Nemažai emocijų ir energijos pareikalavusiose rungtynėse Rimo Kurtinaičio auklėtiniai įveikė varžovus 88:79 ir „išsiuntė juos namo“.
Daug kas prieš rungtynes galvojo, kaip Lietuvos rinktinė į tokios svarbos rungtynes gali žengti be traumą patyrusio Roko Jokubaičio. Jau nuo pirmųjų akistatos minučių skeptikus tildė į jo vietą stojęs Arnas Velička.
Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas dar pirmajame kėlinyje smeigė tris tolimus metimus iš eilės ir uždavė puikų toną akistatos startui.
25-erių krepšininkas per pirmąjį ketvirtį surinko net 14 naudingumo balų, o Lietuva buvo priekyje 28:18.
„Visą sezoną žaidžiu tokioje pozicijoje, kad reikia užbaigti rungtynes, įžaidinėti kamuolį svarbiausiais momentais. Jaučiausi užtikrintas. Buvo tokia akimirka, kad reikėjo užpildyti Roko netektį, nes jis davė didžiulę dalį.
Gaila dėl jo, bet smagu, kad atsiranda daugiau galimybių kitiems, tiesiog reikia kažkas jas pasiimti tinkamu metu ir tinkamoje vietoje“, – samprotavo A.Velička.
Karštis kilo, emocijos taip pat. Pajutę, kad svyla padai latviai tapo agresyvesni ir ėmė artėti prie Lietuvos krepšininkų.
Aikštės šeimininkai jau buvo priartėję per vieno metimo atstumą, bet tada sekė dar viena sėkminga lietuvių atkarpa, kurią įkvėpė svarbus Deivido Sirvydžio tolimas metimas su atakos laiko pabaigos sirena.
Tvankoje ir sausakimšoje „Xiaomi“ arenoje gaivaus oro gūsio įkvėpę lietuviai į ilgąją pertrauką išėjo būdami priekyje 47:37.
Pranašumą Lietuva išlaikė ir po pertraukos – mačo pabaigoje besinervinantys latviai dar bandė kibti į atlapus, bet jie liko nieko nepešę ir baigė savo žygį Europos čempionate.
Ši pergalė – dvigubai saldi rinktinės gynėjui A.Velčkai.
Prieš mačą jis sulaukė pašiepiančios būsimo komandos draugo Klaipėdos „Neptūne“ R.Lomažo žinutės.
„Tikiuosi, kad sekmadienį jis (A.Velička) prisijungs prie komandos („Neptūno“) treniruočių (juokiasi)“, – A.Veličką pašiepė latvis.
Pasibaigus rungtynėms lietuvis turėjo atsaką jį įžeidusiam latviui.
„Prisikalbėjo. Kai tą pamačiau – buvo spyris į užpakalį, kad neturiu paleisti tokios progos ir kvailai atrodyti grįžtant į Klaipėdą. Linkėjimai jam, galės pats sekmadienį Klaipėdoje apsilankyti.
Gulinčio nesinori spardyti, tiesiog, džiaugiuosi už Lietuvą“, – šyptelėjo A.Velička.
Trečiojo kėlinio pradžioje gynėjas po susidūrimo su varžovu prasiskėlė galvą ir laikinai aikštę turėjo palikti priverstinai.
„Susinervavau, kad prakirto galvą, pasipylė kraujas. Buvo svarbus momentas trečiojo kėlinio pradžioje, bet pasakė, kad siūti nereikia – užteks aprišti galvą. Atrodo juokingai, bet man nesvarbu – svarbiausia kuo greičiau grįžti į komandą“, – tęsė jis.
Pergalingose rungtynėse „Neptūno“ naujokas spindėjo ryškiausiomis spalvomis.
Per 33 aikštėje praleistas minutes jis įmetė 19 taškų (3/5 trit.), atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 24 naudingumo balus.
„Buvo daug metų, kai visi lyg ir nurašė, nebežiūrėjo į mane, bet viskas gerai. Aš dirbau visus tuos metus, sportavau. Jaučiuosi, kad esu geras ir galiu žaisti krepšinį.
Kai daug žmonių blogai šneka, vidinio pykčio daugiau ir vidinės motyvacijos būti geresniam.
Reikia tikėti savimi. Daug kas šneka blogai, bet turi turėti vidinį savo požiūrį, žinai, kiek įdedi darbo. Užsienyje turėjau gerą sezoną, nežinau, tiesiog jaučiausi savimi, ypač rungtynių pradžioje. Buvo smagu užkurti rungtynes“, – tęsė jis.
Europos čempionato ketvirtfinalyje Lietuvos krepšininkai susikaus su Graikijos ir Izraelio poros nugalėtojais. Šis mačas vyks antradienį.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.