Per rungtynes – R. Kurtinaičio keiksmažodis T. Pačėsui: užfiksavo, kas suerzino

Antrojo kėlinio pabaigoje lietuviai pirmaudami 47:37 paprašė minutės pertraukėlės, kurios metu vadeles į savo rankas buvo paėmęs T. Pačėsas.
Asistentas krepšininkams pasakojo savo viziją, kaip turėtų atrodyti lemiama antrosios pusės ataka, tačiau šalia stovėjęs R. Kurtinaitis nusprendė pertraukti savo partnerį.
„Palauk, Tomai, bl**, palauk. Neprikeitinėk čia ko nereikia“, – rankas iškėlęs į viršų pareiškė strategas.
Galiausiai kokybiško derinio lietuviai nesurengė, bet tai mums nesutrukdė.
Lietuva 88:79 nugalėjo latvius ir ketvirtfinalyje susitiks su Graikijos arba Izraelio rinktine.
Rimas KurtinaitisTomas PačėsasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
