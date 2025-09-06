Prieš 16 metų didžiausioje Latvijos krepšinio arenoje vykusios draugiškos rungtynės daugeliui krepšinio sirgalių įsiminė ne dėl rezultato (81:79 latvių pergalė), o dėl vaizdų aikštėje.
Lietuvių ir latvių akistatos, nesvarbu, draugiškose ar oficialiose rungtynėse, visada padovanoja nuostabių emocijų puokštę. Net neabejojama, kad ne ką mažiau šios puokštės žiedų bus galima išvysti ir šeštadienį vakare.
18:30 val. šios dvi komandos stos į neeilinį mūšį. Mūšį, kuris nulems, kuriai iš šių rinktinių lemta žengti į Europos krepšinio čempionato stipriausiųjų aštuntuką, o kuriai žygis šiame turnyre bus baigtas vos aštuntfinalio etape.
Abi ekipos patyrė nesėkmes grupių etape, abi ekipos yra persekiojamos traumų, abi ekipos neslepia ambicijų, bet toliau galės žengti tik viena.
Šis, galima sakyti istoriniu tapsiantis mačas, vyks mūsų būsimų varžovų namuose, didžiausioje Latvijos arenoje, kuri yra pavadinta „Xiaomi“ vardu.
2006 duris Rygoje pravėręs statinys per savo istoriją matė ne vieną emocingą įvykį, bet tai, kas šeštadienio vakarą dėsis tribūnose ir aikštėje, turėtų tapti nauju puslapiu šios arenos istorijoje.
Portalas Lrytas kviečia iš arčiau pažvelgti į vietą, kurioje šeštadienio vakarą į bekompromisį tarpusavio mūšį stos Lietuvos ir Latvijos krepšinio rinktinės.
Pernai minėjo 20-metį
„Xiaomi“ arena latviams yra geriau žinoma kur pas paprastesniu pavadinimu – Rygos arena. Būtent tokiu pavadinimu pakrikštyti sporto rūmai buvo atidaryti 2006-ųjų vasarį.
Daugiau nei 10 tūkst. žiūrovų talpinanti arena mūsų kaimynams tąsyk kainavo per 20 mln. latų (apie 28,5 milijono eurų).
Krepšinio rungtynių metu tribūnas maksimaliai galima užpildyti čia sukviečiant 11 tūkst. žiūrovų, ledo ritulyje – kiek daugiau nei 10 tūkst., o koncertų metu net 14 tūkst. žiūrovų.
Paskaičiuota, kad vidutiniškai per metus Latvijos sostinės arena surengia apie 130 renginių, kuriuose apsilanko iki 500 tūkst. žmonių.
Čia vyksta ne tik sporto varžybos ar koncertai, bet ir kultūriniai renginiai ar konferencijos.
Štai, pavyzdžiui, atidarymo metais Latvija čia surengė ir NATO viršūnių susitikimą (2006 m.).
Rygoje savo koncertus čia rengė tokios muzikos įžymybės kaip Rihanna, Stingas, Kylie Minogue, Robbie Williamsas ar „Depeche Mode“.
Kalbant apie sporto renginius, Rygos arena dar yra žinoma kaip nacionalinių šalies krepšinio bei ledo ritulio rinktinių namai. Savo mačus čia anksčiau žaisdavo ir garsiausias Latvijos ledo ritulio klubas Rygos „Dinamo“.
Arena yra ir krepšinio šventovė – be nacionalinės rinktinės čia taip pat rungtyniauja ir Rygos VEF klubas, čia taip pat yra įvykusios ir Eurolygos rungtynės (kai dėl Artimųjų Rytų konflikto savo aikštėse negalėjo rungtyniauti kai kurie klubai).
„Eurobasket 2015“
Rygos arena Europos krepšinio čempionato namais yra ne tik šiemet. Būtent čia lygiai prieš dešimtmetį (2015 m.) buvo surengtas vienas iš grupių etapų.
Jame varžėsi ne tik šeimininkai latviai, bet ir tąsyk iki finalo nukeliavę Jono Kazlausko treniruojami Lietuvos krepšininkai.
Tarpusavio mače pergalę 68:49 tuomet šventė Lietuvos rinktinė, kuri D grupės kovose taip pat įveikė Ukrainą (69:68), Estiją (64:62), Čekiją (85:81), tačiau nusileido Belgijai (74:76).
