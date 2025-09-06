„Žalgirio“ naujokai nukalė pergalę prieš „Lietkabelį“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 6 d. 19:57
Kauno „Žalgiris“ tęsia pergalingą pasiruošimą artėjančiam sezonui. Šįkart Tomo Masiulio auklėtiniai 87:82 (26:23, 21:18, 21:16, 19:15) įveikė Panevėžio „Lietkabelį“.
Nugalėtojus į priekį vedė šį tarpsezonį prie komandos prisijungę Mosesas Wrightas ir Dustinas Sleva.
M.Wrightas pelnė 16 taškų (7/12 dvit., 0/1 trit., 2/3 baud.) ir atkovojo 4 kamuolius.
D.Sleva varžovams atseikėjo 17 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), 3 atkovotus kamuolius bei 20 naudingumo balų.
Panevėžiečių gretose spindėjo buvęs žalgirietis Augustinas Rubitas, kuris pelnė 20 taškų (7/11 dvit., 0/2 trit., 6/6 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
Paulius Danusevičius pridėjo 17 taškų (5/7 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud.), 6 sugriebtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 21 naudingumo balą.
