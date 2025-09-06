Aiškiai matosi, kad Lietuvos rinktinės kapitonas kažką ugningai pasako jaunajam aukštaūgiui.
„Patarimai, ką galima daryti geriau, pagyrimai. Labai aktyviai palaikė mus ant suolo. Jis yra veteranas ir labai rimtas balsas mums“, - kalbėjo 23 minutes žaidęs M.Blaževičius, kuris šį laiką išnaudojo 9 taškams, 5 atkovotiems kamuoliams, rezultatyviam perdavimui ir 8 naudingumo balams.
Bei kietam darbui gynyboje, už ką jį jau ne kartą gyrė treneris Rimas Kurtinaitis.
Tuo metu, kai JV jį apkabino, Lietuvos rinktinė tuo metu prieš Latvijos krepšininkus jau pirmauja 73:59.
11 tūkstančių sirgalių sutalpinusi „Xiaomi“ arena toliau ūžia, latvių sirgaliai daro spaudimą svečiams, o jų krepšininkai bando gelbėtis.
Nepavyko.
Lietuvos rinktinė po dešimties metų pertraukos žengė į Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalį, kai 88:79 nepaliko vilčių taip garsiai ir daug apie būsimą pergalę kalbėjusiems šeimininkams latviams.
„Ėjome laimėti rungtynes ir pavyko. Buvo geras paruoštas planas. Vyrai gerai kovojo, susitvarkėme su emocijomis, nesivėlėme į jo žaidimą. Ką norėjome padaryti, padarėme, - kalbėjo M.Blaževičius. - Nesivėlėme į greitą žaidimą. Komanda meta labai daug tritaškių. Atsitvėrėme, keitėmės gynyboje, išmušėme iš vėžių ir manau, kad gerai išpildėme.“
Lietuvos rinktinė šią pergalę šventė su daug papildomų užtaisų. Šitiek lauktas ketvirtfinalis, laimėtas baltų derbis, už nugaros paliktos negandos, kaip Roko Jokubaičio netektis.
Ir atrastas naujasis žvėris – Arnas Velička žaidė net 36 minutes, jam po susidūrimo su Arturu Žagaru buvo subintuota galva, bet tai nesutrukdė dvikovos pradėti nuo 3 taiklių tritaškių iš eilės ir 21 taško, 11 rezultatyvių perdavimų ir 23 naudingumo balų.
Po rungtynių jau juokauta, kokios pravardės nusipelnė A.Velička.
M.Blaževičius turėjo variantų.
„Baltas šokoladas gal tiktų?, - nusijuokė M.Blaževičius. - Džiaugiuosi už Arną, kad pasinaudojo tokia galimybe. Atrodė įspūdingai ir tikiuosi, kad tai ne vienerių rungtynių pasirodymas.“
Lietuvos rinktinė antradienį ketvirtfinalio rungtynes žais su Graikijos ir Izraelio poros nugalėtoju.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71.
Latvijos rinktinė Europos čempionate. Latvija – Turkija 73:93, Latvija – Estija 72:70, Latvija – Serbija 80:84, Latvija – Portugalija 78:62, Latvija – Čekija 109:75.
RygaEurobasket Tamperė RygaLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių