Galbūt spaudimo 29-erių latvis ir nejaučia, bet akivaizdu viena – šeštadienį vakare Rygos „Xiaomi“ arenoje bus labai karšta: Europos čempionato aštuntfinalyje ietis surems Lietuvos ir Latvijos krepšinio rinktinės.
Bekompromisiame mūšyje dviejų laimingų pusių nebus – vienai komandai bus lemta žengti tarp aštuonių stipriausių Senojo žemyno komandų, o kitos ekipos žygis turnyre bus baigtas jau pirmajame atkrintamųjų varžybų etape.
„Kiek anksčiau kalbėjome su Roku (nepatikslinta Giedraičiu ar Jokubaičiu), kad nebūtų gerai, jog tarpusavyje susikautume taip anksti, bet taip jau nutiko. Yra, kaip yra.
Mes abi esame krepšinio šalys, turime gerus santykius, būtų kur kas smagiau, jei susitiktume finale“, – samprotavo Latvijos rinktinės gynėjas.
Šiose pirmenybėse jis vidutiniškai per dvikovą įmeta po 9,6 taško, atkovoja 4,2 kamuolio, atlieka 5,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 13 naudingumo balų.
Tiesa, čempionato metu gynėjas neišvengė ir traumų – latvis paskutiniajame grupių etapo mače prieš Čekiją žaidė jausdamas skausmus: jį kankino šlaunies patempimas.
Kalbėdamas apie savo savijautą penktadienį R.Lomažas per daug nedaugžodžiavo.
„Gerai“, – pasakė jis.
Kaip ir Lietuvos, taip ir Latvijos rinktinę traumų virusas užlupo dar grupių etape – Artūras Žagaras dėl patirtų traumų nežaidė dvejose iš penkerių grupės etapo rungtynių.
Kirkšnies traumą akistatoje su Portugalija patyrė Kristeriss Zorikas, o dar anksčiau dėl pėdos traumos iki pat čempionato pabaigos iškrito Andrejus Gražulis.
Tuo metu Kristers Zoriks ketvirtajame ture su Portugalija susižeidė kulkšnį ir praleido paskutinį mačą su Čekija.
Su ne ką mažiau rimtomis problemomis kankinasi ir Lietuva – dėl kelio traumos čempionatą jau užbaigė Rokas Jokubaitis, kojas taip pat buvo susižeidę Tadas Sedekerskis bei Margiris Normantas.
„Negaliu daug kalbėti apie tai. Krepšinis – kontaktinė sporto šaka. Tu negali išvengti traumų, žinoma, abejoms komandoms tai nutiko labai ne laiku. Tikiuosi, kad Rokas atsistatys greitai, toks jau gyvenimas“, – samprotavo R.Lomažas.
Jis pripažino, kad R.Jokubačio netektis Lietuvai yra labai svarbi.
„Jūs, vaikinai, tai geriau išmanote už mane, bet manau, kad jis buvo pusė komandos. Tai buvo ne tik dėl taškų ar rezultatyvių perdavimų, bet dėl vadovavimo komandai, jis įžaidėjas, didžiulė netektis“, – tęsė latvis.
Lietuvos ir Latvijos rungtynės visada pasižymi didžiule įtampa bei emocijomis.
Paskutinėse oficialiose rungtynėse įspūdingą pergalę šventė latviai (98:63), tiesa, prieš čempionatą Rygoje vykusiame draugiškame mače jau atsiteisė lietuviai (109:105 po pratęsimo).
Žvelgdamas į būsimą mačą su Lietuva R.Lomažas pripažino, kad tai bus ypatingos rungtynės.
„Lietuva – labai fiziška komanda. Žinoma, kai iš rikiuotės iškrito R.Jokubaitis, visa ekipos struktūra pasikeičia, žaidimo stilius taip pat. Kiti vaikinai turi pasitempti. Laukiame fiziškų rungtynių.
Gerai pažįstame vieni kitus, tai situaciją padaro dar sunkesnę, laukia sunkios rungtynės.
Visada, kai mes žaidžiame su Lietuva... Net ir draugiškos rungtynės tampa kitokios. Visas susidomėjimas tiek anksčiau, tiek ir dabar, žinoma, tai labiau labiau ypatingas nei bet koks kitas varžovas“, – samprotavo gynėjas.
Artėjančiame sezone jis apsivilks Klaipėdos „Neptūno“ klubo marškinėlius. Tos pačios ekipos garbę gina ir Lietuvos rinktinėje rungtyniaujantis Arnas Velička.
Latvis pripažino, kad žinutėmis su būsimu komandos draugu Klaipėdoje prieš mačą nebendravo, bet vis tiek rado būdų jam įgelti.
„Tikiuosi, kad sekmadienį jis prisijungs prie komandos („Neptūno“) treniruočių (juokiasi)“, – A.Veličką pašiepė latvis.
Lietuvos ir Latvijos akistata Europos krepšinio čempionato aštuntfinalyje vyks šeštadienį, 18:30 val.