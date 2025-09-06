Svarbiausias Latvijos krepšinio vilties Europos čempionate nešėjas 30 metų 109 cm ūgio „Atlanta Hawks“ atsakinėdamas į žurnalistų klausimus tai surimtėdavo, tai pajuokaudavo.
Netrukus bekalbant jam atnešė ir kavos puodelį su šokoladu „Karlsons“.
Tai buvo latviams eilinės vakarinės treniruotės pabaiga. A grupės etapą Rygoje latviai užbaigė su dviem pralaimėjimais iš 5 susitikimų, bet nusileido tik rimtiems pretendentams į medalius – Serbijai ir Turkijai.
Prieš kelias valandas čia pirmąją vakarinę treniruotę rengė ir Lietuvos rinktinė. Pastaroji atvyko iš B grupės Tamperėje, kur pralaimėjo tik vieniems favoritų Vokietijos krepšininkams.
Bet dabar patirti pergalės ir pralaimėjimai nieko nebereiškia.
Šeštadienį 18 val. 30 min. Lietuva aštuntfinalyje stos prieš Latviją.
Abi komandos turi klaustukų dėl traumų – Kristeris Žorikas yra susižeidęs čiurną, latviai sako laukiantys ryto dėl Arturo Žagaro ir Rihardo Lomažo.
Visai kaip lietuviai dėl Margirio Normanto.
Latviai yra netekę Andrejaus Gražulio, iš turnyro iškritusio dėl kojos traumos.
Lietuviai – pagrindinio atakų organizatoriaus Roko Jokubaičio.
Pastarajam per rungtynes su Suomija plyšo kairės kojos kelio raištis.
K.Porzingis netgi papasakojo, ką tokia trauma reiškia ir davė patarimų geriausiam Lietuvos įžaidėjui.
„Tai trauma, kuri reikalauja laiko. Staigiai jis neatsities. Anksčiau tai trukdavo 5–6 mėnesius, bet dabar krepšininkai užtrunka ilgiau, nes nori įsitikinti, kad tikrai atsigavo. Be abejonių jam reikės palaikymo iš aplinkinių. Tai ilgas kelias. Esu turėjęs kitų traumų ir jas visada jauti, jos tave keičia. Bet bent aš po plyšimo nepajutau pokyčių ir tai geroji dalis – jis sugrįš toks pats“, – sakė K.Porzingis.
Latvijos krepšinio milžinas rimtai ruošiasi susidūrimui su lietuviais. Jau matė ir Lietuvos rinktinės dvikovą su Suomija (81:78), kur Margiris Normantas agresyvia gynyba įvykdė netikėtą ir gudrų Rimo Kurtinaičio planą prieš šeimininkų Tamperėje lyderį Lauri Markkaneną.
„Taip, tai įmanoma. Įmanoma. Žiūrėjome į skirtingus variantus, kuriuos jie gali mesti į mus. Pažiūrėsime, – svarstė K.Porzingis. – Lietuva turi gerų gynėjų, kurie bandys man viską apsunkinti. Žinoma, bus žais ties pražangų riba, todėl turiu būti pasiruošęs. Ir kaip komanda turime būti pasiruošę.“
K.Porzingis Lietuvos ir Latvijos rungtynėms netgi priklijavo etiketę: „Didžiulė kova, gyvybės arba mirties kova. Tikimės to.“
Latvijos rinktinė A grupėje yra patyrusi du pralaimėjimus, tačiau abu – vieniems turnyro favoritų. Latviai krito prieš Serbiją 80:84, o Turkijai nusileido 73:93.
Lietuviai B grupės rungtynes Tamperėje užbaigė su vos vienu pralaimėjimu – 88:107 nusileido pasaulio čempionei ir pretendentei į Europos čempionato medalius Vokietijai.
„Bus sunkios rungtynės. Vien Jono stabdymas mums bus iššūkiu. Dar turite ir kitus vyrukus, kurie visada kieti. Kieti gynėjai“, – sakė K.Porzingis.
Jis per rungtynes Europos čempionate vidutiniškai renka po 17,4 taško, atkovoja 6,6 kamuolio ir renka po 17,4 naudingumo balo.
J.Valančiūnas – po 15,4 taško, 6,4 kamuolio, 18 naudingumo balų.
Lietuviai baudos aikštelėje renka net po 47,6 taško, kai latviai – 25,6.
Tačiau labiausiai akis bado lietuvių tritaškių taiklumas – R.Kurtinaičio yra pataikiusi 27 tritaškius iš 104 (26 proc.). Latviai iš toli meta geriau – pataikė 62 iš 178 tritaškių (35 proc.).
Tolimi metimai ir R.Jokubaičio netekimas – viena priežasčių, kodėl lažybininkai prognozuoja Latvijos rinktinės pergalę. Favoritų etiketę sau kabina ir patys latviai – apie tai kalba šalies krepšinio specialistai.
„Nežinau. Per vienerias rungtynes visko gali nutikti. Ant popieriaus, kai dar susižeidė jūsų vyrukas, viskas įmanoma. Taip, favoritai, nes žaidžiame namuose, bet tai tik vienerios rungtynės. Viskas – ore, todėl svarbu neišvaistyti nė vienos atakos“, – kalbėjo K.Porzingis.
Jis pabrėžė – faktas, kad čempionatas vyksta Latvijoje papildomo spaudimo jam nesukelia.
„Neskaitau ir daug nežiūriu. Taip, spaudimas gali būti, bet iš sirgalių jaučiu pozityvumą. Gal išskyrus iš žmonių, kurie lažinasi, nes jie visada kalba beprotiškai (juokiasi), – sakė K.Porzingis. – Žinoma, atsiranda spaudimas, bet tai natūralu, kai žaidi namuose. Mes į tai stengiamės žiūrėti sveikai, mėgautis momentu ir turnyru.“
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
Šeštadienio aštuntfinalio rungtynės. Turkija – Švedija (12 val.), Vokietija – Portugalija (15 val. 15 min.), Lietuva – Latvija (18 val. 30 min., Serbija – Suomija (21 val. 45 min).
