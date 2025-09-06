K. Porzingis nusilenkė prieš lietuvius, R. Lomažas kalbėjo apie neteisingus teisėjų sprendimus

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai aštuntfinalyje 88:79 įveikė turnyro šeimininkę Latviją.
Mūsiškiams didžiausių problemų pridarė Kristapas Porzingis.
„Atlanta Hawks“ ekipos krepšininkas pelnė 34 taškus (8/14 dvit., 4/8 trit., 10/15 baud.), sugriebė 19 kamuolių ir surinko 39 naudingumo balus.
Po rungtynių aukštaūgis gyrė Lietuvos krepšininkus ir jų stabilumą.
„Kova buvo iki galo, bet mums pritrūko, – po nesėkmės Latvijos žurnalistams kalbėjo K. Porzingis. – Lietuva nuo pat pradžių įgijo nedidelį pranašumą, o mums nepavyko jų pasivyti iki galo. Skausmingas pralaimėjimas. Nuo pat rungtynių pradžios jie neleido man ir Artūrui Žagarui bendradarbiauti, kaip norėjome. Jie visą laiką buvo žingsniu priekyje, ir galiausiai viskas susiklostė jų naudai...“
Prieš stabilų lietuvių žaidimą nusilenkė ir Klaipėdos „Neptūno“ naujokas Rihardas Lomažas.
„Turime panašaus pajėgumo komandas, – teigė R. Lomažas. – Jiems pavyko susikurti persvarą pradžioje ir pabaigoje jų nepasivijome. Vienu metu mums pavyko priartėti, bet žaidėme banguotai. Jie padidino rezultatą iki +10 ir išsilaikė pranašumą visas rungtynes.“
Snaiperis lietuvius nubaudė 21 tašku (4/8 dvit., 4/9 trit., 1/2 baud.) ir 7 rezultatyviais perdavimais.
Klaipėdos komandai priklausantis krepšininkas įspūdingais tritaškiais rungtynių suteikė papildomos vilties latviams, tačiau pats R. Lomažas prasižengdamas prieš Igną Sargiūną be reikalo šį papildomai stūmė, už ką buvo nubaustas nesportine pražanga, kuri leido lietuviams užtikrinčiau užbaigti rungtynes.
Taikliarankis pašėlo ir reiškė nepasitenkinimą. Nepasitenkinimą teisėjais R. Lomažas išreiškė ir po rungtynių.
„Buvo keletas neteisingų švilpukų, kurie mums nepatiko. Tai yra proceso dalis“, – sakė Latvijos krepšininkas.
