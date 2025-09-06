Grupių etape visus varžovus įveikę Ergino Atamano auklėtiniai šeštadienį vos neprisivirė košės – Rygoje tik po dramatiškos kovos 85:79 palaužė Švedijos krepšininkus. Po dvikovos turkų strategui nepatiko, kad šios rungtynės prasidėjo 12 valandą.
„Prieš rungtynes turėjau šimtaprocentinį jausmą, kad šiose rungtynėse vargsime. Kai analizavome Švedijos komandą, kaip jie žaidė prieš Suomiją, Lietuvą, mačiau, kad tai labai pavojinga komanda.
Visi galvojo, kad Turkija buvo favoritė, bet tokio tipo rungtynės yra labai pavojingos, ypač, kai žaidi ryte. Paskutinį kartą, kai žaidėme ryte, tai buvo 2022 metais Berlyne vykęs Europos čempionatas (tose rungtynėse turkai nusileido Prancūzijai).
Žaidėjai praranda kūno ritmą, mums buvo labai sunku dėl šios priežasties. Skundžiuosi dėl to paskutines dvi dienas, bet tai yra labai rimtas turnyras ir man sunku suprasti tokį požiūrį (organizatorių)“, – kalbėjo E.Atamanas.
Neabejotinais rungtynių favoritais laikyti turkai atsiliko visos pirmosios mačo dalies metu. Po pertraukos jų žaidimas ėmė gerėti ir trečiojo kėlinio pabaigoje atrodė, kad favoritai pateisins savo etiketę.
Vis dėlto pirmą kartą šalies istorijoje į Europos čempionato atkrintamąsias varžybas patekę švedai neketino kapituliuoti ir ketvirtojo kėlinio metu stojo į lemiamą šturmą.
Likus žaisti šešioms minutėms iki ketvirčio pabaigos jie jau išlygino rezultatą (69:69). Skaičiai švieslentėje buvo lygūs tiksinti ir paskutinėms minutėms.
Vis dėlto svarbiausiu metu Turkijos rinktinė išgyveno – keli svarbūs epizodai gynyboje leido jiems įkvėpti oro ir dramatiškai žengti į pirmenybių ketvirtfinalį.
Pasibaigus dvikovai klausimus dėl rungtynių laiko kėlė ir Turkijos rinktinės žaidėjas Cedi Osmanas.
„Nemanau, kad tai geras laikas. Tai buvo antras laikas karjeroje, kai žaidžiau tokiu laiku, bet mes, kaip komanda, turime būti pasiruošę bet kam“, – samprotavo snaiperis.
Vėliau vėl apie tą pačią temą įsiterpė E.Atamanas. Jis keldamas balsą ir gestikuliuodamas dar kartą reiškė pretenzijas FIBA organizacijai.
„Tikiu, kad FIBA laikas yra galvoti apie progresą. Yra komandų, kurios šią akimirką žaidžia su 10 žaidėjų, nes šiam čempionatui buvo leista registruoti tik 12 žaidėjų, bet po trijų savaičių trunkančio turnyro galbūt dėl traumų atsiras komandų, kurios finale žais vos su aštuoniais žaidėjais.
Nagi! Juk žmonės sugeba nukeliauti į mėnulį. Reikia keisti sistemą, kad būtų žaidžiama po dvejas rungtynes, užuot, kad reiktų žaisti nuo 12 ryto. Esame čia tris savaites. Duokite dvi dienas visiems, žmonėms, kurie žiūri krepšinį per televizorių taip pat. Kodėl mes taip darome?
Nagi, laikas imtis permainų. Žmonės keliauja į mėnulį. Pakeiskite kažką! Nenoriu protestuoti, noriu, kad padidėtų kokybė. Kad mes, aukojantys save du mėnesius, gautume kažką geriau“, – spaudos konferncijos metu balsą kelti pradėjo 59-erių specialistas.
Turkijos rinktinės šviesuliu šeštadienio pergalingame mače buvo ryškiausia komandos žvaigždė Alperenas Šengunas.
23-ejų „Houston Rockets“ vidurio puolėjas akistatos su švedais įmetė įmetė 24 taškus, atkovojo 16 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 34 naudingumo balus.
Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje turkai susikaus su Lenkijos–Bosnijos ir Hercegovinos aštuntfinalio nugalėtojais.
„Čia atvykome su motyvuotais žaidėjais. Aukojame save nuo paskutinės liepos savaitės. Esame pasiruošę kautis dėl medalių. Tai mūsų tikslas. Žinoma, sporte kartais žaidi nuostabiai, kartais būna įvairių priežasčių, kodėl žaidimas nesiklosto, vieną iš jų turėjome ir šiandien.
Peržiūrėsime savo klaidas, lauksime savo varžovų, labai gerbiame tiek lenkus, tiek bosnius“, – samprotavo turkų treneris.
