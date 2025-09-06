Kvepia sensacija? Aštuntfinalyje švedai pirmauja prieš Turkijos krepšininkus

Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Netikėtai rungtynes kur kas užtikrinčiau pradėjo Švedijos krepšininkai. Autoritetų nepaisę švedai nesunkiai pjaustė turkų gynybą ir po pirmojo karto nė karto varžovams neleidę pirmauti turėjo 3 taškų pranašumą, 23:20.
Ergino Atamano papildomu galvos skausmu tapo Cedi Osmanas. 10 taškų per pirmąjį ketvirtį pelnęs puolėjas sugebėjo susirinkti ir 3 asmenines pražangas.
Antrajame kėlinyje turkai vaistų skandinavams nerado ir įpusėjus rungtynėms švedai pirmavo 42:37.
Turkai varžėsi A grupėje su Latvijos, Serbijos, Estijos, Portugalijos ir Čekijos rinktinėmis.
Ergino Atamano auklėtiniai laimėjo visas rungtynes ir užėmė pirmąją vietą grupėje.
Švedai į Rygą atvyko iš Temperės (Suomija), kur B grupėje rungtyniavo su Lietuvos, Vokietijos, Suomijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos komandomis.
Grupių etape švedai iškovojo vos vieną pergalę prieš Didžiąją Britaniją, tačiau jiems to pakako, kad žengtų į kitą etapą.
Ketvirtfinalyje poros nugalėtojai susitiks su Lenkijos ir Bosnijos ir Hercegovinos poros nugalėtojais.