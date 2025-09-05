V. Spanoulis pasigedo palankių švilpukų savo žvaigždei – lygino su L. Dončičiaus situacija

Graikai ketvirtadienį 90:86 palaužė Ispanijos nacionalinę komandą.
Giannis Antetokounmpo rungtynes baigė su 25 taškais (9/13 dvit., 7/12 baud.), 14 atkovotų kamuolių, 9 rezultatyviais perdavimais ir 35 naudingumo balais.
Visgi Graikijos rinktinės strategas įsitikinęs, jog aukštaūgis sulaukia pernelyg mažai pagarbos, lyginant su kitomis „Eurobasket 2025“ žvaigždėmis.
„Dar kartą pamačiau didelį skirtumą tarp baudų metimų skaičiaus. Turiu dar kartą peržiūrėti rungtynes. Tokiose rungtynėse viena komanda negali atlikti 37 bandymų, o kita – 19.
Negali būti, kad Luka Dončičius ir kiti žaidėjai atliktų 20–23 baudų metimus per rungtynes, o Giannis maldautų pražangos, kol prieš jį bauduojasi. Bent du kartus turėjo būti skirtos nesportinės pražangos prieš jį.
Mes turime visiems taikyti tuos pačius kriterijus. Jei mes taip vertiname švilpukus prieš Luką, Jokičių ir Šenguną, Markkaneną, turime taip pat vertinti ir Giannį. Vos 12 baudų metimų Gianniui yra mažai; jis tikrai galėjo mesti dar 10.
Turime komandą, kurioje gerbiame visus ir visų pirma, aš, kaip asmenybė, labai gerbiu trenerį Sergio Scariolo ir Ispaniją, kuri per pastaruosius 15 metų pasiekė nuostabių dalykų, bet turiu būti sąžiningas su savimi ir žaidimu bei pasakyti tiesą“, – po rungtynių piktinosi S. Scariolo.
Tiesa, „Eurobasket 2025“ vienintelis L. Dončičius meta po daugiau baudų nei G. Antetokounmpo.
Slovėnas per rungtynes išmeta po 13,4 baudos metimo, o graikas po 9,7. Lauri Markkanenas meta po 9,2 metimo, Nikola Jokičius – 4,6 metimo, o Alperenas Šengunas po 4,4 metimo.
