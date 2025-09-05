„Ištinusi. Matysime ryte. Pažiūrėsime po nakties, kaip bus. Patikrinau šiek tiek, kaip bėgasi. Tai taip..., – galvą pakraipė apie čiurnos traumą kalbėjęs M.Normantas ir pratęsė. – Vidutiniškai. Norma. Matysime, kaip reaguos.“
M.Normantas nežinią atsivežė į Tamperės, kur 28-erių 194 cm ūgio gynėjo čiurnos trauma neleido džiaugtis jau antrąja pergale iš eilės. Dar apie iš „Eurobasket 2025“ kovų iškritusį pagrindinį įžaidėją Roką Jokubaitį galvoję lietuviai per dvikovą su Švedija susiėmė už galvų.
Jau trečiąją rungtynių minutė M.Normantas užmynė varžovui ant kojos ir labai stipriai kryptelėjo čiurną.
Netrukus jis buvo nusiųstas į persirengimo kambarį, o virš jo pakibo klaustukas.
„Ištino ir tiek. Klasikinis čiurnos patempimas, – sakė M.Normantas. – Anksčiau buvo traumų su ta čiurna. Kaip pasakyti, atrodė baisiau nei yra. Taip galima sakyti.“
Kalbėdamas apie traumą krepšininkas ir juokavo: „Dar buvo galima su kaulu į žemę ir atsispirti juo nuo žemės.“
Šeštadienį Lietuvos rinktinė Rygoje aštuntfinalyje kovos su šeimininke Latvija. Tradiciškai lietuvių ir latvių kovos – ne tik kupinos emocijų, bet ir labai kietos.
„Visi žinome – tritaškininkų komanda. Reikia stabdyti jų greitą puolimą, išgaudyti tritaškininkus. Tai nėra lengva, bet bandysime“, – sakė M.Normantas.
Lietuvos rinktinė Europos krepšinio čempionate yra pataikiusi 27 tritaškius, o metė 104, tad taiklumas – vos 26 procentai.
Lietuviai pagal tritaškius yra vos 22 vietoje ir lenkia tik Portugalijos ir Islandijos krepšininkus. Šeštadienio lietuvių varžovai latviai yra 8-oje vietoje pagal tritaškius, kuriuos mėto 34,8 proc, taiklumu.
Latviai Rygoje draugiškose rungtynėse smaginosi būtent tritaškiais, tačiau tada per pratęsimą Lietuvos krepšininkai laimėjo 109:105.
„Neleisti pajusti pirmųjų metimų. Jie vis tiek mes per rankas, bet svarbu neleisti užkurti jų sirgalių, nes žaidžia namuose. Tuo pačiu metu jiems ateina ir spaudimas, – kalbėjo M.Normantas. – Bet dabar visiškai skirtingos komandos. Jie žais kitaip ir mes turėsime kitaip žaisti. Na, gal faktas, kad buvo ta atmosfera, tad gera treniruotė buvo.“
Paklaustas, ar rinktinei prideda motyvacijos, kad ji laikoma ne kaip dvikovos favoritė, M.Normantas sureagavo klausimu: „O kas taip sakė?“
Patikslintas, kad taip į Lietuvos ir Latvijos dvikovą žiūri net ir lažybininkai, o kalba ir patys latviai, jis pridūrė: „Pažiūrėsime rytoj.“
Sakydamas šią frazę M.Normantas veido išraiška parodė, kad nesutinka su tokia etikete, o vėliau pabrėžė, kad šansus laimėti vertina 50 ant 50.
M.Normantas 2025 metų Europos čempionate jau yra užgesinęs absoliučią Suomijos žvaigždę iš NBA Lauri Markkaneną.
Latvijos rinktinėje pirmaisiais smuikais griežia kitas NBA bokštas Kristapas Porzingis. Ar M.Normantas irgi gaus tokią pačią užduotį?
„Nežinau. Negaliu dar pasakyti. Ne esminis. Nežinau“, – svarstė jis.
M.Normantas teigė, kad galbūt Latvijos rinktinė „šiek tiek drebės“, nes žais prie daugybės savo sirgalių. O iš Lietuvos tikisi, kad „galbūt nebedrebės.“
„Bandysime, žiūrėsime. Gal nebendrebinsime, užteks jau drebinti. Kiek tie tritaškiai – 26 procentai?, – nusišypsojo jis.
Dar vienas šios dvikovos su latviais prieskonis – Lietuvos rinktinė savo paskutines oficialias čempionato rungtynes žaidė būtent prieš Latvija ir labai skaudžiai pralaimėjo.
Tai įvyko 2023 metų pasaulio krepšinio čempionate Maniloje, kai dar Kazys Maksvytis su savo vyrukais stojo į kovą dėl penktosios vietos. Latviai tada baudė 98:63, nors net ir neturėjo K.Porzingio.
„Viskas susideda. Tie „braliukai“, tiek po Manilos. Sakėt, kad šneka..Tai jeigu šneka, turės atsakyti už savo žodžius“, – sakė M.Normantas.
J.Valančiūnas uždarius B grupės Tamperėje etapą pabrėžė, kad laukiančios dvejos laisvos dienos svarbiausios ne fiziniam darbui, o kūno ir psichologiniam poilsiui.
„Atskridome, tada davė pailsėt. Reikia atsigauti psichologiškai ir fiziškai“, – sakė M.Normantas.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
Šeštadienio aštuntfinalio rungtynės
Turkija – Švedija (12 val.), Vokietija – Portugalija (15 val. 15 min.), Lietuva – Latvija (18 val. 30 min., Serbija – Suomija (21 val. 45 min).
Margiris NormantasRokas JokubaitisRimas Kurtinaitis
Rodyti daugiau žymių