Netikėtumas Rygoje: Portugalijos krepšininkai pirmauja prieš vokiečius

Vokietijos krepšininkai nuo pat rungtynių starto vargo. Grupių etape visiems varžovams puolimo uraganą užkūrę vokiečiai pirmoje pusėje nerado būdų, kaip užpulti Portugalijos rinktinę ir po pirmosios pusės netgi turėjo minimalų deficitą 31:32.
Poros nugalėtojai ketvirtfinalyje susitiks su Italijos ir Slovėnijos poros nugalėtojais.
Vokietija B grupėje neturėjo vargo prieš Lietuvos, Suomijos, Švedijos, Juodkalnijos ir Didžiosios Britanijos rinktinės bei laimėję viską užtikrintai užėmė pirmąją vietą.
Portugalijos rinktinė A grupes kovas pradėjo įveikdami Čekijos krepšininkus, o vėliau sekė pralaimėjimai turkams, latviams bei serbams.
Nepaisant to, paskutinėse rungtynėse estus įveikę portugalai B grupėje užėmė 4-ąją vietą ir pateko į atkrintamąsias varžybas.