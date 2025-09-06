Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Per rungtynes – R. Kurtinaičio keiksmažodis T. Pačėsui: užfiksavo, kas suerzino

2025 m. rugsėjo 6 d. 21:23
Lrytas.lt
Lietuvos rinktinė šeštadienį įspūdingai „Eurobasket 2025“ aštuntfinalyje įveikė šeimininkę Latvijos rinktinę, o kelyje pergalės link į smulkų ginčą įsivėlė ir treneris Rimas Kurtinaitis ir asistentas Tomas Pačėsas.
Antrojo kėlinio pabaigoje lietuviai pirmaudami 47:37 paprašė minutės pertraukėlės, kurios metu vadeles į savo rankas buvo paėmęs T. Pačėsas.
Asistentas krepšininkams pasakojo savo viziją, kaip turėtų atrodyti lemiama antrosios pusės ataka, tačiau šalia stovėjęs R. Kurtinaitis nusprendė pertraukti savo partnerį.
„Palauk, Tomai, bl**, palauk. Neprikeitinėk čia ko nereikia“, – rankas iškėlęs į viršų pareiškė strategas.
Galiausiai kokybiško derinio lietuviai nesurengė, bet tai mums nesutrukdė.
Lietuva 88:79 nugalėjo latvius ir ketvirtfinalyje susitiks su Graikijos arba Izraelio rinktine.