Grupių etapą J.Kazlausko auklėtiniai Rygoje užbaigė užimdami pirmąją vietą (keturios pergalės ir vienas pralaimėjimas).
Tuo metu latviai savo gimtinėse žengė už lietuvių (antroji vieta, trys pergalės ir du pralaimėjimai).
„Tik pabelskime į medį“
Vis dėlto ne visos Rygos arenoje vykusios Lietuvos ir Latvijos akistatos baigėsi užtikrintomis mūsų šalies krepšinio rinktinės pergalėmis.
Kur kas dažniau lietuvių ir latvių dvikovos virsta daugiau nei rungtynėmis, o geriausiu to pavyzdžiu gali tapti 2009 metais Latvijos sostinėje vykusi draugiška akistata.
Tuomet ji baigėsi mūsų kaimynų pergale 81:79.
Rygos arenos tribūnos tiesiog kraustėsi iš proto, kai buvo pristatytas Kasparas Kambala. Tąsyk po dvejus metus trukusios diskvalifikacijos neseniai vėl į krepšinį grįžęs Latvijos milžinas aikštėje išbėgo mūvėdamas bokso pirštines ir prieš išsirikiavusius Lietuvos krepšininkus atliko keletą boksininkams būdingų judesių.
Primename, kad kol 206 cm aukštaūgis, negalėjo žaisti krepšinio, jis išbandė jėgas bokso ringe.
Tuometinė Latvijos krepšinio-bokso žvaigždė boksininko judesius norėjo panaudoti ir ketvirtajame kėlinyje, kai nokautavo jį gynusį Artūrą Jomantą.
Prieš save išvydęs komandos draugą ginti stojusį Liną Kleizą, K.Kambala pasišokinėdamas kvietė Lietuvos rinktinės lyderį į dvikovą.
„Mes atvažiavome krepšinio žaisti, o ne boksuotis. Tačiau gavosi atvirkščiai“, – po rungtynių pyko Lietuvos rinktinės kapitonas R.Javtokas.
Tuo metu į bokso mūšį vos neįsivėlęs dabartinis Lietuvos krepšinio rinktinės vadovas po akistatos šypstelėjo.
„Aš pats nieko nebijau – gausiu trauma, tai gausiu, tik pabelskime tris kartus į medį. Tačiau tokio kieto žaidimo neturėtų būti – teisėjai žaidėjams per daug leido. Kai kurie krepšininkai norėjo boksuotis, nosis laužė. Tai – ir teisėjų klaida“, – samprotavo jis.
Iš viso Rygos arenoje Latvijos ir Lietuvos krepšinio rinktinės sužaidė dar trejas draugiškas rungtynes.
2017 metais pergalę šventė Latvija (87:77), 2022 metais vėl buvo pranašesni šeimininkai (70:52), o šių metų rugpjūtį pergale po pratęsimo jau džiaugėsi Lietuva (109:105).
Pokyčiai po pokyčių
Nauju pavadinimu Rygos arena atgimė 2025-ųjų sausį, kai oficialiai ji tapo pervadinta „Xiaomi“ arena.
Pagal penkerių metų sutartį technologijų kompanija sieks įvesti naujas investicijas šioje arenoje – žadama atnaujinti ekranus, pagerinti garso įrangą.
Skelbiama, kad metinė infrastruktūros arenos gerinimo kaina turėtų siekti apie 700 tūkst. eurų.
Dar viena iš naujovių, kuri turėtų būti aktuali ir atkrintamosiose varžybose Rygoje besilankantiems sirgaliams, kad nuo 2025-ųjų birželio šioje arenoje nebegalima atsiskaityti grynaisiais pinigais.
Moderniu keliu žengiantys latviai priėmė sprendimą, kad nuo šiol arenoje besilankantys žiūrovai už viską turės mokėti tik banko kortelėmis.
Vis dėlto krepšinio sirgaliams vargu ar itin svarbu, kokiu būdu reiks atsiskaityti už gėrimus ar užkandžius. Jiems svarbiausia, kad tą lemtingą šeštadienio vakarą pergalę švęstų jų palaikoma komanda.
Ar tai bus Lietuva, ar tai bus Latvija? Viską nuspręs aikštėje geresnį žaidimą pademonstruosianti komanda. O galbūt viską nuspręs krepšinio dievai? Visi atsakymai paaiškės rugsėjo 6-ąją. Mačo pradžia – 18:30 val.
