriau bėgsiu. Sako, pradėjau bėgti užlipau ant kankorėžio ir išsisukau koją. Tai sakau, bėgti nereikia.
Tai ir atsakymas su traumomis. To negali prognozuoti. Mes turime tų traumų, jas turim visi. Laukiau šio klausimo, tai vakar su dirbtiniu intelektu specialiai pasitikrinau, kad šiame čempionate jau yra 20 traumų. Vieni net nepradėjo pasirengimo.
Aš galvoju, kad nėra problemų savaitę susirinkti anksčiau. Prancūzai susirinko savaitę vėliau ir vis tiek neišvengė šios problemos. Sezonai ilgi. Daug rungtynių. Nenoriu net grįžti prie Lietuvos krepšinio lygos, kurie savo čempionatą turbūt užbaigė vėliausiai pasaulyje.
Sistema yra tokia. Manau, kad problema yra ne rinktinių, ne trenerių, o visos sistemos. Kaip sujungti Eurolygą, FIBA į vieną krūvą, kad jie suderintų visus klausimus
Turbūt skaitėte ir kitų trenerių požiūrį. Jie taip pat tuo skundžiasi. Aš nesiskundžiu, aš tik sakiau, jei pamenate, kad reiktų registruoti 13 žaidėjų. Tą sakiau lyg numatydamas, reiktų dirbti ties tuo klausimu, bet čia FIBA reikalai“, – samprotavo R.Kurtinaitis.
Lietuvos ir Latvijos Europos krepšinio čempionato aštuntfinalio rungtynės vyks šeštadienį, 18:30 val.
– Mūsų rinktinei gal patogiau nebūti šio mačo favorite? – buvo paklausta R.Kurtinaičio.
– Labai.
– Jaučiate, kad latvius slegia didesnis spaudimas prieš šias rungtynes?
– Jūs spaudžiate mus, jų radijas spaudžia juos. Čia normalus dalykas. Jie surinko turbūt stipriausią visų laikų rinktinę, jie žaidžia namuose, jie turi daug pliusų, bet tai nieko nereiškia.
Juos slegia tai, kad jie yra favoritai. Mus slegiate jūs, nes laukiate, kol paslysite. Mes jums neduosime šio šanso.
– Kodėl jūs taip sakote?
– Skaitau jūsų... Taigi pasakiau, vokiečiai mus volu pervažiavo su 20 taškų, o suomiai su 30 taškų nusileido.
– Bet tokių dalykų negalima absoliutinti tokių dalykų...
– Tikiuosi, kad jūs visi geriečiai.
– Jaučiasi įtampa prieš mirk arba gyvenk rungtynes?
– Komandoje nesijaučia, bet jūs gerai pastebėjote, kad tos rungtynės yra gyvenk arba mirk. Nėra kažkokių strategijų. Turime laimėti arba pralaimėti. Mes pasiruošę.
– Nėra apmaudu, kad Lietuvai šiose rungtynėse buvo skirta tik 450 bilietų?
– Latvijos televizijai pasakiau, kad jei būtų davę bilietus, būtų 12 tūkst. lietuvių, bet nedavė.
– Jono Valančiūno šeštadienį laukia rekordinės minutės?
– Mes jį labai vertiname, žinome, kada jį naudoti, bet yra komandų, prieš kurias Jono naudoti negalime, kaip prieš Islandiją. Tai net ne tema Jonui, tai ne Jono lentynėlė. Rytoj mes jį naudosime.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai, 81:78 palaužta Suomija, 74:71 laimėta prieš Švediją.
Rimas KurtinaitisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių