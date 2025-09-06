Išskirtinis brolių Macių pasiūlymas sirgaliams Rygoje – ypatinga fanų zona lietuviams

Visgi Lietuvos aistruoliai susidūrė su nemenka problema. Į rungtynes bilietai buvo akimirksniu iššluoti, o Lietuvos federacija gavo 450 bilietų, kad juos platintų iš savęs.
„Informuojame, kad gavus 450 bilietų kvotą, galimybė juos įsigyti buvo suteikta rinktinės žaidėjams, personalui, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ nariams, rėmėjams bei aktyviausioms, kartu su rinktine nuolat keliaujančioms sirgalių grupėms“, – skelbia asociacija „Lietuvos krepšinis“.
Tačiau šią pagalbos ranką tiesia išskirtinę fanų zoną lietuviams parengę broliai Nauris ir Normundas Maciai.
Broliai įsikūrė pačiame Rygos centre esančiame „Digital Art House“. Čia vienoje vietoje yra kavinė/baras su terasa, karaokė bei klubas.
„Čia telpa apie 2 tūkstančius žmonių, yra nupirkti didžiausi televizoriai. Mums taip pat yra paruošta ir lietuviška virtuvė, tad jei norėsite, galėsite ir krepšinį žiūrėti su cepelinais.
„Digital Art House“ įsikūrė pačiame centre, patogioje vietoje, dirba labai draugiška komanda“, – Nauris Macius.
Lietuviai čia kviečiami ne tik žiūrėti Lietuvos, bet ir visas kitas „Eurobasket 2025“ rungtynes.
Taip pat Maciai džiaugiasi, jog čia krepšinio sirgaliai galės šėlti net tuomet, kai įprastai fanų zonos jau būna uždarytos.
„Bus labai linksma, – tikino broliai. – Kai kitur iš fanų zonos jau išmeta žmonės, tai čia galėsime linksmintis kad ir iki 3 ryto. O pagal įstatymus, Latvijoje lauke fanų zonas reikia uždaryti jau 23 valandą.“
