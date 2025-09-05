„Eurobasket 2025“ grupių etapą be pralaimėjimų užbaigė vos dvi komandos – B grupėje Tamperėje, kur žaidė ir Lietuva, užtikrintai žygiavo pasaulio čempionė Vokietija, o daugiau įtampos ir kovos pateikusioje A grupėje nė karto nepralaimėjo Turkija.
Pastaroji dabar jau yra laikoma viena rimčiausių pretendenčių laimėti. Turkai paskutinėse rungtynėse 95:90 nugalėjo vieną realiausių favoričių Serbiją, kuri jau yra netekusi ypač svarbaus žaidėjo Bogdano Bogdanovičiaus.
Tai – labai svarbi detalė, kodėl kritiką FIBA organizacijai ir ėmė lieti E.Atamanas.
„Vienintelis dalykas, kuris man čia nepatinka, tai FIBA nepagarba mums. Esame pirmoji komanda savo grupėje. Pirma komanda. Ir dabar turėsime aštuntfinalį žaisti 12 valandą. Tai – juokinga. Mes čia esame 15 dienų ir svarbiausio lygio atkrintamąsias žaisime 12 valandą“, – treniruočių arenoje kalbėjo E.Atamanas.
Ir pridūrė: „Bet visi turi suprasti, kad net jeigu ir žaisime 3 valandą ryto, niekas negali sustabdyti mūsų siekio eiti tolyn.“
Turkijos rinktinė A grupės dvikovas žaidė būtent Rygoje, „Xiaomi“ arenoje. Aštuntfinalio rungtynes šeštadienį 12 valandą turkai žais su Švedijos krepšininkais, kuriems duris iš Lietuvos grupės Tamperėje atvėrė ta netikėta Didžiosios Britanijos pergalė prieš Juodkalniją 89:83.
Tai bus pirmosios Europos čempionato aštuntfinalio rungtynės.
E.Atamanui pastaroji tema išties sukėlė nemažai emocijų, nes apie 12 valandos rungtynes jis vis sugrįždavo.
„Duoti žaisti 12 valandą – nepagarba pirmai grupės komandai, kuri žaidžia be pralaimėjimų. Tai labai keista iš organizatorių pusės“, – teigė E.Atamanas.
Tituluotas 59-erių treneris, ant kurio trofėjų lentynos – ir trys Eurolygos taurės – vėliau dar pridūrė: „Žinoma, kad esu nepatenkintas. Mes užbaigėme grupių etapą pirmi. Tai labai juokinga ir labai keista. Kalbu ir apie krepšininkų kūnų paruošimą ir pasiruošimą rungtynėms, – sakė E.Atamanas. – Organizacijos strategijoje turėtų būti tam tikros taisyklės.“
Penktadienį FIBA atnaujino ir Europos čempionato reitingą. Turkija pakilo net keturiomis pozicijomis – į antrąją vietą. Pirmojoje – Vokietija. Po turkais – Serbija, Graikija, Prancūzija.
Lietuvos rinktinė atsidūrė 7-oje vietoje ir viena pozicija lenkia latvius.
„Šiuo metu svajoju tik apie kovą dėl medalių. Viskas, kas vyko – baigėsi. Dabar esame susitelkę į rungtynes su Švedija ir patekimą į ketvirtfinalį, – teigė E.Atamanas. – Dabar mes pamatėme savo potencialą. Aš, žinoma, žinojau, ką gali ši komanda. Sužaidėme tobulas rungtynes. Kamuolys gerai judėjo tiek puolime, tiek gynyboje. Gerai dalinomės kamuoliu. Aš tikiuosi, kad mes pateksime į ketvirtfinalį, o vėliau – ir į finalą.“
