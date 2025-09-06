Šeštadienis tiek jam, tiek ir Lietuvos rinktinei bei visiems šalies krepšinio sirgaliams tapo didžiule švente. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sausakimšoje Rygos arenoje buvo šeimininkai – jie 88:79 įveikė Latviją ir žengė į Europos čempionato ketvirtfinalį.
„Buvo kas nurašė iš užsieniečių žiniasklaidos, bet Lietuva mumis tikėjo. Tiek aš, tiek ir kiti žaidėjai sulaukė daug palaikymo žinučių. Tikrai labai džiugu“, – samprotavo 25-erių D.Sirvydis.
Akistatą gyvai stebėjo 11 tūkst. aistruolių, bet dar prieš išmetant ginčo kamuolį tapo aišku, kad tribūnose liūdna nebus – rimtą vakarėlį kūrė ir apie keli tūkstančiai iš Lietuvos atvykusių sirgalių.
Likus kelioms minutėms iki akistatos pradžios „Xiaomi“ arenoje užgrojo Marijono Mikutavičiaus „Trys milijonai“, o pašėlę lietuviai traukė šią dainą iš visos širdies.
„Nerealiai. Šiurpuliukai net bėgiojo. Sugrojo „Trys milijonai“, sugiedotas himnas. Po kiekvienų taškų, kiekvienos gynybos girdėjosi tik mūsų sirgaliai, nukeliame kepurę jiems, pergalė jiems, manau, kad jie nukonkuravo Latvijos sirgalius“, – galvą nulenkė D.Sirvydis.
Lietuviai smaginosi ne tik tribūnose, bet ir aikštėje – smogė varžovams nuo pat pradžių ir dar pirmajame kėlinyje įgijo dviženklį pranašumą.
R.Kurtinaičio auklėtinių nė kiek nejaudino skambūs latvių pareiškimai apie tai, kad jie yra neabejotini šio mačo favoritai.
„Mes ne dėl jų kalbų žaidžiame. Žaidžiame, kad įrodytume sau ir visiems sirgaliams, kurie atvyko čia. Esame komanda – nesvarbu: iškris vienas, atsistos kitas. Esame stipri komanda. Pasiilsime ir važiuojame toliau“, – tęsė žalgirietis.
D.Sirvydis šiose rungtynėse per 27 aikštėje praleistas minutes įmetė 15 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 14 naudingumo balų.
Snaiperio sugebėjimais garsėjantis žaidėjas įmetė vos vieną tritaškį iš penkių, bet dėl to jis nesuko galvos.
„Nepavyko galbūt pataikyti daug tritaškių, bet pavyko įgyvendinti kitus žaidimo aspektus – prasiveržimai, perdavimai. Viskas yra komandos dėka, geros užtvaros, geri įkirtimai“, – samprotavo jis.
Lietuvos rinktinės herojumi šeštadienį tapo Arnas Velička.
Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas per 33 aikštėje praleistas minutes jis įmetė 19 taškų (3/5 trit.), atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 24 naudingumo balus.
„Puikiai. Žmogus nebuvo pagrindinis žaidėjas, dar būnant negavo daug minučių, bet kai reikėjo, atsistojo, padarė savo darbą ir džiugu už jį“, – komandos draugą gyrė D.Sirvydis.
Po mačo jis pridūrė, kad jam ir komandai labai į naudą išėjo trečiadienį vykusios klampios paskutinės grupių etapo rungtynės prieš Švediją.
„Tos rungtynės su švedais padėjo. Visi gavome prasižaisti, tą mėšlą išbėgioti. Jau po rungtynių Tamperėje supratome, kas laukia, visi susikaupusiais veidais laukėme šiandienos“, – samprotavo „Žalgirio“ žaidėjas.
Europos čempionato ketvirtfinalyje Lietuvos krepšininkai susikaus su Graikijos ir Izraelio poros nugalėtojais. Šis mačas vyks antradienį.
Kokie nepanaudoti rezervai liko Lietuvos rinktinei?
„Turime 11 žaidėjų, tai turime ir 11 rezervų“, – šyptelėjo D.Sirvydis.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.