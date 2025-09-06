„Gyvenk arba mirk“: Lietuvos rinktinė siekia užbaigti Latvijos žygį „Eurobasket 2025“

Rungtynių eigą nuo 18.30 val. gyvai sekite Lrytas portale.
Ketvirtfinalyje nugalėtojai susitiks su Graikijos arba Izraelio rinktine.
Prieš čempionatą rinktinės buvo susitikusios draugiškose rungtynėse, kurios vyko toje pačioje „Xiaomi“ arenoje Rygoje. Tuomet po pratęsimo 109:105 pergalę iškovojo R. Kurtinaičio auklėtiniai.
Grupių etape latviai įveikė portugalus, čekus bei estus, tačiau nusileido Serbijos ir Turkijos rinktinėms.
Lietuvos krepšininkai pranoko Didžiąją Britaniją, Juodkalniją, Suomiją ir Švediją, o vienintelį pralaimėjimą patyrė pasaulio čempionams vokiečiams.
„Jie išsimeta per rungtynes 36 tritaškius. Kaip mes juos suginsime – čia jau strategijų klausimas. Šito aš jums neišduosiu, o kaip bus rytoj – pamatysime. Viską pamatysite“, – prieš rungtynes kalbėjo Rimas Kurtinaitis.
„Lietuva turi gerų gynėjų, kurie bandys man viską apsunkinti. Žinoma, žais ties pražangų riba, todėl turiu būti pasiruošęs. Ir kaip komanda turime būti pasiruošę. Bus sunkios rungtynės. Vien Jono stabdymas mums bus iššūkiu. Dar turite ir kitus vyrukus, kurie visada kieti. Kieti gynėjai“, – Lietuvos žiniasklaidai teigė latvių lyderis K.Porzingis.